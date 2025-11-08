Današnja cena VPEPE

Današnja cena kriptovalute VPEPE (VPEPE) v živo je $ 0.0373, s spremembo 25.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VPEPE v USD je $ 0.0373 na VPEPE.

Kriptovaluta VPEPE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- VPEPE. V zadnjih 24 urah se je VPEPE trgovalo med $ 0.037 (najnižje) in $ 0.0524 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je VPEPE premaknil +0.53% v zadnji uri in -46.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 15.64K.

Tržne informacije VPEPE (VPEPE)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 15.64K$ 15.64K $ 15.64K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 149.20M$ 149.20M $ 149.20M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Javna veriga blokov TONCOIN

Trenutna tržna kapitalizacija VPEPE je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 15.64K. Obstoječa ponudba VPEPE je --, skupna ponudba pa znaša 4000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 149.20M.