Tokenomika RavenCoin (RVN)

Odkrijte ključne vpoglede v RavenCoin (RVN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:22:45 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen RavenCoin (RVN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RavenCoin (RVN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 184.73M
Skupna ponudba:
$ 15.64B
Razpoložljivi obtok:
$ 15.64B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 247.99M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.289
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00879405250642
Trenutna cena:
$ 0.011809
Informacije o RavenCoin (RVN)

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

Uradna spletna stran:
https://ravencoin.org/
Bela knjiga:
https://ravencoin.org/whitepaper/
Raziskovalec blokov:
https://ravencoin.network/

Tokenomika RavenCoin (RVN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike RavenCoin (RVN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RVN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RVN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RVN, raziščite ceno žetona RVN v živo!

