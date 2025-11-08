Današnja cena PHILCOIN

Današnja cena kriptovalute PHILCOIN (PHL) v živo je $ 0.0182, s spremembo 2.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PHL v USD je $ 0.0182 na PHL.

Kriptovaluta PHILCOIN je trenutno na #3937. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 PHL. V zadnjih 24 urah se je PHL trgovalo med $ 0.01809 (najnižje) in $ 0.01906 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.9330571942012122, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000828659014263877.

V kratkoročni uspešnosti se je PHL premaknil 0.00% v zadnji uri in -21.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 177.33K.

Tržne informacije PHILCOIN (PHL)

Uvrstitev No.3937 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 177.33K$ 177.33K $ 177.33K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 91.00M$ 91.00M $ 91.00M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Skupna ponudba 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Javna veriga blokov MATIC

