Današnja cena XDOG

Današnja cena kriptovalute XDOG (XDOG) v živo je $ 0.007464, s spremembo 9.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XDOG v USD je $ 0.007464 na XDOG.

Kriptovaluta XDOG je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- XDOG. V zadnjih 24 urah se je XDOG trgovalo med $ 0.00653 (najnižje) in $ 0.008157 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je XDOG premaknil +0.09% v zadnji uri in +8.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.36K.

Tržne informacije XDOG (XDOG)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 55.36K$ 55.36K $ 55.36K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov XLAYER

