Drippy stumbled upon this epic image of a black cat on Friday the 13th posted buy Sui Name Service and thought, "Wow, this would make a fire meme coin!" With all the buzz about Move Pump, Drippy wanted to test the meme creation tool on the platform. He created the token as a test and degens started to buy. He then posted it on his X account and all the Sui degens pushed it to complete the bonding curve within minutes. Now aaaCat is the fastest growing meme coin on Sui Network
Tokenomika aaa cat (AAA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike aaa cat (AAA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov AAA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AAA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko AAA, raziščite ceno žetona AAA v živo!
