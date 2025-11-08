BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute WIKI CAT v živo je 0.00000009248 USD. Tržna kapitalizacija WKC je 50,479,456.12854787264 USD. Spremljajte posodobitve cen iz WKC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.00000009258
+5.93%1D
WIKI CAT (WKC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:09 (UTC+8)

Današnja cena WIKI CAT

Današnja cena kriptovalute WIKI CAT (WKC) v živo je $ 0.00000009248, s spremembo 5.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WKC v USD je $ 0.00000009248 na WKC.

Kriptovaluta WIKI CAT je trenutno na #480. mestu s tržno kapitalizacijo $ 50.48M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 545.84T WKC. V zadnjih 24 urah se je WKC trgovalo med $ 0.00000008623 (najnižje) in $ 0.00000010484 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000000472824771637, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000000057105301.

V kratkoročni uspešnosti se je WKC premaknil -0.55% v zadnji uri in -6.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 79.52K.

Tržne informacije WIKI CAT (WKC)

$ 50.48M
$ 79.52K
$ 78.68M
545.84T
850,822,824,918,178
853,278,579,305,012
64.15%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija WIKI CAT je $ 50.48M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 79.52K. Obstoječa ponudba WKC je 545.84T, skupna ponudba pa znaša 853278579305012. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 78.68M.

Zgodovina cene WIKI CAT, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-0.55%

+5.93%

-6.05%

-6.05%

Zgodovina cen WIKI CAT (WKC) v USD

Sledite spremembam cen WIKI CAT za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0000000051827+5.93%
30 dni$ -0.0000000623-40.26%
60 dni$ -0.00000012169-56.82%
90 dni$ +0.00000007248+362.40%
Današnja sprememba cene WIKI CAT

Danes je WKC zabeležil spremembo $ +0.0000000051827 (+5.93%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene WIKI CAT

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000000623 (-40.26%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene WIKI CAT

Če pogled razširimo na 60 dni, se je WKC spremenil za $ -0.00000012169 (-56.82%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene WIKI CAT

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00000007248 (+362.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen WIKI CAT (WKC) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen WIKI CAT.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto WIKI CAT

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute WIKI CAT, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute WIKI CAT?

Several key factors influence WIKI CAT (WKC) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact WKC pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform development, and user engagement drive value.

Community Growth: Active community participation, social media presence, and developer involvement.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms or projects.

Regulatory Environment: Government policies and crypto regulations in key markets.

Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap execution.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pair availability.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements.

Competition: Performance relative to similar meme coins and cat-themed tokens.

These factors interact dynamically, creating price volatility typical of smaller market cap cryptocurrencies.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute WIKI CAT?

People want to know WIKI CAT (WKC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility opportunities in the cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto WIKI CAT

Napoved cene WIKI CAT (WKC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WKC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen WIKI CAT (WKC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena WIKI CAT lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute WIKI CAT v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WKC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute WIKI CAT.

O WIKI CAT

WorkCoin (WKC) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to serve as a decentralized platform for freelancers and employers, facilitating secure and transparent transactions between parties. WKC tokens are used within the platform for payments and rewards, with the aim of creating a self-sustaining ecosystem. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely accepted for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. WorkCoin's issuance model is based on a fixed supply, with tokens distributed to participants through a variety of methods including work completion, referrals, and participation in the platform's governance.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto WIKI CAT

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto WIKI CAT? Nakup WKC je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute WIKI CAT. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute WIKI CAT (WKC).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 545.84T žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in WIKI CAT bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu WIKI CAT (WKC)

Kaj lahko storite s kriptovaluto WIKI CAT

Z lastništvom kriptovalute WIKI CAT se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Pristojbine za trgovanje spot:
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
WIKI CAT Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje WIKI CAT razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna WIKI CAT spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o WIKI CAT

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta WIKI CAT?
Če bi kriptovaluta WIKI CAT rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute WIKI CAT.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:09 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti WIKI CAT (WKC)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

