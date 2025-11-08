BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Succinct v živo je 0.6167 USD. Tržna kapitalizacija PROVE je 120,256,500 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PROVE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Succinct Logotip

Cena Succinct(PROVE)

Cena 1 PROVE v USD v živo:

$0.617
+5.72%1D
USD
Succinct (PROVE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:26:29 (UTC+8)

Današnja cena Succinct

Današnja cena kriptovalute Succinct (PROVE) v živo je $ 0.6167, s spremembo 5.72 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PROVE v USD je $ 0.6167 na PROVE.

Kriptovaluta Succinct je trenutno na #286. mestu s tržno kapitalizacijo $ 120.26M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 195.00M PROVE. V zadnjih 24 urah se je PROVE trgovalo med $ 0.5396 (najnižje) in $ 0.6324 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.7260015460023572, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.4184223922367206.

V kratkoročni uspešnosti se je PROVE premaknil -1.06% v zadnji uri in -12.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 825.31K.

Tržne informacije Succinct (PROVE)

No.286

$ 120.26M
$ 825.31K
$ 616.70M
195.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.50%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Succinct je $ 120.26M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 825.31K. Obstoječa ponudba PROVE je 195.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 616.70M.

Zgodovina cene Succinct, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.5396
24H Nizka
$ 0.6324
24H Visoka

$ 0.5396
$ 0.6324
$ 1.7260015460023572
$ 0.4184223922367206
-1.06%

+5.72%

-12.34%

-12.34%

Zgodovina cen Succinct (PROVE) v USD

Sledite spremembam cen Succinct za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.033383+5.72%
30 dni$ -0.1397-18.47%
60 dni$ -0.2922-32.15%
90 dni$ -0.8567-58.15%
Današnja sprememba cene Succinct

Danes je PROVE zabeležil spremembo $ +0.033383 (+5.72%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Succinct

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.1397 (-18.47%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Succinct

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PROVE spremenil za $ -0.2922 (-32.15%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Succinct

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.8567 (-58.15%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Succinct (PROVE) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Succinct.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Succinct

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Succinct, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Succinct?

Several key factors influence Succinct (PROVE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact PROVE pricing.

Adoption Rate: Increased usage of Succinct's zero-knowledge proof infrastructure drives demand.

Technical Development: Protocol upgrades, new features, and partnerships affect token value.

Competition: Performance relative to other ZK-proof projects influences market position.

Tokenomics: Supply dynamics, staking rewards, and token utility within the ecosystem.

Regulatory Environment: Changes in crypto regulations can impact trading and adoption.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Succinct?

People want to know Succinct (PROVE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in this emerging blockchain project.

Napoved cene za kriptovaluto Succinct

Napoved cene Succinct (PROVE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PROVE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Succinct (PROVE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Succinct lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Succinct v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PROVE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Succinct.

O Succinct

PROVE is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate the verification and authentication of digital identities and transactions. The primary function of PROVE is to serve as a utility token within its ecosystem, enabling users to access and utilize various services. It employs a decentralized consensus mechanism to maintain the integrity and security of its network. PROVE's issuance model is based on a fixed supply, ensuring a predictable and transparent distribution of tokens. The asset's typical use cases include secure identity verification, data protection, and the facilitation of trustless transactions, making it a vital component in the realm of decentralized finance and digital identity management.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Succinct

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Succinct? Nakup PROVE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Succinct. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Succinct (PROVE).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 195.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Succinct bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Succinct (PROVE)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Succinct

Z lastništvom kriptovalute Succinct se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Succinct (PROVE) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Succinct (PROVE)

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Succinct Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Succinct razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Succinct spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Succinct

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Succinct?
Če bi kriptovaluta Succinct rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Succinct.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:26:29 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Succinct (PROVE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Succinct

PROVE USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na PROVE z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami PROVE USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Succinct (PROVE) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Succinct v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
PROVE/USDC
$0.618
+5.89%
0.00% (USDT)
PROVE/USDT
$0.617
+5.75%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz PROVE v USD

Znesek

PROVE
PROVE
USD
USD

1 PROVE = 0.6167 USD