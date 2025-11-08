Današnja cena kriptovalute Smart Pocket v živo je 0.007661 USD. Tržna kapitalizacija SP je 7,972,152.35771 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Smart Pocket v živo je 0.007661 USD. Tržna kapitalizacija SP je 7,972,152.35771 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Smart Pocket (SP) v živo je $ 0.007661, s spremembo 0.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SP v USD je $ 0.007661 na SP.
Kriptovaluta Smart Pocket je trenutno na #1187. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7.97M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.04B SP. V zadnjih 24 urah se je SP trgovalo med $ 0.007421 (najnižje) in $ 0.008357 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.023315600067172444, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002919119255657682.
V kratkoročni uspešnosti se je SP premaknil -3.36% v zadnji uri in -12.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 226.70K.
Tržne informacije Smart Pocket (SP)
No.1187
$ 7.97M
$ 7.97M$ 7.97M
$ 226.70K
$ 226.70K$ 226.70K
$ 766.10M
$ 766.10M$ 766.10M
1.04B
1.04B 1.04B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
1.04%
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Smart Pocket je $ 7.97M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 226.70K. Obstoječa ponudba SP je 1.04B, skupna ponudba pa znaša 100000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 766.10M.
Zgodovina cene Smart Pocket, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.007421
$ 0.007421$ 0.007421
24H Nizka
$ 0.008357
$ 0.008357$ 0.008357
24H Visoka
$ 0.007421
$ 0.007421$ 0.007421
$ 0.008357
$ 0.008357$ 0.008357
$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444$ 0.023315600067172444
$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682$ 0.002919119255657682
-3.36%
-0.40%
-12.54%
-12.54%
Zgodovina cen Smart Pocket (SP) v USD
Sledite spremembam cen Smart Pocket za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00003077
-0.40%
30 dni
$ -0.001395
-15.41%
60 dni
$ +0.007411
+2,964.40%
90 dni
$ +0.007411
+2,964.40%
Današnja sprememba cene Smart Pocket
Danes je SP zabeležil spremembo $ -0.00003077 (-0.40%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Smart Pocket
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001395 (-15.41%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Smart Pocket
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SP spremenil za $ +0.007411 (+2,964.40%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Smart Pocket
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.007411 (+2,964.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Smart Pocket (SP) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Smart Pocket
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Smart Pocket, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Smart Pocket?
Smart Pocket (SP) prices are influenced by several key factors:
Utility & Adoption: Real-world use cases and platform integration drive value.
Technology Updates: Protocol improvements and new features impact investor confidence.
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions.
Partnerships: Strategic alliances and ecosystem expansion.
Regulatory News: Government policies affecting crypto markets.
Competition: Performance relative to similar DeFi projects.
Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and token distribution schedules.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Smart Pocket?
People want to know Smart Pocket (SP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, risk management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess profit/loss, and determine optimal entry/exit points.
Napoved cene za kriptovaluto Smart Pocket
Napoved cene Smart Pocket (SP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Smart Pocket (SP) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Smart Pocket lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Smart Pocket v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Smart Pocket.
O Smart Pocket
SP is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized network. The primary purpose of SP is to facilitate transactions across this network, providing a medium of exchange between participants. It uses a consensus mechanism to validate transactions and secure the network, ensuring the integrity and reliability of the system. SP's issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. This asset is typically used for peer-to-peer transactions, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. Its role in the broader cryptocurrency ecosystem is significant, as it provides a foundational layer for various decentralized applications and financial services.
SP is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized network. The primary purpose of SP is to facilitate transactions across this network, providing a medium of exchange between participants. It uses a consensus mechanism to validate transactions and secure the network, ensuring the integrity and reliability of the system. SP's issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain the network. This asset is typically used for peer-to-peer transactions, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. Its role in the broader cryptocurrency ecosystem is significant, as it provides a foundational layer for various decentralized applications and financial services.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Smart Pocket
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Smart Pocket? Nakup SP je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Smart Pocket. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Smart Pocket (SP).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 1.04B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Smart Pocket bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Smart Pocket
Z lastništvom kriptovalute Smart Pocket se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.
The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.
Smart Pocket Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Smart Pocket razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Smart Pocket
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Smart Pocket?
Če bi kriptovaluta Smart Pocket rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Smart Pocket.
Koliko je kriptovaluta Smart Pocket vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Smart Pocket je $ 0.007661. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Smart Pocket še vedno dobra naložba?
Smart Pocket ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SP, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Smart Pocket?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Smart Pocket v vrednosti $ 226.70K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Smart Pocket?
Cena kriptovalute SP se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Smart Pocket v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SP.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Smart Pocket?
Na ceno SP vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,468.13
+1.65%
ETH
3,458.98
+4.89%
SOL
161.95
+4.20%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0943
+0.14%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SP na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SP/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Smart Pocket gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Smart Pocket letos rasla?
Cena kriptovalute Smart Pocket bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Smart Pocket (SP).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:30:30 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Smart Pocket (SP)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.