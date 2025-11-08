BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute YALA v živo je 0.05279 USD. Tržna kapitalizacija YALA je 13,370,242.181013208152 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YALA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Današnja cena YALA

Današnja cena kriptovalute YALA (YALA) v živo je $ 0.05279, s spremembo 0.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YALA v USD je $ 0.05279 na YALA.

Kriptovaluta YALA je trenutno na #966. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13.37M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 253.27M YALA. V zadnjih 24 urah se je YALA trgovalo med $ 0.0504 (najnižje) in $ 0.0578 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.45623373838083625, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.05056940162003657.

V kratkoročni uspešnosti se je YALA premaknil +0.93% v zadnji uri in -46.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.47K.

Trenutna tržna kapitalizacija YALA je $ 13.37M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 70.47K. Obstoječa ponudba YALA je 253.27M, skupna ponudba pa znaša 990955368.240656. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 52.79M.

Zgodovina cene YALA, USD

Zgodovina cen YALA (YALA) v USD

Sledite spremembam cen YALA za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0001158+0.22%
30 dni$ -0.05044-48.87%
60 dni$ -0.0932-63.84%
90 dni$ -0.28897-84.56%
Današnja sprememba cene YALA

Danes je YALA zabeležil spremembo $ +0.0001158 (+0.22%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene YALA

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.05044 (-48.87%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene YALA

Če pogled razširimo na 60 dni, se je YALA spremenil za $ -0.0932 (-63.84%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene YALA

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.28897 (-84.56%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen YALA (YALA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen YALA.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto YALA

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute YALA, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute YALA?

YALA token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact YALA's value.

Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price movements.

Project Development: Updates, partnerships, and technological improvements to the YALA ecosystem affect investor perception.

Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly influence price dynamics.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and policy changes can create volatility across all digital assets including YALA.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute YALA?

People want to know YALA price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on market volatility for investment strategies.

Napoved cene za kriptovaluto YALA

O YALA

Yalla Group Limited (YALA) is a digital asset associated with the Yalla Group, a leading voice-centric social networking and entertainment platform in the Middle East and North Africa (MENA). The platform provides users with real-time voice chat and entertainment functionalities, including music streaming, game playing, and celebrity interactions. The YALA token is used within the platform's ecosystem for various transactions and services, enhancing user engagement and contributing to the platform's monetization. The issuance of YALA tokens is based on the Ethereum blockchain, leveraging its smart contract capabilities to ensure transparency and security in transactions. The token plays a significant role in the platform's strategy to build a more interactive and engaging social networking environment.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto YALA

Kaj je YALA (YALA)

Yala is a Bitcoin-based asset protocol designed to enhance Bitcoin liquidity across multiple ecosystems through the use of $YU, a Bitcoin-collateralized stablecoin pegged to the U.S. dollar. By allowing users to deposit BTC and mint $YU natively, Yala facilitates Bitcoin’s integration into the broader decentralized finance (DeFi) landscape, enabling various yield-generating opportunities while ensuring capital efficiency.

YALA Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje YALA razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna YALA spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o YALA

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta YALA?
Če bi kriptovaluta YALA rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute YALA.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:20:36 (UTC+8)

Prikaži več

