Na podlagi vaše napovedi bi lahko TXC zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 4.133.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko TXC zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 4.3396.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TXC za leto 2027 $ 4.5566 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TXC za leto 2028 $ 4.7844 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TXC v letu 2029 $ 5.0236 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TXC v letu 2030 $ 5.2748 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena TXC lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 8.5922.

Leta 2050 bi se cena TXC lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 13.9958.