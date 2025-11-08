BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute RICE AI v živo je 0.02811 USD. Tržna kapitalizacija RICE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz RICE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena RICE AI(RICE)

$0.0282
-8.67%1D
RICE AI (RICE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:28 (UTC+8)

Današnja cena RICE AI

Današnja cena kriptovalute RICE AI (RICE) v živo je $ 0.02811, s spremembo 8.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RICE v USD je $ 0.02811 na RICE.

Kriptovaluta RICE AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- RICE. V zadnjih 24 urah se je RICE trgovalo med $ 0.02737 (najnižje) in $ 0.03223 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je RICE premaknil +0.86% v zadnji uri in -34.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 128.46K.

Tržne informacije RICE AI (RICE)

$ 128.46K
$ 28.11M
1,000,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija RICE AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 128.46K. Obstoječa ponudba RICE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 28.11M.

Zgodovina cene RICE AI, USD

$ 0.02737
24H Nizka
$ 0.03223
24H Visoka

Zgodovina cen RICE AI (RICE) v USD

Sledite spremembam cen RICE AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.002677-8.67%
30 dni$ -0.04935-63.72%
60 dni$ -0.08977-76.16%
90 dni$ +0.02311+462.20%
Današnja sprememba cene RICE AI

Danes je RICE zabeležil spremembo $ -0.002677 (-8.67%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene RICE AI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.04935 (-63.72%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene RICE AI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je RICE spremenil za $ -0.08977 (-76.16%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene RICE AI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.02311 (+462.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen RICE AI (RICE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen RICE AI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto RICE AI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute RICE AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute RICE AI?

RICE AI token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect RICE prices significantly.

AI Sector Performance: As an AI-related token, RICE correlates with artificial intelligence sector developments and hype.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform adoption, and token utility within the RICE ecosystem drive demand.

Supply Dynamics: Token supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics impact price through supply-demand balance.

Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can lead to price volatility.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost investor confidence and token value.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect investor sentiment across all digital assets including RICE.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute RICE AI?

People want to know RICE AI (RICE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and staying updated on volatility for risk management purposes.

Napoved cene za kriptovaluto RICE AI

Napoved cene RICE AI (RICE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RICE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen RICE AI (RICE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena RICE AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute RICE AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RICE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute RICE AI.

O RICE AI

RICE (Rice Farm) is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Binance Smart Chain (BSC). Its primary purpose is to provide a platform for yield farming, a process that allows cryptocurrency holders to earn rewards for staking or lending their assets. RICE operates through an automated market maker (AMM) model, which enables liquidity provision and price discovery for a wide range of tokens. The platform's native token, RICE, is used for governance and incentivizing user participation in the ecosystem. The supply of RICE tokens is determined by a deflationary model, with a portion of each transaction fee used for token burns to reduce the overall supply over time.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto RICE AI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto RICE AI? Nakup RICE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute RICE AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute RICE AI (RICE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in RICE AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto RICE AI

Z lastništvom kriptovalute RICE AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je RICE AI (RICE)

RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.

RICE AI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje RICE AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna RICE AI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o RICE AI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta RICE AI?
Če bi kriptovaluta RICE AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute RICE AI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:28 (UTC+8)

