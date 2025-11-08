BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Shping v živo je 0.00319 USD. Tržna kapitalizacija SHPING je 7,294,864.77016 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SHPING v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Shping v živo je 0.00319 USD. Tržna kapitalizacija SHPING je 7,294,864.77016 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SHPING v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SHPING

Informacije o ceni SHPING

Kaj je SHPING

Uradna spletna stran SHPING

Tokenomika SHPING

Napoved cen SHPING

Zgodovina SHPING

SHPING Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute SHPING v fiat

Spot SHPING

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Shping Logotip

Cena Shping(SHPING)

Cena 1 SHPING v USD v živo:

$0.00319
$0.00319$0.00319
+0.59%1D
USD
Shping (SHPING) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:29:40 (UTC+8)

Današnja cena Shping

Današnja cena kriptovalute Shping (SHPING) v živo je $ 0.00319, s spremembo 0.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHPING v USD je $ 0.00319 na SHPING.

Kriptovaluta Shping je trenutno na #1242. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7.29M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.29B SHPING. V zadnjih 24 urah se je SHPING trgovalo med $ 0.00317 (najnižje) in $ 0.00319 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09883818226512335, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SHPING premaknil 0.00% v zadnji uri in -8.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.06K.

Tržne informacije Shping (SHPING)

No.1242

$ 7.29M
$ 7.29M$ 7.29M

$ 59.06K
$ 59.06K$ 59.06K

$ 31.90M
$ 31.90M$ 31.90M

2.29B
2.29B 2.29B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.86%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Shping je $ 7.29M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.06K. Obstoječa ponudba SHPING je 2.29B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.90M.

Zgodovina cene Shping, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00317
$ 0.00317$ 0.00317
24H Nizka
$ 0.00319
$ 0.00319$ 0.00319
24H Visoka

$ 0.00317
$ 0.00317$ 0.00317

$ 0.00319
$ 0.00319$ 0.00319

$ 0.09883818226512335
$ 0.09883818226512335$ 0.09883818226512335

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.59%

-8.81%

-8.81%

Zgodovina cen Shping (SHPING) v USD

Sledite spremembam cen Shping za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00001871+0.59%
30 dni$ -0.001041-24.61%
60 dni$ -0.00151-32.13%
90 dni$ +0.00119+59.50%
Današnja sprememba cene Shping

Danes je SHPING zabeležil spremembo $ +0.00001871 (+0.59%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Shping

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001041 (-24.61%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Shping

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SHPING spremenil za $ -0.00151 (-32.13%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Shping

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00119 (+59.50%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Shping (SHPING) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Shping.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Shping

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Shping, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Shping?

Several key factors influence SHPING token prices:

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and market liquidity directly impact price movements.

Platform Adoption: Growth in Shping app users, merchant partnerships, and shopping rewards program participation drives demand.

Utility Usage: Real-world application for product verification, reviews, and cashback rewards affects token value.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, investor confidence, and social media buzz influence price volatility.

Partnerships: Strategic alliances with retailers, brands, and blockchain projects can boost token value.

Regulatory Environment: Government policies on cryptocurrencies and consumer data platforms impact investor sentiment.

Competition: Performance relative to other shopping and rewards-based cryptocurrencies affects market position.

Technology Updates: Platform improvements, new features, and blockchain developments influence long-term value.

Economic Factors: Global economic conditions, inflation rates, and consumer spending patterns affect adoption and usage.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Shping?

People want to know SHPING price today for several key reasons:

Trading Decisions: Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively and maximize profits.

Portfolio Management: Investors track daily prices to monitor their investment performance and calculate gains or losses.

Market Timing: Real-time pricing helps identify optimal entry and exit points for trades.

Risk Assessment: Current prices allow investors to evaluate their exposure and make informed risk management decisions.

Market Sentiment: Daily price movements indicate market confidence and adoption trends for the SHPING ecosystem.

Volatility Monitoring: Cryptocurrency prices change rapidly, making up-to-date information crucial for decision-making.

Napoved cene za kriptovaluto Shping

Napoved cene Shping (SHPING) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SHPING v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Shping (SHPING) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Shping lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Shping v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SHPING za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Shping.

O Shping

SHPING (SHPING) is a cryptocurrency that powers the Shping platform, a global product database that allows consumers to scan barcodes to learn more about products. The Shping platform is designed to improve brand engagement and consumer confidence by providing detailed product information and incentivizing user interaction with SHPING tokens. Users can earn SHPING by scanning barcodes, submitting product reviews, and participating in other platform activities, while brands can use SHPING to reward consumers and gather valuable consumer insights. The SHPING token operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. It is used for transactions within the Shping ecosystem, serving as a medium of exchange between consumers and brands.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Shping

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Shping? Nakup SHPING je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Shping. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Shping (SHPING).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 2.29B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Shping bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Shping (SHPING)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Shping

Z lastništvom kriptovalute Shping se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Shping (SHPING) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Shping (SHPING)

Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.

Shping Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Shping razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Shping spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Shping

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Shping?
Če bi kriptovaluta Shping rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Shping.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:29:40 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Shping (SHPING)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Shping

SHPING USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na SHPING z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami SHPING USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Shping (SHPING) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Shping v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
SHPING/USDT
$0.00319
$0.00319$0.00319
+0.59%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.9984
$2.9984$2.9984

+5,896.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004328
$0.00004328$0.00004328

+765.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018761
$0.000018761$0.000018761

+212.68%

Flux

Flux

FLUX

$0.23764
$0.23764$0.23764

+117.36%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00795
$0.00795$0.00795

+44.54%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz SHPING v USD

Znesek

SHPING
SHPING
USD
USD

1 SHPING = 0.00319 USD