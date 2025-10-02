Odkrijte ključne vpoglede v Chia Network (XCH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov XCH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Chia Network (XCH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal XCH? Naša stran za napovedovanje cen XCH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen XCH pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

