Današnja cena kriptovalute Succinct (PROVE) v živo je $ 0.6167, s spremembo 5.72 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PROVE v USD je $ 0.6167 na PROVE.
Kriptovaluta Succinct je trenutno na #286. mestu s tržno kapitalizacijo $ 120.26M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 195.00M PROVE. V zadnjih 24 urah se je PROVE trgovalo med $ 0.5396 (najnižje) in $ 0.6324 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.7260015460023572, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.4184223922367206.
V kratkoročni uspešnosti se je PROVE premaknil -1.06% v zadnji uri in -12.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 825.31K.
Tržne informacije Succinct (PROVE)
No.286
$ 120.26M
$ 825.31K
$ 616.70M
195.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.50%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Succinct je $ 120.26M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 825.31K. Obstoječa ponudba PROVE je 195.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 616.70M.
Zgodovina cene Succinct, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.5396
24H Nizka
$ 0.6324
24H Visoka
$ 0.5396
$ 0.6324
$ 1.7260015460023572
$ 0.4184223922367206
-1.06%
+5.72%
-12.34%
-12.34%
Zgodovina cen Succinct (PROVE) v USD
Sledite spremembam cen Succinct za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.033383
+5.72%
30 dni
$ -0.1397
-18.47%
60 dni
$ -0.2922
-32.15%
90 dni
$ -0.8567
-58.15%
Današnja sprememba cene Succinct
Danes je PROVE zabeležil spremembo $ +0.033383 (+5.72%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Succinct
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.1397 (-18.47%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Succinct
Če pogled razširimo na 60 dni, se je PROVE spremenil za $ -0.2922 (-32.15%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Succinct
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.8567 (-58.15%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Succinct (PROVE) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Succinct
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Succinct, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Succinct?
Several key factors influence Succinct (PROVE) token prices:
Technical Development: Protocol upgrades, new features, and partnerships affect token value.
Competition: Performance relative to other ZK-proof projects influences market position.
Tokenomics: Supply dynamics, staking rewards, and token utility within the ecosystem.
Regulatory Environment: Changes in crypto regulations can impact trading and adoption.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Succinct?
People want to know Succinct (PROVE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in this emerging blockchain project.
Napoved cene za kriptovaluto Succinct
Napoved cene Succinct (PROVE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PROVE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Succinct (PROVE) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Succinct lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Succinct v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PROVE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Succinct.
O Succinct
PROVE is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate the verification and authentication of digital identities and transactions. The primary function of PROVE is to serve as a utility token within its ecosystem, enabling users to access and utilize various services. It employs a decentralized consensus mechanism to maintain the integrity and security of its network. PROVE's issuance model is based on a fixed supply, ensuring a predictable and transparent distribution of tokens. The asset's typical use cases include secure identity verification, data protection, and the facilitation of trustless transactions, making it a vital component in the realm of decentralized finance and digital identity management.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Succinct
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Succinct? Nakup PROVE je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Succinct. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Succinct (PROVE).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 195.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Succinct bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Succinct
Z lastništvom kriptovalute Succinct se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world
Succinct Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Succinct razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Succinct
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Succinct?
Če bi kriptovaluta Succinct rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Succinct.
Koliko je kriptovaluta Succinct vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Succinct je $ 0.6167. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Succinct še vedno dobra naložba?
Succinct ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PROVE, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Succinct?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Succinct v vrednosti $ 825.31K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Succinct?
Cena kriptovalute PROVE se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Succinct v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PROVE.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Succinct?
Na ceno PROVE vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,469.49
+1.65%
ETH
3,458.53
+4.88%
SOL
161.88
+4.16%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.101
+0.75%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PROVE na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PROVE/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Succinct gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Succinct letos rasla?
Cena kriptovalute Succinct bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Succinct (PROVE).
Pomembne panožne novosti Succinct (PROVE)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.