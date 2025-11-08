Današnja cena Smart Pocket

Današnja cena kriptovalute Smart Pocket (SP) v živo je $ 0.007661, s spremembo 0.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SP v USD je $ 0.007661 na SP.

Kriptovaluta Smart Pocket je trenutno na #1187. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7.97M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.04B SP. V zadnjih 24 urah se je SP trgovalo med $ 0.007421 (najnižje) in $ 0.008357 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.023315600067172444, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002919119255657682.

V kratkoročni uspešnosti se je SP premaknil -3.36% v zadnji uri in -12.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 226.70K.

Tržne informacije Smart Pocket (SP)

Uvrstitev No.1187 Tržna kapitalizacija $ 7.97M$ 7.97M $ 7.97M Volumen (24H) $ 226.70K$ 226.70K $ 226.70K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 766.10M$ 766.10M $ 766.10M Zaloga v obtoku 1.04B 1.04B 1.04B Največja ponudba 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Skupna ponudba 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Hitrost kroženja 1.04% Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Smart Pocket je $ 7.97M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 226.70K. Obstoječa ponudba SP je 1.04B, skupna ponudba pa znaša 100000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 766.10M.