Današnja cena YALA

Današnja cena kriptovalute YALA (YALA) v živo je $ 0.05279, s spremembo 0.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YALA v USD je $ 0.05279 na YALA.

Kriptovaluta YALA je trenutno na #966. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.37M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 253.27M YALA. V zadnjih 24 urah se je YALA trgovalo med $ 0.0504 (najnižje) in $ 0.0578 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.45623373838083625, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05056940162003657.

V kratkoročni uspešnosti se je YALA premaknil +0.93% v zadnji uri in -46.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.47K.

Tržne informacije YALA (YALA)

Uvrstitev No.966 Tržna kapitalizacija $ 13.37M$ 13.37M $ 13.37M Volumen (24H) $ 70.47K$ 70.47K $ 70.47K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 52.79M$ 52.79M $ 52.79M Zaloga v obtoku 253.27M 253.27M 253.27M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 990,955,368.240656 990,955,368.240656 990,955,368.240656 Hitrost kroženja 25.32% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija YALA je $ 13.37M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 70.47K. Obstoječa ponudba YALA je 253.27M, skupna ponudba pa znaša 990955368.240656. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 52.79M.