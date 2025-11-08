BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute PHT Stablecoin v živo je 0.01691 USD. Tržna kapitalizacija PHT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PHT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena PHT Stablecoin(PHT)

$0.01691
-0.52%1D
PHT Stablecoin (PHT) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:08:25 (UTC+8)

Današnja cena PHT Stablecoin

Današnja cena kriptovalute PHT Stablecoin (PHT) v živo je $ 0.01691, s spremembo 0.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PHT v USD je $ 0.01691 na PHT.

Kriptovaluta PHT Stablecoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PHT. V zadnjih 24 urah se je PHT trgovalo med $ 0.01688 (najnižje) in $ 0.01704 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PHT premaknil -0.30% v zadnji uri in -0.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.60K.

Tržne informacije PHT Stablecoin (PHT)

$ 5.60K
$ 4.87M
287,850,000
Trenutna tržna kapitalizacija PHT Stablecoin je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.60K. Obstoječa ponudba PHT je --, skupna ponudba pa znaša 287850000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.87M.

Zgodovina cene PHT Stablecoin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

-0.30%

-0.52%

-0.42%

-0.42%

Zgodovina cen PHT Stablecoin (PHT) v USD

Sledite spremembam cen PHT Stablecoin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0000884-0.52%
30 dni$ -0.0004-2.32%
60 dni$ -0.00077-4.36%
90 dni$ -0.00078-4.41%
Današnja sprememba cene PHT Stablecoin

Danes je PHT zabeležil spremembo $ -0.0000884 (-0.52%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene PHT Stablecoin

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0004 (-2.32%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene PHT Stablecoin

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PHT spremenil za $ -0.00077 (-4.36%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene PHT Stablecoin

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00078 (-4.41%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PHT Stablecoin (PHT) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen PHT Stablecoin.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PHT Stablecoin

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PHT Stablecoin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PHT Stablecoin?

Several key factors influence PHT Stablecoin prices:

1. Peg Mechanism: As a stablecoin, PHT aims to maintain price stability through collateralization or algorithmic mechanisms that keep it pegged to a reference asset (typically USD).

2. Market Demand: Trading volume and adoption rates affect short-term price fluctuations around the peg.

3. Collateral Health: The quality and quantity of underlying assets backing PHT directly impact investor confidence and price stability.

4. Regulatory Environment: Government policies on stablecoins and cryptocurrency regulations influence market sentiment and adoption.

5. Platform Performance: The underlying blockchain's security, transaction speed, and fees affect PHT's utility and demand.

6. Market Sentiment: Overall cryptocurrency market conditions and investor risk appetite impact stablecoin flows.

7. Redemption Mechanisms: The efficiency of mint/burn processes and arbitrage opportunities help maintain the peg.

8. Competition: Other stablecoins' performance and market share influence PHT's positioning.

Despite being designed for stability, PHT may experience minor price deviations due to these factors, though mechanisms should theoretically restore the peg over time.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PHT Stablecoin?

People want to know PHT Stablecoin price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and risk management. Real-time pricing helps traders identify arbitrage chances and market volatility. Investors monitor prices to assess performance and make buy/sell decisions.

Napoved cene za kriptovaluto PHT Stablecoin

Napoved cen PHT Stablecoin (PHT) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena PHT Stablecoin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PHT Stablecoin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PHT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PHT Stablecoin.

O PHT Stablecoin

Photochain (PHT) is a decentralized, peer-to-peer stock photography platform built on the Ethereum blockchain. The platform utilizes PHT tokens as its native cryptocurrency to facilitate transactions within the ecosystem. Photochain aims to disrupt the traditional stock photography industry by providing a platform where photographers can sell their work directly to consumers, bypassing intermediaries and retaining a higher percentage of the profits. The platform uses a Proof-of-Authority consensus mechanism, ensuring that only verified nodes participate in the network. The PHT token is used for all transactions within the platform, including purchasing photos and rewarding photographers.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PHT Stablecoin

Kaj lahko storite s kriptovaluto PHT Stablecoin

Kaj je PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.

PHT Stablecoin Vir

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PHT Stablecoin

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PHT Stablecoin?
Če bi kriptovaluta PHT Stablecoin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PHT Stablecoin.
