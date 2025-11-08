Današnja cena kriptovalute RICE AI v živo je 0.02811 USD. Tržna kapitalizacija RICE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz RICE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute RICE AI v živo je 0.02811 USD. Tržna kapitalizacija RICE je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz RICE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute RICE AI (RICE) v živo je $ 0.02811, s spremembo 8.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RICE v USD je $ 0.02811 na RICE.
Kriptovaluta RICE AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- RICE. V zadnjih 24 urah se je RICE trgovalo med $ 0.02737 (najnižje) in $ 0.03223 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je RICE premaknil +0.86% v zadnji uri in -34.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 128.46K.
Tržne informacije RICE AI (RICE)
--
----
$ 128.46K
$ 128.46K$ 128.46K
$ 28.11M
$ 28.11M$ 28.11M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija RICE AI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 128.46K. Obstoječa ponudba RICE je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 28.11M.
Zgodovina cene RICE AI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.02737
$ 0.02737$ 0.02737
24H Nizka
$ 0.03223
$ 0.03223$ 0.03223
24H Visoka
$ 0.02737
$ 0.02737$ 0.02737
$ 0.03223
$ 0.03223$ 0.03223
--
----
--
----
+0.86%
-8.67%
-34.88%
-34.88%
Zgodovina cen RICE AI (RICE) v USD
Sledite spremembam cen RICE AI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.002677
-8.67%
30 dni
$ -0.04935
-63.72%
60 dni
$ -0.08977
-76.16%
90 dni
$ +0.02311
+462.20%
Današnja sprememba cene RICE AI
Danes je RICE zabeležil spremembo $ -0.002677 (-8.67%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene RICE AI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.04935 (-63.72%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene RICE AI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je RICE spremenil za $ -0.08977 (-76.16%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene RICE AI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.02311 (+462.20%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen RICE AI (RICE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto RICE AI
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute RICE AI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute RICE AI?
RICE AI token prices are influenced by several key factors:
AI Sector Performance: As an AI-related token, RICE correlates with artificial intelligence sector developments and hype.
Utility & Adoption: Real-world use cases, platform adoption, and token utility within the RICE ecosystem drive demand.
Supply Dynamics: Token supply mechanisms, staking rewards, and tokenomics impact price through supply-demand balance.
Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can lead to price volatility.
Partnerships: Strategic collaborations and integrations can boost investor confidence and token value.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect investor sentiment across all digital assets including RICE.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute RICE AI?
People want to know RICE AI (RICE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment opportunities, and staying updated on volatility for risk management purposes.
Napoved cene za kriptovaluto RICE AI
Napoved cene RICE AI (RICE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RICE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen RICE AI (RICE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena RICE AI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute RICE AI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RICE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute RICE AI.
O RICE AI
RICE (Rice Farm) is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Binance Smart Chain (BSC). Its primary purpose is to provide a platform for yield farming, a process that allows cryptocurrency holders to earn rewards for staking or lending their assets. RICE operates through an automated market maker (AMM) model, which enables liquidity provision and price discovery for a wide range of tokens. The platform's native token, RICE, is used for governance and incentivizing user participation in the ecosystem. The supply of RICE tokens is determined by a deflationary model, with a portion of each transaction fee used for token burns to reduce the overall supply over time.
RICE (Rice Farm) is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Binance Smart Chain (BSC). Its primary purpose is to provide a platform for yield farming, a process that allows cryptocurrency holders to earn rewards for staking or lending their assets. RICE operates through an automated market maker (AMM) model, which enables liquidity provision and price discovery for a wide range of tokens. The platform's native token, RICE, is used for governance and incentivizing user participation in the ecosystem. The supply of RICE tokens is determined by a deflationary model, with a portion of each transaction fee used for token burns to reduce the overall supply over time.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto RICE AI
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto RICE AI? Nakup RICE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute RICE AI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute RICE AI (RICE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in RICE AI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto RICE AI
Z lastništvom kriptovalute RICE AI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.
RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.
RICE AI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje RICE AI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta RICE AI?
Če bi kriptovaluta RICE AI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute RICE AI.
Koliko je kriptovaluta RICE AI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute RICE AI je $ 0.02811. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta RICE AI še vedno dobra naložba?
RICE AI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v RICE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto RICE AI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto RICE AI v vrednosti $ 128.46K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute RICE AI?
Cena kriptovalute RICE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute RICE AI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena RICE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute RICE AI?
Na ceno RICE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,468.36
+1.65%
ETH
3,459.34
+4.90%
SOL
161.96
+4.21%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1002
+0.68%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za RICE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par RICE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute RICE AI gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute RICE AI letos rasla?
Cena kriptovalute RICE AI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute RICE AI (RICE).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:28:28 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti RICE AI (RICE)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.