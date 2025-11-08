Današnja cena Titans Tap

Današnja cena kriptovalute Titans Tap (TIT) v živo je $ 0.00179, s spremembo 41.39 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TIT v USD je $ 0.00179 na TIT.

Kriptovaluta Titans Tap je trenutno na #9102. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 TIT. V zadnjih 24 urah se je TIT trgovalo med $ 0.000651 (najnižje) in $ 0.00179 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.023428722155694283, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.001000455808421485.

V kratkoročni uspešnosti se je TIT premaknil +0.22% v zadnji uri in +101.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 65.16K.

Tržne informacije Titans Tap (TIT)

Uvrstitev No.9102 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 65.16K$ 65.16K $ 65.16K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 143.20M$ 143.20M $ 143.20M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 80,000,000,000 80,000,000,000 80,000,000,000 Skupna ponudba 79,999,996,900 79,999,996,900 79,999,996,900 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Titans Tap je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 65.16K. Obstoječa ponudba TIT je 0.00, skupna ponudba pa znaša 79999996900. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 143.20M.