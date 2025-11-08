Današnja cena kriptovalute TXC v živo je 4.225 USD. Tržna kapitalizacija TXC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TXC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute TXC v živo je 4.225 USD. Tržna kapitalizacija TXC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TXC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute TXC (TXC) v živo je $ 4.225, s spremembo 5.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TXC v USD je $ 4.225 na TXC.
Kriptovaluta TXC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TXC. V zadnjih 24 urah se je TXC trgovalo med $ 4 (najnižje) in $ 4.631 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je TXC premaknil -0.85% v zadnji uri in -21.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 71.81K.
Tržne informacije TXC (TXC)
--
----
$ 71.81K
$ 71.81K$ 71.81K
$ 1.49B
$ 1.49B$ 1.49B
--
----
353,396,296
353,396,296 353,396,296
TEXITCOIN
Trenutna tržna kapitalizacija TXC je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 71.81K. Obstoječa ponudba TXC je --, skupna ponudba pa znaša 353396296. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.49B.
Zgodovina cene TXC, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 4
$ 4$ 4
24H Nizka
$ 4.631
$ 4.631$ 4.631
24H Visoka
$ 4
$ 4$ 4
$ 4.631
$ 4.631$ 4.631
--
----
--
----
-0.85%
-5.88%
-21.14%
-21.14%
Zgodovina cen TXC (TXC) v USD
Sledite spremembam cen TXC za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.26395
-5.88%
30 dni
$ -0.01
-0.24%
60 dni
$ +2.225
+111.25%
90 dni
$ +2.225
+111.25%
Današnja sprememba cene TXC
Danes je TXC zabeležil spremembo $ -0.26395 (-5.88%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene TXC
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01 (-0.24%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene TXC
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TXC spremenil za $ +2.225 (+111.25%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene TXC
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +2.225 (+111.25%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TXC (TXC) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute TXC, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute TXC?
TXC token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Market sentiment, trading volume, and token circulation affect price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform activity, and user adoption drive fundamental value.
Liquidity: Exchange listings, trading pairs availability, and market maker activity influence price stability and volatility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute TXC?
People want to know TXC price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Napoved cene za kriptovaluto TXC
Napoved cene TXC (TXC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TXC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen TXC (TXC) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena TXC lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute TXC v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TXC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute TXC.
O TXC
Tixl (TXC) is a cryptocurrency designed to provide private, instant, and zero-fee transactions. Built on the Autobahn Network, a high-performance blockchain, TXC aims to combine the benefits of different blockchain technologies, such as the speed of payment coins and the privacy features of Monero or Zcash. The Tixl ecosystem includes a cross-chain bridge to connect various blockchains, enabling seamless transactions across different networks. TXC operates on a deflationary model, with a limited supply that decreases over time through a burn mechanism. This crypto asset is typically used for transactions within the Tixl ecosystem and as a medium of exchange between various blockchains.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto TXC
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto TXC? Nakup TXC je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute TXC. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute TXC (TXC).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in TXC bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto TXC
Z lastništvom kriptovalute TXC se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta TXC rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute TXC.
Koliko je kriptovaluta TXC vredna danes?
Današnja cena kriptovalute TXC je $ 4.225. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta TXC še vedno dobra naložba?
TXC ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TXC, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto TXC?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto TXC v vrednosti $ 71.81K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute TXC?
Cena kriptovalute TXC se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute TXC v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TXC.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute TXC?
Na ceno TXC vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,572.26
+1.75%
ETH
3,460.5
+4.94%
SOL
162.17
+4.34%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1066
+1.27%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TXC na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TXC/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute TXC gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute TXC letos rasla?
Cena kriptovalute TXC bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute TXC (TXC).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:34:43 (UTC+8)
