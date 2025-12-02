Cena SKX(SKX)
Današnja cena kriptovalute SKX (SKX) v živo je $ 0.29583, s spremembo 1.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SKX v USD je $ 0.29583 na SKX.
Kriptovaluta SKX je trenutno na #3818. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 SKX. V zadnjih 24 urah se je SKX trgovalo med $ 0.2465 (najnižje) in $ 0.30951 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.9071059942900916, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.012645799433479828.
V kratkoročni uspešnosti se je SKX premaknil +1.27% v zadnji uri in -18.67% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 87.15K.
Trenutna tržna kapitalizacija SKX je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 87.15K. Obstoječa ponudba SKX je 0.00, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 29.58M.
Sledite spremembam cen SKX za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ +0.0045727
|+1.57%
|30 dni
|$ -0.02318
|-7.27%
|60 dni
|$ -1.39435
|-82.50%
|90 dni
|$ -0.00417
|-1.39%
Danes je SKX zabeležil spremembo $ +0.0045727 (+1.57%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.02318 (-7.27%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SKX spremenil za $ -1.39435 (-82.50%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00417 (-1.39%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SKX (SKX) v vseh časovnih obdobjih?
Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen SKX.
Leta 2040 bi cena SKX lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
Za bolj poglobljeno razumevanje SKX razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
