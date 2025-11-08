Današnja cena kriptovalute VPEPE v živo je 0.0373 USD. Tržna kapitalizacija VPEPE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz VPEPE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute VPEPE v živo je 0.0373 USD. Tržna kapitalizacija VPEPE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz VPEPE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute VPEPE (VPEPE) v živo je $ 0.0373, s spremembo 25.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VPEPE v USD je $ 0.0373 na VPEPE.
Kriptovaluta VPEPE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- VPEPE. V zadnjih 24 urah se je VPEPE trgovalo med $ 0.037 (najnižje) in $ 0.0524 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je VPEPE premaknil +0.53% v zadnji uri in -46.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 15.64K.
Tržne informacije VPEPE (VPEPE)
--
----
$ 15.64K
$ 15.64K$ 15.64K
$ 149.20M
$ 149.20M$ 149.20M
--
----
4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000
TONCOIN
Trenutna tržna kapitalizacija VPEPE je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 15.64K. Obstoječa ponudba VPEPE je --, skupna ponudba pa znaša 4000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 149.20M.
Zgodovina cene VPEPE, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.037
$ 0.037$ 0.037
24H Nizka
$ 0.0524
$ 0.0524$ 0.0524
24H Visoka
$ 0.037
$ 0.037$ 0.037
$ 0.0524
$ 0.0524$ 0.0524
--
----
--
----
+0.53%
-25.54%
-46.26%
-46.26%
Zgodovina cen VPEPE (VPEPE) v USD
Sledite spremembam cen VPEPE za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.012794
-25.54%
30 dni
$ -0.0027
-6.75%
60 dni
$ -0.0127
-25.40%
90 dni
$ -0.0127
-25.40%
Današnja sprememba cene VPEPE
Danes je VPEPE zabeležil spremembo $ -0.012794 (-25.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene VPEPE
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0027 (-6.75%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene VPEPE
Če pogled razširimo na 60 dni, se je VPEPE spremenil za $ -0.0127 (-25.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene VPEPE
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0127 (-25.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen VPEPE (VPEPE) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute VPEPE, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute VPEPE?
VPEPE prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and social media hype drive significant price movements. Trading volume and liquidity affect price stability. Overall cryptocurrency market trends impact VPEPE alongside other tokens. Whale activity and large transactions can cause volatility. Community engagement and holder count influence demand. Exchange listings expand accessibility. Regulatory news affects investor confidence. Technical developments or partnerships may boost value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute VPEPE?
People want to know VPEPE price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing potential profits or losses. Real-time pricing helps traders time their entries and exits effectively in the volatile cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto VPEPE
Napoved cene VPEPE (VPEPE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena VPEPE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen VPEPE (VPEPE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena VPEPE lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute VPEPE v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen VPEPE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute VPEPE.
O VPEPE
VPEPE is a digital asset that operates within the Rare Pepe blockchain-based trading card game. The game utilizes the Counterparty protocol, which is built on top of the Bitcoin blockchain, to create, trade, and sell unique digital trading cards. Each card is associated with a certain amount of VPEPE, and the value of the cards can fluctuate based on the market. The primary purpose of VPEPE is to facilitate the purchase and sale of these digital cards within the Rare Pepe ecosystem. This crypto asset plays a crucial role in the functioning of the game, providing a means of exchange and a measure of value for the digital assets being traded.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto VPEPE
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto VPEPE? Nakup VPEPE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute VPEPE. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute VPEPE (VPEPE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in VPEPE bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto VPEPE
Z lastništvom kriptovalute VPEPE se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta VPEPE rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute VPEPE.
Koliko je kriptovaluta VPEPE vredna danes?
Današnja cena kriptovalute VPEPE je $ 0.0373. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta VPEPE še vedno dobra naložba?
VPEPE ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v VPEPE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto VPEPE?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto VPEPE v vrednosti $ 15.64K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute VPEPE?
Cena kriptovalute VPEPE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute VPEPE v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena VPEPE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute VPEPE?
Na ceno VPEPE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,588.58
+1.77%
ETH
3,461.6
+4.97%
SOL
162.22
+4.38%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1053
+1.15%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za VPEPE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par VPEPE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute VPEPE gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute VPEPE letos rasla?
Cena kriptovalute VPEPE bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute VPEPE (VPEPE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:36:25 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.