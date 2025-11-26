Tokenomika Rain Protocol (RAIN)

Odkrijte ključne vpoglede v Rain Protocol (RAIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:04:56 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Rain Protocol (RAIN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Rain Protocol (RAIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
Skupna ponudba:
$ 1.15T
$ 1.15T$ 1.15T
Razpoložljivi obtok:
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 8.82B
$ 8.82B$ 8.82B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0086818
$ 0.0086818$ 0.0086818
Najnižja vrednost vseh časov:
Trenutna cena:
$ 0.0076714
$ 0.0076714$ 0.0076714

Informacije o Rain Protocol (RAIN)

Rain is a decentralized options protocol built on Arbitrum that allows anyone to create and trade custom options on nearly any subject without needing permission. Users have the ability to define their own markets and select the outcomes, engaging in a global, on-chain system. The protocol's vision is to establish an open, global foundation for accessing options on a wide range of categories, including financial prices, global events, and on-chain activities.

Uradna spletna stran:
https://www.rain.one
Bela knjiga:
https://whitepaper.rain.one
Raziskovalec blokov:
https://arbiscan.io/token/0x25118290e6A5f4139381D072181157035864099d

Tokenomika Rain Protocol (RAIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Rain Protocol (RAIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RAIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RAIN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RAIN, raziščite ceno žetona RAIN v živo!

Zgodovina cen Rain Protocol (RAIN)

Analiza zgodovine cen RAIN pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene RAIN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RAIN? Naša stran za napovedovanje cen RAIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

