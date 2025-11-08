Današnja cena Succinct

Današnja cena kriptovalute Succinct (PROVE) v živo je $ 0.6167, s spremembo 5.72 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PROVE v USD je $ 0.6167 na PROVE.

Kriptovaluta Succinct je trenutno na #286. mestu s tržno kapitalizacijo $ 120.26M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 195.00M PROVE. V zadnjih 24 urah se je PROVE trgovalo med $ 0.5396 (najnižje) in $ 0.6324 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.7260015460023572, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.4184223922367206.

V kratkoročni uspešnosti se je PROVE premaknil -1.06% v zadnji uri in -12.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 825.31K.

Tržne informacije Succinct (PROVE)

Uvrstitev No.286 Tržna kapitalizacija $ 120.26M$ 120.26M $ 120.26M Volumen (24H) $ 825.31K$ 825.31K $ 825.31K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 616.70M$ 616.70M $ 616.70M Zaloga v obtoku 195.00M 195.00M 195.00M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 19.50% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Succinct je $ 120.26M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 825.31K. Obstoječa ponudba PROVE je 195.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 616.70M.