Današnja cena kriptovalute XDOG v živo je 0.007464 USD. Tržna kapitalizacija XDOG je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz XDOG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute XDOG v živo je 0.007464 USD. Tržna kapitalizacija XDOG je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz XDOG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute XDOG (XDOG) v živo je $ 0.007464, s spremembo 9.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XDOG v USD je $ 0.007464 na XDOG.
Kriptovaluta XDOG je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- XDOG. V zadnjih 24 urah se je XDOG trgovalo med $ 0.00653 (najnižje) in $ 0.008157 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je XDOG premaknil +0.09% v zadnji uri in +8.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 55.36K.
Tržne informacije XDOG (XDOG)
--
----
$ 55.36K
$ 55.36K$ 55.36K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
XLAYER
Trenutna tržna kapitalizacija XDOG je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 55.36K. Obstoječa ponudba XDOG je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene XDOG, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00653
$ 0.00653$ 0.00653
24H Nizka
$ 0.008157
$ 0.008157$ 0.008157
24H Visoka
$ 0.00653
$ 0.00653$ 0.00653
$ 0.008157
$ 0.008157$ 0.008157
--
----
--
----
+0.09%
+9.73%
+8.75%
+8.75%
Zgodovina cen XDOG (XDOG) v USD
Sledite spremembam cen XDOG za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00066353
+9.73%
30 dni
$ -0.013246
-63.96%
60 dni
$ -0.00465
-38.39%
90 dni
$ +0.003464
+86.60%
Današnja sprememba cene XDOG
Danes je XDOG zabeležil spremembo $ +0.00066353 (+9.73%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene XDOG
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.013246 (-63.96%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene XDOG
Če pogled razširimo na 60 dni, se je XDOG spremenil za $ -0.00465 (-38.39%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene XDOG
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.003464 (+86.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen XDOG (XDOG) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute XDOG, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute XDOG?
Supply and Demand: Token availability versus buying pressure directly affects pricing.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive long-term value.
Trading Volume: Higher liquidity generally leads to more stable pricing.
Community Support: Active community engagement and social media presence influence market perception.
Partnerships: Strategic collaborations can boost investor confidence.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and legal developments affect all digital assets including XDOG.
Market Manipulation: Large holders can influence prices through significant buy/sell orders.
Technical Developments: Platform updates, new features, and technological improvements impact value.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute XDOG?
People want to know XDOG price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment analysis. Traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments. Investors monitor daily fluctuations to assess performance and make strategic moves.
Napoved cene za kriptovaluto XDOG
Napoved cene XDOG (XDOG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XDOG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen XDOG (XDOG) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena XDOG lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute XDOG v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XDOG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute XDOG.
O XDOG
XDOG is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is an ERC-20 token primarily used for tipping and rewarding content creators in the online community. XDOG is designed to be a fun and friendly digital currency that encourages positive interactions and community building. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their tokens. The supply model of XDOG is inflationary, with a fixed amount of new tokens being created each block. This model is intended to ensure a steady supply of tokens for tipping and rewards. The token is often used within social media platforms and online forums, where users can tip each other for valuable content or positive interactions.
XDOG is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is an ERC-20 token primarily used for tipping and rewarding content creators in the online community. XDOG is designed to be a fun and friendly digital currency that encourages positive interactions and community building. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their tokens. The supply model of XDOG is inflationary, with a fixed amount of new tokens being created each block. This model is intended to ensure a steady supply of tokens for tipping and rewards. The token is often used within social media platforms and online forums, where users can tip each other for valuable content or positive interactions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto XDOG
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto XDOG? Nakup XDOG je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute XDOG. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute XDOG (XDOG).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in XDOG bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto XDOG
Z lastništvom kriptovalute XDOG se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta XDOG rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute XDOG.
Koliko je kriptovaluta XDOG vredna danes?
Današnja cena kriptovalute XDOG je $ 0.007464. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta XDOG še vedno dobra naložba?
XDOG ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v XDOG, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto XDOG?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto XDOG v vrednosti $ 55.36K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute XDOG?
Cena kriptovalute XDOG se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute XDOG v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena XDOG.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute XDOG?
Na ceno XDOG vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,600.21
+1.78%
ETH
3,462.69
+5.00%
SOL
162.24
+4.39%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.105
+1.12%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za XDOG na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par XDOG/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute XDOG gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute XDOG letos rasla?
Cena kriptovalute XDOG bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute XDOG (XDOG).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:44 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti XDOG (XDOG)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.