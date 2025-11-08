Današnja cena kriptovalute Titans Tap v živo je 0.00179 USD. Tržna kapitalizacija TIT je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TIT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Titans Tap v živo je 0.00179 USD. Tržna kapitalizacija TIT je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TIT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Titans Tap (TIT) v živo je $ 0.00179, s spremembo 41.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TIT v USD je $ 0.00179 na TIT.
Kriptovaluta Titans Tap je trenutno na #9102. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 TIT. V zadnjih 24 urah se je TIT trgovalo med $ 0.000651 (najnižje) in $ 0.00179 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.023428722155694283, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001000455808421485.
V kratkoročni uspešnosti se je TIT premaknil +0.22% v zadnji uri in +101.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 65.16K.
Tržne informacije Titans Tap (TIT)
Trenutna tržna kapitalizacija Titans Tap je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 65.16K. Obstoječa ponudba TIT je 0.00, skupna ponudba pa znaša 79999996900. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 143.20M.
Zgodovina cene Titans Tap, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+0.22%
+41.39%
+101.57%
+101.57%
Zgodovina cen Titans Tap (TIT) v USD
Sledite spremembam cen Titans Tap za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000524
+41.39%
30 dni
$ +0.000886
+98.00%
60 dni
$ -0.000607
-25.33%
90 dni
$ -0.00321
-64.20%
Današnja sprememba cene Titans Tap
Danes je TIT zabeležil spremembo $ +0.000524 (+41.39%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Titans Tap
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.000886 (+98.00%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Titans Tap
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TIT spremenil za $ -0.000607 (-25.33%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Titans Tap
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00321 (-64.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Titans Tap (TIT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Titans Tap
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Titans Tap, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Titans Tap?
Several key factors influence Titans Tap (TIT) cryptocurrency prices:
Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption affect price dynamics.
Utility & Use Cases: The token's functionality within the Titans Tap ecosystem drives demand.
Exchange Listings: Availability on major exchanges increases liquidity and accessibility.
Development Updates: Project roadmap progress, partnerships, and technical improvements influence investor interest.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and legal developments affect market perception.
Community Engagement: Active user base and social media presence impact token visibility.
Competition: Performance relative to similar gaming or tap-to-earn tokens.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Titans Tap?
People want to know Titans Tap (TIT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess market volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points for their cryptocurrency investments.
Napoved cene za kriptovaluto Titans Tap
Napoved cene Titans Tap (TIT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TIT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Titans Tap (TIT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Titans Tap lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Titans Tap v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TIT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Titans Tap.
O Titans Tap
Titan Coin (TIT) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is designed to facilitate quick and secure transactions across a decentralized network, with a focus on providing a seamless and user-friendly experience for both individuals and businesses. TIT uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their coins. The coin's issuance model is based on a fixed supply, with new coins distributed as staking rewards. Titan Coin's ecosystem is geared towards a wide range of applications, including digital payments, remittances, and data storage, reflecting its ambition to create a versatile and inclusive digital economy.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Titans Tap
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Titans Tap? Nakup TIT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Titans Tap. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Titans Tap (TIT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Titans Tap bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Titans Tap
Z lastništvom kriptovalute Titans Tap se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Titan’s Tap is a Web3.0 idle RPG built on blockchain, combining Greek mythology with a “Gather-to-Earn” model. Players collect divine powers, battle through episodic stories, and earn TIT tokens while owning in-game assets.
Titans Tap Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Titans Tap razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Titans Tap
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Titans Tap?
Če bi kriptovaluta Titans Tap rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Titans Tap.
Koliko je kriptovaluta Titans Tap vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Titans Tap je $ 0.00179. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Titans Tap še vedno dobra naložba?
Titans Tap ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TIT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Titans Tap?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Titans Tap v vrednosti $ 65.16K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Titans Tap?
Cena kriptovalute TIT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Titans Tap v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TIT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Titans Tap?
Na ceno TIT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,356.04
+1.54%
ETH
3,434.86
+4.16%
SOL
160.72
+3.41%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0975
+0.43%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TIT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TIT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Titans Tap gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Titans Tap letos rasla?
Cena kriptovalute Titans Tap bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Titans Tap (TIT).
Pomembne panožne novosti Titans Tap (TIT)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.