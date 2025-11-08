Današnja cena kriptovalute Shping v živo je 0.00319 USD. Tržna kapitalizacija SHPING je 7,294,864.77016 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SHPING v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Shping v živo je 0.00319 USD. Tržna kapitalizacija SHPING je 7,294,864.77016 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SHPING v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Shping (SHPING) v živo je $ 0.00319, s spremembo 0.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHPING v USD je $ 0.00319 na SHPING.
Kriptovaluta Shping je trenutno na #1242. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7.29M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.29B SHPING. V zadnjih 24 urah se je SHPING trgovalo med $ 0.00317 (najnižje) in $ 0.00319 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09883818226512335, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je SHPING premaknil 0.00% v zadnji uri in -8.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.06K.
Tržne informacije Shping (SHPING)
No.1242
$ 7.29M
$ 59.06K
$ 31.90M
2.29B
10,000,000,000
10,000,000,000
22.86%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Shping je $ 7.29M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.06K. Obstoječa ponudba SHPING je 2.29B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.90M.
Zgodovina cene Shping, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00317
24H Nizka
$ 0.00319
24H Visoka
$ 0.00317
$ 0.00319
$ 0.09883818226512335
$ 0
0.00%
+0.59%
-8.81%
-8.81%
Zgodovina cen Shping (SHPING) v USD
Sledite spremembam cen Shping za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00001871
+0.59%
30 dni
$ -0.001041
-24.61%
60 dni
$ -0.00151
-32.13%
90 dni
$ +0.00119
+59.50%
Današnja sprememba cene Shping
Danes je SHPING zabeležil spremembo $ +0.00001871 (+0.59%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Shping
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001041 (-24.61%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Shping
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SHPING spremenil za $ -0.00151 (-32.13%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Shping
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00119 (+59.50%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Shping (SHPING) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Shping, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Shping?
Several key factors influence SHPING token prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and market liquidity directly impact price movements.
Platform Adoption: Growth in Shping app users, merchant partnerships, and shopping rewards program participation drives demand.
Utility Usage: Real-world application for product verification, reviews, and cashback rewards affects token value.
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, investor confidence, and social media buzz influence price volatility.
Partnerships: Strategic alliances with retailers, brands, and blockchain projects can boost token value.
Regulatory Environment: Government policies on cryptocurrencies and consumer data platforms impact investor sentiment.
Competition: Performance relative to other shopping and rewards-based cryptocurrencies affects market position.
Technology Updates: Platform improvements, new features, and blockchain developments influence long-term value.
Economic Factors: Global economic conditions, inflation rates, and consumer spending patterns affect adoption and usage.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Shping?
People want to know SHPING price today for several key reasons:
Trading Decisions: Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively and maximize profits.
Portfolio Management: Investors track daily prices to monitor their investment performance and calculate gains or losses.
Market Timing: Real-time pricing helps identify optimal entry and exit points for trades.
Risk Assessment: Current prices allow investors to evaluate their exposure and make informed risk management decisions.
Market Sentiment: Daily price movements indicate market confidence and adoption trends for the SHPING ecosystem.
Volatility Monitoring: Cryptocurrency prices change rapidly, making up-to-date information crucial for decision-making.
Napoved cene za kriptovaluto Shping
Napoved cene Shping (SHPING) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SHPING v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Shping (SHPING) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Shping lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Shping v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SHPING za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Shping.
O Shping
SHPING (SHPING) is a cryptocurrency that powers the Shping platform, a global product database that allows consumers to scan barcodes to learn more about products. The Shping platform is designed to improve brand engagement and consumer confidence by providing detailed product information and incentivizing user interaction with SHPING tokens. Users can earn SHPING by scanning barcodes, submitting product reviews, and participating in other platform activities, while brands can use SHPING to reward consumers and gather valuable consumer insights. The SHPING token operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard. It is used for transactions within the Shping ecosystem, serving as a medium of exchange between consumers and brands.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Shping
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Shping? Nakup SHPING je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Shping. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Shping (SHPING).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 2.29B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Shping bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Shping
Z lastništvom kriptovalute Shping se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it’s powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement.
Shping Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Shping razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta Shping rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Shping.
Koliko je kriptovaluta Shping vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Shping je $ 0.00319. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Shping še vedno dobra naložba?
Shping ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SHPING, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Shping?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Shping v vrednosti $ 59.06K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Shping?
Cena kriptovalute SHPING se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Shping v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SHPING.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Shping?
Na ceno SHPING vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,498.58
+1.68%
ETH
3,461.23
+4.96%
SOL
162.06
+4.27%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0953
+0.23%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SHPING na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SHPING/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Shping gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Shping letos rasla?
Cena kriptovalute Shping bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Shping (SHPING).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:29:40 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.