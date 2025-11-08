Današnja cena kriptovalute PHT Stablecoin v živo je 0.01691 USD. Tržna kapitalizacija PHT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PHT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute PHT Stablecoin v živo je 0.01691 USD. Tržna kapitalizacija PHT je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz PHT v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute PHT Stablecoin (PHT) v živo je $ 0.01691, s spremembo 0.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PHT v USD je $ 0.01691 na PHT.
Kriptovaluta PHT Stablecoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- PHT. V zadnjih 24 urah se je PHT trgovalo med $ 0.01688 (najnižje) in $ 0.01704 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je PHT premaknil -0.30% v zadnji uri in -0.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.60K.
Tržne informacije PHT Stablecoin (PHT)
--
----
$ 5.60K
$ 5.60K$ 5.60K
$ 4.87M
$ 4.87M$ 4.87M
--
----
287,850,000
287,850,000 287,850,000
MATIC
Trenutna tržna kapitalizacija PHT Stablecoin je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.60K. Obstoječa ponudba PHT je --, skupna ponudba pa znaša 287850000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.87M.
Zgodovina cene PHT Stablecoin, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01688
$ 0.01688$ 0.01688
24H Nizka
$ 0.01704
$ 0.01704$ 0.01704
24H Visoka
$ 0.01688
$ 0.01688$ 0.01688
$ 0.01704
$ 0.01704$ 0.01704
--
----
--
----
-0.30%
-0.52%
-0.42%
-0.42%
Zgodovina cen PHT Stablecoin (PHT) v USD
Sledite spremembam cen PHT Stablecoin za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0000884
-0.52%
30 dni
$ -0.0004
-2.32%
60 dni
$ -0.00077
-4.36%
90 dni
$ -0.00078
-4.41%
Današnja sprememba cene PHT Stablecoin
Danes je PHT zabeležil spremembo $ -0.0000884 (-0.52%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene PHT Stablecoin
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0004 (-2.32%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene PHT Stablecoin
Če pogled razširimo na 60 dni, se je PHT spremenil za $ -0.00077 (-4.36%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene PHT Stablecoin
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00078 (-4.41%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PHT Stablecoin (PHT) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PHT Stablecoin
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PHT Stablecoin, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PHT Stablecoin?
Several key factors influence PHT Stablecoin prices:
1. Peg Mechanism: As a stablecoin, PHT aims to maintain price stability through collateralization or algorithmic mechanisms that keep it pegged to a reference asset (typically USD).
2. Market Demand: Trading volume and adoption rates affect short-term price fluctuations around the peg.
3. Collateral Health: The quality and quantity of underlying assets backing PHT directly impact investor confidence and price stability.
4. Regulatory Environment: Government policies on stablecoins and cryptocurrency regulations influence market sentiment and adoption.
5. Platform Performance: The underlying blockchain's security, transaction speed, and fees affect PHT's utility and demand.
7. Redemption Mechanisms: The efficiency of mint/burn processes and arbitrage opportunities help maintain the peg.
8. Competition: Other stablecoins' performance and market share influence PHT's positioning.
Despite being designed for stability, PHT may experience minor price deviations due to these factors, though mechanisms should theoretically restore the peg over time.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PHT Stablecoin?
People want to know PHT Stablecoin price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and risk management. Real-time pricing helps traders identify arbitrage chances and market volatility. Investors monitor prices to assess performance and make buy/sell decisions.
Napoved cene za kriptovaluto PHT Stablecoin
Napoved cene PHT Stablecoin (PHT) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PHT v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PHT Stablecoin (PHT) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena PHT Stablecoin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PHT Stablecoin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PHT za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PHT Stablecoin.
O PHT Stablecoin
Photochain (PHT) is a decentralized, peer-to-peer stock photography platform built on the Ethereum blockchain. The platform utilizes PHT tokens as its native cryptocurrency to facilitate transactions within the ecosystem. Photochain aims to disrupt the traditional stock photography industry by providing a platform where photographers can sell their work directly to consumers, bypassing intermediaries and retaining a higher percentage of the profits. The platform uses a Proof-of-Authority consensus mechanism, ensuring that only verified nodes participate in the network. The PHT token is used for all transactions within the platform, including purchasing photos and rewarding photographers.
Photochain (PHT) is a decentralized, peer-to-peer stock photography platform built on the Ethereum blockchain. The platform utilizes PHT tokens as its native cryptocurrency to facilitate transactions within the ecosystem. Photochain aims to disrupt the traditional stock photography industry by providing a platform where photographers can sell their work directly to consumers, bypassing intermediaries and retaining a higher percentage of the profits. The platform uses a Proof-of-Authority consensus mechanism, ensuring that only verified nodes participate in the network. The PHT token is used for all transactions within the platform, including purchasing photos and rewarding photographers.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PHT Stablecoin
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PHT Stablecoin? Nakup PHT je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PHT Stablecoin. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PHT Stablecoin (PHT).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PHT Stablecoin bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto PHT Stablecoin
Z lastništvom kriptovalute PHT Stablecoin se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup PHT Stablecoin (PHT) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.
PHT Stablecoin is a multi-chain, over-collateralized stablecoin pegged to the Philippine peso. It is designed to facilitate fast, low-cost remittances, on-chain payments, and programmable settlements across the Philippines and Southeast Asia.
PHT Stablecoin Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje PHT Stablecoin razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PHT Stablecoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PHT Stablecoin?
Če bi kriptovaluta PHT Stablecoin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PHT Stablecoin.
Koliko je kriptovaluta PHT Stablecoin vredna danes?
Današnja cena kriptovalute PHT Stablecoin je $ 0.01691. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta PHT Stablecoin še vedno dobra naložba?
PHT Stablecoin ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v PHT, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto PHT Stablecoin?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto PHT Stablecoin v vrednosti $ 5.60K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute PHT Stablecoin?
Cena kriptovalute PHT se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute PHT Stablecoin v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena PHT.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute PHT Stablecoin?
Na ceno PHT vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,350.09
+1.53%
ETH
3,440.31
+4.33%
SOL
161.07
+3.64%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1025
+0.89%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za PHT na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par PHT/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute PHT Stablecoin gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute PHT Stablecoin letos rasla?
Cena kriptovalute PHT Stablecoin bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute PHT Stablecoin (PHT).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:08:25 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti PHT Stablecoin (PHT)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.