Današnja cena kriptovalute XDOG v živo je 0.007464 USD. Tržna kapitalizacija XDOG je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz XDOG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.007483
+9.73%1D
XDOG (XDOG) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:44 (UTC+8)

Današnja cena XDOG

Današnja cena kriptovalute XDOG (XDOG) v živo je $ 0.007464, s spremembo 9.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XDOG v USD je $ 0.007464 na XDOG.

Kriptovaluta XDOG je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- XDOG. V zadnjih 24 urah se je XDOG trgovalo med $ 0.00653 (najnižje) in $ 0.008157 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je XDOG premaknil +0.09% v zadnji uri in +8.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.36K.

Tržne informacije XDOG (XDOG)

$ 55.36K
$ 0.00
XLAYER

Trenutna tržna kapitalizacija XDOG je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.36K. Obstoječa ponudba XDOG je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene XDOG, USD

$ 0.00653
24H Nizka
$ 0.008157
24H Visoka

+0.09%

+9.73%

+8.75%

+8.75%

Zgodovina cen XDOG (XDOG) v USD

Sledite spremembam cen XDOG za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00066353+9.73%
30 dni$ -0.013246-63.96%
60 dni$ -0.00465-38.39%
90 dni$ +0.003464+86.60%
Današnja sprememba cene XDOG

Danes je XDOG zabeležil spremembo $ +0.00066353 (+9.73%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene XDOG

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.013246 (-63.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene XDOG

Če pogled razširimo na 60 dni, se je XDOG spremenil za $ -0.00465 (-38.39%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene XDOG

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.003464 (+86.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen XDOG (XDOG) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen XDOG.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto XDOG

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute XDOG, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute XDOG?

XDOG price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions significantly impact XDOG's value.

Supply and Demand: Token availability versus buying pressure directly affects pricing.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive long-term value.

Trading Volume: Higher liquidity generally leads to more stable pricing.

Community Support: Active community engagement and social media presence influence market perception.

Partnerships: Strategic collaborations can boost investor confidence.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and legal developments affect all digital assets including XDOG.

Market Manipulation: Large holders can influence prices through significant buy/sell orders.

Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements impact value.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute XDOG?

People want to know XDOG price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment analysis. Traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments. Investors monitor daily fluctuations to assess performance and make strategic moves.

Napoved cene za kriptovaluto XDOG

Napoved cene XDOG (XDOG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XDOG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen XDOG (XDOG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena XDOG lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute XDOG v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XDOG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute XDOG.

O XDOG

XDOG is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is an ERC-20 token primarily used for tipping and rewarding content creators in the online community. XDOG is designed to be a fun and friendly digital currency that encourages positive interactions and community building. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their tokens. The supply model of XDOG is inflationary, with a fixed amount of new tokens being created each block. This model is intended to ensure a steady supply of tokens for tipping and rewards. The token is often used within social media platforms and online forums, where users can tip each other for valuable content or positive interactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto XDOG

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto XDOG? Nakup XDOG je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute XDOG. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute XDOG (XDOG).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in XDOG bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu XDOG (XDOG)

Kaj lahko storite s kriptovaluto XDOG

Z lastništvom kriptovalute XDOG se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Kaj je XDOG (XDOG)

XDOG merges the iconic Doge meme culture with the revolutionary potential of OKX's X-Layer chain technology, committed to building a fun, inclusive, and financially empowering community epicenter.

XDOG Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje XDOG razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o XDOG

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta XDOG?
Če bi kriptovaluta XDOG rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute XDOG.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:44 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti XDOG (XDOG)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti XDOG

XDOG USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na XDOG z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami XDOG USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte XDOG (XDOG) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute XDOG v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
XDOG/USDT
$0.007483
$0.007483$0.007483
+9.68%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

