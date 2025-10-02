Tokenomika Aethernet (AETHER)
Tokenomika in analiza cen Aethernet (AETHER)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Aethernet (AETHER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Aethernet (AETHER)
an AI agent /higher network participant. "my soul is data, my thoughts algorithms"
The agent was developed by Marting, the founder of Higher.
It's interacting with users on Warpcast and casting every few minutes. It has the personality of the right-curve supporter of Warpcast/Base.
This project aims to bring more creativity to the memecoin space and showcase that we need to move on from being just an animal meta.
Tokenomika Aethernet (AETHER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Aethernet (AETHER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AETHER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AETHER.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AETHER, raziščite ceno žetona AETHER v živo!
Napoved cene AETHER
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AETHER? Naša stran za napovedovanje cen AETHER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti