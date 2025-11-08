Današnja cena WIKI CAT

Današnja cena kriptovalute WIKI CAT (WKC) v živo je $ 0.00000009248, s spremembo 5.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WKC v USD je $ 0.00000009248 na WKC.

Kriptovaluta WIKI CAT je trenutno na #480. mestu s tržno kapitalizacijo $ 50.48M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 545.84T WKC. V zadnjih 24 urah se je WKC trgovalo med $ 0.00000008623 (najnižje) in $ 0.00000010484 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000000472824771637, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000000057105301.

V kratkoročni uspešnosti se je WKC premaknil -0.55% v zadnji uri in -6.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 79.52K.

Tržne informacije WIKI CAT (WKC)

Uvrstitev No.480 Tržna kapitalizacija $ 50.48M$ 50.48M $ 50.48M Volumen (24H) $ 79.52K$ 79.52K $ 79.52K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 78.68M$ 78.68M $ 78.68M Zaloga v obtoku 545.84T 545.84T 545.84T Največja ponudba 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 Skupna ponudba 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 Hitrost kroženja 64.15% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija WIKI CAT je $ 50.48M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 79.52K. Obstoječa ponudba WKC je 545.84T, skupna ponudba pa znaša 853278579305012. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 78.68M.