Na podlagi vaše napovedi bi lahko Titans Tap zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.001786.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Titans Tap zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.001875.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TIT za leto 2027 $ 0.001969 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TIT za leto 2028 $ 0.002067 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TIT v letu 2029 $ 0.002170 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TIT v letu 2030 $ 0.002279 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Titans Tap lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.003712.

Leta 2050 bi se cena Titans Tap lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.006048.