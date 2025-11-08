Današnja cena Shping

Današnja cena kriptovalute Shping (SHPING) v živo je $ 0.00319, s spremembo 0.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHPING v USD je $ 0.00319 na SHPING.

Kriptovaluta Shping je trenutno na #1242. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7.29M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.29B SHPING. V zadnjih 24 urah se je SHPING trgovalo med $ 0.00317 (najnižje) in $ 0.00319 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09883818226512335, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SHPING premaknil 0.00% v zadnji uri in -8.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.06K.

Tržne informacije Shping (SHPING)

Uvrstitev No.1242 Tržna kapitalizacija $ 7.29M$ 7.29M $ 7.29M Volumen (24H) $ 59.06K$ 59.06K $ 59.06K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 31.90M$ 31.90M $ 31.90M Zaloga v obtoku 2.29B 2.29B 2.29B Največja ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Hitrost kroženja 22.86% Javna veriga blokov ETH

