Današnja cena RICE AI

Današnja cena kriptovalute RICE AI (RICE) v živo je $ 0.02811, s spremembo 8.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RICE v USD je $ 0.02811 na RICE.

Kriptovaluta RICE AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- RICE. V zadnjih 24 urah se je RICE trgovalo med $ 0.02737 (najnižje) in $ 0.03223 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je RICE premaknil +0.86% v zadnji uri in -34.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 128.46K.

Tržne informacije RICE AI (RICE)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 128.46K$ 128.46K $ 128.46K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 28.11M$ 28.11M $ 28.11M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija RICE AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 128.46K. Obstoječa ponudba RICE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 28.11M.