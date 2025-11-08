BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute VPEPE v živo je 0.0373 USD. Tržna kapitalizacija VPEPE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz VPEPE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

VPEPE (VPEPE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:25 (UTC+8)

Današnja cena VPEPE

Današnja cena kriptovalute VPEPE (VPEPE) v živo je $ 0.0373, s spremembo 25.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VPEPE v USD je $ 0.0373 na VPEPE.

Kriptovaluta VPEPE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- VPEPE. V zadnjih 24 urah se je VPEPE trgovalo med $ 0.037 (najnižje) in $ 0.0524 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je VPEPE premaknil +0.53% v zadnji uri in -46.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 15.64K.

Tržne informacije VPEPE (VPEPE)

TONCOIN

Trenutna tržna kapitalizacija VPEPE je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 15.64K. Obstoječa ponudba VPEPE je --, skupna ponudba pa znaša 4000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 149.20M.

Zgodovina cene VPEPE, USD

Zgodovina cen VPEPE (VPEPE) v USD

Sledite spremembam cen VPEPE za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.012794-25.54%
30 dni$ -0.0027-6.75%
60 dni$ -0.0127-25.40%
90 dni$ -0.0127-25.40%
Današnja sprememba cene VPEPE

Danes je VPEPE zabeležil spremembo $ -0.012794 (-25.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene VPEPE

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0027 (-6.75%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene VPEPE

Če pogled razširimo na 60 dni, se je VPEPE spremenil za $ -0.0127 (-25.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene VPEPE

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0127 (-25.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen VPEPE (VPEPE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen VPEPE.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto VPEPE

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute VPEPE, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute VPEPE?

VPEPE prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and social media hype drive significant price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Overall cryptocurrency market trends impact VPEPE alongside other tokens. Whale activity and large transactions can cause volatility. Community engagement and holder count influence demand. Exchange listings expand accessibility. Regulatory news affects investor confidence. Technical developments or partnerships may boost value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute VPEPE?

People want to know VPEPE price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing potential profits or losses. Real-time pricing helps traders time their entries and exits effectively in the volatile cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto VPEPE

Napoved cene VPEPE (VPEPE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VPEPE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen VPEPE (VPEPE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena VPEPE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute VPEPE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VPEPE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute VPEPE.

O VPEPE

VPEPE is a digital asset that operates within the Rare Pepe blockchain-based trading card game. The game utilizes the Counterparty protocol, which is built on top of the Bitcoin blockchain, to create, trade, and sell unique digital trading cards. Each card is associated with a certain amount of VPEPE, and the value of the cards can fluctuate based on the market. The primary purpose of VPEPE is to facilitate the purchase and sale of these digital cards within the Rare Pepe ecosystem. This crypto asset plays a crucial role in the functioning of the game, providing a means of exchange and a measure of value for the digital assets being traded.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto VPEPE

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto VPEPE? Nakup VPEPE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute VPEPE. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute VPEPE (VPEPE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in VPEPE bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu VPEPE (VPEPE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto VPEPE

Z lastništvom kriptovalute VPEPE se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup VPEPE (VPEPE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je VPEPE (VPEPE)

VillainPepe is a fast-growing meme in Ton insipired by famous meme - PEPE. Users can earn VPEPE in a variety of ways such as daily visit, performing missions and villains invitation.

VPEPE Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje VPEPE razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna VPEPE spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o VPEPE

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta VPEPE?
Če bi kriptovaluta VPEPE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute VPEPE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:25 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti VPEPE (VPEPE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

