Današnja cena SKX

Današnja cena kriptovalute SKX (SKX) v živo je $ 0.29583, s spremembo 1.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SKX v USD je $ 0.29583 na SKX.

Kriptovaluta SKX je trenutno na #3818. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 SKX. V zadnjih 24 urah se je SKX trgovalo med $ 0.2465 (najnižje) in $ 0.30951 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.9071059942900916, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.012645799433479828.

V kratkoročni uspešnosti se je SKX premaknil +1.27% v zadnji uri in -18.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 87.15K.

Tržne informacije SKX (SKX)

Uvrstitev No.3818 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 87.15K$ 87.15K $ 87.15K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 29.58M$ 29.58M $ 29.58M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov MATIC

