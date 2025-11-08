Današnja cena TXC

Današnja cena kriptovalute TXC (TXC) v živo je $ 4.225, s spremembo 5.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TXC v USD je $ 4.225 na TXC.

Kriptovaluta TXC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TXC. V zadnjih 24 urah se je TXC trgovalo med $ 4 (najnižje) in $ 4.631 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TXC premaknil -0.85% v zadnji uri in -21.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 71.81K.

Tržne informacije TXC (TXC)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 71.81K$ 71.81K $ 71.81K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.49B$ 1.49B $ 1.49B Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 353,396,296 353,396,296 353,396,296 Javna veriga blokov TEXITCOIN

Trenutna tržna kapitalizacija TXC je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 71.81K. Obstoječa ponudba TXC je --, skupna ponudba pa znaša 353396296. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.49B.