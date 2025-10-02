Tokenomika Telcoin (TEL)

Odkrijte ključne vpoglede v Telcoin (TEL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Telcoin (TEL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Telcoin (TEL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 374.04M
Skupna ponudba:
$ 100.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 91.01B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 411.00M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.013374
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0000651563082403
Trenutna cena:
$ 0.00411
Informacije o Telcoin (TEL)

Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.

Uradna spletna stran:
https://www.telco.in/
Bela knjiga:
https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F

Tokenomika Telcoin (TEL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Telcoin (TEL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov TEL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TEL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TEL, raziščite ceno žetona TEL v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

