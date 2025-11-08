Današnja cena kriptovalute YALA v živo je 0.05279 USD. Tržna kapitalizacija YALA je 13,370,242.181013208152 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YALA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute YALA v živo je 0.05279 USD. Tržna kapitalizacija YALA je 13,370,242.181013208152 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YALA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute YALA (YALA) v živo je $ 0.05279, s spremembo 0.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YALA v USD je $ 0.05279 na YALA.
Kriptovaluta YALA je trenutno na #966. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.37M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 253.27M YALA. V zadnjih 24 urah se je YALA trgovalo med $ 0.0504 (najnižje) in $ 0.0578 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.45623373838083625, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05056940162003657.
V kratkoročni uspešnosti se je YALA premaknil +0.93% v zadnji uri in -46.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.47K.
Tržne informacije YALA (YALA)
No.966
$ 13.37M
$ 70.47K
$ 52.79M
253.27M
1,000,000,000
990,955,368.240656
25.32%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija YALA je $ 13.37M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 70.47K. Obstoječa ponudba YALA je 253.27M, skupna ponudba pa znaša 990955368.240656. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 52.79M.
Zgodovina cene YALA, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0504
24H Nizka
$ 0.0578
24H Visoka
$ 0.0504
$ 0.0578
$ 0.45623373838083625
$ 0.05056940162003657
+0.93%
+0.22%
-46.86%
-46.86%
Zgodovina cen YALA (YALA) v USD
Sledite spremembam cen YALA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0001158
+0.22%
30 dni
$ -0.05044
-48.87%
60 dni
$ -0.0932
-63.84%
90 dni
$ -0.28897
-84.56%
Današnja sprememba cene YALA
Danes je YALA zabeležil spremembo $ +0.0001158 (+0.22%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene YALA
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.05044 (-48.87%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene YALA
Če pogled razširimo na 60 dni, se je YALA spremenil za $ -0.0932 (-63.84%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene YALA
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.28897 (-84.56%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen YALA (YALA) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute YALA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute YALA?
YALA token prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price movements.
Project Development: Updates, partnerships, and technological improvements to the YALA ecosystem affect investor perception.
Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly influence price dynamics.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes can create volatility across all digital assets including YALA.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute YALA?
People want to know YALA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility for investment strategies.
Napoved cene za kriptovaluto YALA
Napoved cene YALA (YALA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YALA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen YALA (YALA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena YALA lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute YALA v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen YALA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute YALA.
O YALA
Yalla Group Limited (YALA) is a digital asset associated with the Yalla Group, a leading voice-centric social networking and entertainment platform in the Middle East and North Africa (MENA). The platform provides users with real-time voice chat and entertainment functionalities, including music streaming, game playing, and celebrity interactions. The YALA token is used within the platform's ecosystem for various transactions and services, enhancing user engagement and contributing to the platform's monetization. The issuance of YALA tokens is based on the Ethereum blockchain, leveraging its smart contract capabilities to ensure transparency and security in transactions. The token plays a significant role in the platform's strategy to build a more interactive and engaging social networking environment.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto YALA
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto YALA? Nakup YALA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute YALA. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute YALA (YALA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 253.27M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in YALA bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto YALA
Z lastništvom kriptovalute YALA se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.
YALA Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje YALA razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta YALA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute YALA.
Koliko je kriptovaluta YALA vredna danes?
Današnja cena kriptovalute YALA je $ 0.05279. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta YALA še vedno dobra naložba?
YALA ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v YALA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto YALA?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto YALA v vrednosti $ 70.47K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute YALA?
Cena kriptovalute YALA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute YALA v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena YALA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute YALA?
Na ceno YALA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,434.38
+1.62%
ETH
3,442.79
+4.40%
SOL
160.64
+3.36%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1094
+1.52%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za YALA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par YALA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute YALA gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute YALA letos rasla?
Cena kriptovalute YALA bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute YALA (YALA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:20:36 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.