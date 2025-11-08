BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute PHILCOIN v živo je 0.0182 USD. Tržna kapitalizacija PHL je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PHL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

PHILCOIN Logotip

Cena PHILCOIN(PHL)

Cena 1 PHL v USD v živo:

$0.0182
-2.30%1D
USD
PHILCOIN (PHL) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:25:38 (UTC+8)

Današnja cena PHILCOIN

Današnja cena kriptovalute PHILCOIN (PHL) v živo je $ 0.0182, s spremembo 2.30 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PHL v USD je $ 0.0182 na PHL.

Kriptovaluta PHILCOIN je trenutno na #3937. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 PHL. V zadnjih 24 urah se je PHL trgovalo med $ 0.01809 (najnižje) in $ 0.01906 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.9330571942012122, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000828659014263877.

V kratkoročni uspešnosti se je PHL premaknil 0.00% v zadnji uri in -21.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 177.33K.

Tržne informacije PHILCOIN (PHL)

No.3937

$ 0.00
$ 177.33K
$ 91.00M
0.00
5,000,000,000
MATIC

Trenutna tržna kapitalizacija PHILCOIN je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 177.33K. Obstoječa ponudba PHL je 0.00, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 91.00M.

Zgodovina cene PHILCOIN, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01809
24H Nizka
$ 0.01906
24H Visoka

$ 0.01809
$ 0.01906
$ 0.9330571942012122
$ 0.000828659014263877
0.00%

-2.30%

-21.73%

-21.73%

Zgodovina cen PHILCOIN (PHL) v USD

Sledite spremembam cen PHILCOIN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0004285-2.30%
30 dni$ +0.00374+25.86%
60 dni$ +0.0132+264.00%
90 dni$ +0.0132+264.00%
Današnja sprememba cene PHILCOIN

Danes je PHL zabeležil spremembo $ -0.0004285 (-2.30%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene PHILCOIN

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.00374 (+25.86%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene PHILCOIN

Če pogled razširimo na 60 dni, se je PHL spremenil za $ +0.0132 (+264.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene PHILCOIN

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0132 (+264.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen PHILCOIN (PHL) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen PHILCOIN.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto PHILCOIN

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute PHILCOIN, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute PHILCOIN?

PHILCOIN (PHL) prices are influenced by several key factors:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics.

Adoption Rate: Real-world usage and merchant acceptance in the Philippines drive value.

Regulatory Environment: Philippine government policies on cryptocurrency impact investor confidence.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, PHL often follows Bitcoin's price movements.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and exchange listings create price volatility.

Community Growth: Active user base and social media engagement influence market sentiment.

Technical Developments: Platform updates and new features affect long-term value proposition.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute PHILCOIN?

People want to know PHILCOIN (PHL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Napoved cene za kriptovaluto PHILCOIN

Napoved cene PHILCOIN (PHL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PHL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen PHILCOIN (PHL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena PHILCOIN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute PHILCOIN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PHL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute PHILCOIN.

O PHILCOIN

Placeholders (PHL) is a cryptocurrency that operates on a proof-of-work (PoW) consensus mechanism. It is designed to be mined using older, less powerful hardware, with the aim of reducing electronic waste and creating a more inclusive mining community. PHL is the native token of the Placeholders ecosystem, which is built on the premise of creating a decentralized, peer-to-peer marketplace for goods and services. The ecosystem also includes a decentralized application (dApp) platform, allowing developers to build applications on top of the Placeholders blockchain. The supply of PHL is capped, with new tokens being issued as rewards for mining.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto PHILCOIN

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto PHILCOIN? Nakup PHL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute PHILCOIN. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute PHILCOIN (PHL).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in PHILCOIN bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu PHILCOIN (PHL)

Kaj lahko storite s kriptovaluto PHILCOIN

Z lastništvom kriptovalute PHILCOIN se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup PHILCOIN (PHL) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je PHILCOIN (PHL)

Philcoin is the world’s first philanthropic coin that’s changing the way giving happens. Built on the belief that everyone should have the power to give and receive, Philcoin is the Get2Give rewards token within the PhilSocial ecosystem: users earn rewards through referrals, transactions, and platform engagement, and unlock those rewards by giving back to verified causes.

PHILCOIN Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje PHILCOIN razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna PHILCOIN spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o PHILCOIN

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta PHILCOIN?
Če bi kriptovaluta PHILCOIN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute PHILCOIN.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:25:38 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti PHILCOIN (PHL)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

