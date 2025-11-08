Današnja cena Overlay Protocol

Današnja cena kriptovalute Overlay Protocol (OVL) v živo je $ 0.06329, s spremembo 4.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OVL v USD je $ 0.06329 na OVL.

Kriptovaluta Overlay Protocol je trenutno na #2042. mestu s tržno kapitalizacijo $ 690.70K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.91M OVL. V zadnjih 24 urah se je OVL trgovalo med $ 0.05804 (najnižje) in $ 0.06423 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.7841389069548613, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.10678946055291266.

V kratkoročni uspešnosti se je OVL premaknil 0.00% v zadnji uri in +3.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 68.90K.

Tržne informacije Overlay Protocol (OVL)

Uvrstitev No.2042 Tržna kapitalizacija $ 690.70K$ 690.70K $ 690.70K Volumen (24H) $ 68.90K$ 68.90K $ 68.90K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.33M$ 6.33M $ 6.33M Zaloga v obtoku 10.91M 10.91M 10.91M Največja ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Skupna ponudba 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 Hitrost kroženja 10.91% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Overlay Protocol je $ 690.70K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 68.90K. Obstoječa ponudba OVL je 10.91M, skupna ponudba pa znaša 88871915.39447941. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.33M.