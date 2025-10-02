Tokenomika Sylo (SYLO)

Odkrijte ključne vpoglede v Sylo (SYLO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:42:34 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Sylo (SYLO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sylo (SYLO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 906.05K
Skupna ponudba:
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 6.50B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.39M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.004087
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000164498740314333
Trenutna cena:
$ 0.0001394
Informacije o Sylo (SYLO)

Sylo is reimagining the way data and content work together. Built on The Root Network, the hub for interoperability in the open metaverse, Sylo is an infrastructure layer for data, powering interoperability and oracles for the data about users and the things they value.

Uradna spletna stran:
https://www.sylo.io
Bela knjiga:
https://www.sylo.io/whitepaper/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xf293d23bf2cdc05411ca0eddd588eb1977e8dcd4

Tokenomika Sylo (SYLO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Sylo (SYLO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SYLO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SYLO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SYLO, raziščite ceno žetona SYLO v živo!

Zgodovina cen Sylo (SYLO)

Analiza zgodovine cen SYLO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SYLO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SYLO? Naša stran za napovedovanje cen SYLO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

