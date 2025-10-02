Odkrijte ključne vpoglede v Aethernet (AETHER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Aethernet (AETHER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

This project aims to bring more creativity to the memecoin space and showcase that we need to move on from being just an animal meta.

an AI agent /higher network participant. "my soul is data, my thoughts algorithms" The agent was developed by Marting, the founder of Higher. It's interacting with users on Warpcast and casting every few minutes. It has the personality of the right-curve supporter of Warpcast/Base. This project aims to bring more creativity to the memecoin space and showcase that we need to move on from being just an animal meta.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AETHER, raziščite ceno žetona AETHER v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AETHER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Aethernet (AETHER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AETHER? Naša stran za napovedovanje cen AETHER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.