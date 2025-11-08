Današnja cena kriptovalute WIKI CAT v živo je 0.00000009248 USD. Tržna kapitalizacija WKC je 50,479,456.12854787264 USD. Spremljajte posodobitve cen iz WKC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute WIKI CAT v živo je 0.00000009248 USD. Tržna kapitalizacija WKC je 50,479,456.12854787264 USD. Spremljajte posodobitve cen iz WKC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute WIKI CAT (WKC) v živo je $ 0.00000009248, s spremembo 5.93 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WKC v USD je $ 0.00000009248 na WKC.
Kriptovaluta WIKI CAT je trenutno na #480. mestu s tržno kapitalizacijo $ 50.48M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 545.84T WKC. V zadnjih 24 urah se je WKC trgovalo med $ 0.00000008623 (najnižje) in $ 0.00000010484 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000000472824771637, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000000000057105301.
V kratkoročni uspešnosti se je WKC premaknil -0.55% v zadnji uri in -6.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 79.52K.
Tržne informacije WIKI CAT (WKC)
No.480
$ 50.48M
$ 79.52K
$ 78.68M
545.84T
850,822,824,918,178
853,278,579,305,012
64.15%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija WIKI CAT je $ 50.48M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 79.52K. Obstoječa ponudba WKC je 545.84T, skupna ponudba pa znaša 853278579305012. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 78.68M.
Zgodovina cene WIKI CAT, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000008623
24H Nizka
$ 0.00000010484
24H Visoka
$ 0.00000008623
$ 0.00000010484
$ 0.000000472824771637
$ 0.000000000057105301
-0.55%
+5.93%
-6.05%
-6.05%
Zgodovina cen WIKI CAT (WKC) v USD
Sledite spremembam cen WIKI CAT za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0000000051827
+5.93%
30 dni
$ -0.0000000623
-40.26%
60 dni
$ -0.00000012169
-56.82%
90 dni
$ +0.00000007248
+362.40%
Današnja sprememba cene WIKI CAT
Danes je WKC zabeležil spremembo $ +0.0000000051827 (+5.93%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene WIKI CAT
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000000623 (-40.26%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene WIKI CAT
Če pogled razširimo na 60 dni, se je WKC spremenil za $ -0.00000012169 (-56.82%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene WIKI CAT
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00000007248 (+362.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen WIKI CAT (WKC) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto WIKI CAT
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute WIKI CAT, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute WIKI CAT?
Several key factors influence WIKI CAT (WKC) token prices:
Utility & Adoption: Real-world use cases, platform development, and user engagement drive value.
Community Growth: Active community participation, social media presence, and developer involvement.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms or projects.
Regulatory Environment: Government policies and crypto regulations in key markets.
Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap execution.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pair availability.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements.
Competition: Performance relative to similar meme coins and cat-themed tokens.
These factors interact dynamically, creating price volatility typical of smaller market cap cryptocurrencies.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute WIKI CAT?
People want to know WIKI CAT (WKC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility opportunities in the cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto WIKI CAT
Napoved cene WIKI CAT (WKC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WKC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen WIKI CAT (WKC) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena WIKI CAT lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute WIKI CAT v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WKC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute WIKI CAT.
O WIKI CAT
WorkCoin (WKC) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to serve as a decentralized platform for freelancers and employers, facilitating secure and transparent transactions between parties. WKC tokens are used within the platform for payments and rewards, with the aim of creating a self-sustaining ecosystem. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely accepted for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. WorkCoin's issuance model is based on a fixed supply, with tokens distributed to participants through a variety of methods including work completion, referrals, and participation in the platform's governance.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto WIKI CAT
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto WIKI CAT? Nakup WKC je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute WIKI CAT. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute WIKI CAT (WKC).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 545.84T žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in WIKI CAT bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto WIKI CAT
Z lastništvom kriptovalute WIKI CAT se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o WIKI CAT
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta WIKI CAT?
Če bi kriptovaluta WIKI CAT rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute WIKI CAT.
Koliko je kriptovaluta WIKI CAT vredna danes?
Današnja cena kriptovalute WIKI CAT je $ 0.00000009248. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta WIKI CAT še vedno dobra naložba?
WIKI CAT ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v WKC, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto WIKI CAT?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto WIKI CAT v vrednosti $ 79.52K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute WIKI CAT?
Cena kriptovalute WKC se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute WIKI CAT v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena WKC.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute WIKI CAT?
Na ceno WKC vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,588.56
+1.77%
ETH
3,461.46
+4.97%
SOL
162.21
+4.37%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1053
+1.15%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za WKC na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par WKC/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute WIKI CAT gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute WIKI CAT letos rasla?
Cena kriptovalute WIKI CAT bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute WIKI CAT (WKC).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:09 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.