BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute TXC v živo je 4.225 USD. Tržna kapitalizacija TXC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TXC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute TXC v živo je 4.225 USD. Tržna kapitalizacija TXC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TXC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TXC

Informacije o ceni TXC

Kaj je TXC

Bela knjiga TXC

Uradna spletna stran TXC

Tokenomika TXC

Napoved cen TXC

Zgodovina TXC

TXC Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute TXC v fiat

Spot TXC

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

TXC Logotip

Cena TXC(TXC)

Cena 1 TXC v USD v živo:

$4.225
$4.225$4.225
-5.88%1D
USD
TXC (TXC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:43 (UTC+8)

Današnja cena TXC

Današnja cena kriptovalute TXC (TXC) v živo je $ 4.225, s spremembo 5.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TXC v USD je $ 4.225 na TXC.

Kriptovaluta TXC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TXC. V zadnjih 24 urah se je TXC trgovalo med $ 4 (najnižje) in $ 4.631 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TXC premaknil -0.85% v zadnji uri in -21.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 71.81K.

Tržne informacije TXC (TXC)

--
----

$ 71.81K
$ 71.81K$ 71.81K

$ 1.49B
$ 1.49B$ 1.49B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

Trenutna tržna kapitalizacija TXC je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 71.81K. Obstoječa ponudba TXC je --, skupna ponudba pa znaša 353396296. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.49B.

Zgodovina cene TXC, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 4
$ 4$ 4
24H Nizka
$ 4.631
$ 4.631$ 4.631
24H Visoka

$ 4
$ 4$ 4

$ 4.631
$ 4.631$ 4.631

--
----

--
----

-0.85%

-5.88%

-21.14%

-21.14%

Zgodovina cen TXC (TXC) v USD

Sledite spremembam cen TXC za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.26395-5.88%
30 dni$ -0.01-0.24%
60 dni$ +2.225+111.25%
90 dni$ +2.225+111.25%
Današnja sprememba cene TXC

Danes je TXC zabeležil spremembo $ -0.26395 (-5.88%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene TXC

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01 (-0.24%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene TXC

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TXC spremenil za $ +2.225 (+111.25%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene TXC

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +2.225 (+111.25%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TXC (TXC) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen TXC.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto TXC

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute TXC, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute TXC?

TXC token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Market sentiment, trading volume, and token circulation affect price movements.

Project Development: Technical updates, partnerships, roadmap progress, and ecosystem growth impact investor confidence.

Market Conditions: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and regulatory news create broader price pressures.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform activity, and user adoption drive fundamental value.

Liquidity: Exchange listings, trading pairs availability, and market maker activity influence price stability and volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute TXC?

People want to know TXC price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Napoved cene za kriptovaluto TXC

Napoved cene TXC (TXC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TXC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen TXC (TXC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena TXC lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute TXC v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TXC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute TXC.

O TXC

Tixl (TXC) is a cryptocurrency designed to provide private, instant, and zero-fee transactions. Built on the Autobahn Network, a high-performance blockchain, TXC aims to combine the benefits of different blockchain technologies, such as the speed of payment coins and the privacy features of Monero or Zcash. The Tixl ecosystem includes a cross-chain bridge to connect various blockchains, enabling seamless transactions across different networks. TXC operates on a deflationary model, with a limited supply that decreases over time through a burn mechanism. This crypto asset is typically used for transactions within the Tixl ecosystem and as a medium of exchange between various blockchains.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto TXC

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto TXC? Nakup TXC je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute TXC. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute TXC (TXC).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in TXC bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu TXC (TXC)

Kaj lahko storite s kriptovaluto TXC

Z lastništvom kriptovalute TXC se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup TXC (TXC) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je TXC (TXC)

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje TXC razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna TXC spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o TXC

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta TXC?
Če bi kriptovaluta TXC rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute TXC.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:43 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti TXC (TXC)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti TXC

TXC USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na TXC z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami TXC USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte TXC (TXC) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute TXC v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
TXC/USDT
$4.225
$4.225$4.225
-6.15%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$3.1894
$3.1894$3.1894

+6,278.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004226
$0.00004226$0.00004226

+745.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020248
$0.000020248$0.000020248

+237.46%

Flux

Flux

FLUX

$0.23130
$0.23130$0.23130

+111.56%

0G

0G

0G

$1.524
$1.524$1.524

+45.97%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz TXC v USD

Znesek

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 4.225 USD