Današnja cena PHT Stablecoin

Današnja cena kriptovalute PHT Stablecoin (PHT) v živo je $ 0.01691, s spremembo 0.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PHT v USD je $ 0.01691 na PHT.

Kriptovaluta PHT Stablecoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PHT. V zadnjih 24 urah se je PHT trgovalo med $ 0.01688 (najnižje) in $ 0.01704 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je PHT premaknil -0.30% v zadnji uri in -0.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.60K.

Tržne informacije PHT Stablecoin (PHT)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 5.60K$ 5.60K $ 5.60K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.87M$ 4.87M $ 4.87M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 287,850,000 287,850,000 287,850,000 Javna veriga blokov MATIC

