Današnja cena kriptovalute Overlay Protocol v živo je 0.06329 USD. Tržna kapitalizacija OVL je 690,704.8323154651682 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OVL v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Overlay Protocol (OVL) v živo je $ 0.06329, s spremembo 4.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OVL v USD je $ 0.06329 na OVL.
Kriptovaluta Overlay Protocol je trenutno na #2042. mestu s tržno kapitalizacijo $ 690.70K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.91M OVL. V zadnjih 24 urah se je OVL trgovalo med $ 0.05804 (najnižje) in $ 0.06423 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.7841389069548613, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.10678946055291266.
V kratkoročni uspešnosti se je OVL premaknil 0.00% v zadnji uri in +3.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 68.90K.
Tržne informacije Overlay Protocol (OVL)
No.2042
$ 690.70K
$ 68.90K
$ 6.33M
10.91M
100,000,000
88,871,915.39447941
10.91%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Overlay Protocol je $ 690.70K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 68.90K. Obstoječa ponudba OVL je 10.91M, skupna ponudba pa znaša 88871915.39447941. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.33M.
Zgodovina cene Overlay Protocol, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.05804
24H Nizka
$ 0.06423
24H Visoka
$ 0.05804
$ 0.06423
$ 0.7841389069548613
$ 0.10678946055291266
0.00%
+4.40%
+3.89%
+3.89%
Zgodovina cen Overlay Protocol (OVL) v USD
Sledite spremembam cen Overlay Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0026674
+4.40%
30 dni
$ -0.06581
-50.98%
60 dni
$ -0.04981
-44.05%
90 dni
$ -0.10671
-62.78%
Današnja sprememba cene Overlay Protocol
Danes je OVL zabeležil spremembo $ +0.0026674 (+4.40%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Overlay Protocol
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.06581 (-50.98%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Overlay Protocol
Če pogled razširimo na 60 dni, se je OVL spremenil za $ -0.04981 (-44.05%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Overlay Protocol
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.10671 (-62.78%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Overlay Protocol (OVL) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Overlay Protocol
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Overlay Protocol, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Overlay Protocol?
Several key factors influence Overlay Protocol (OVL) token prices:
Trading Volume: Higher activity on the protocol creates more utility for OVL tokens.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Overlay Protocol?
People want to know Overlay Protocol (OVL) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment analysis. Active traders need real-time prices to execute buy/sell orders effectively. Investors track daily prices to monitor their holdings' performance and calculate gains or losses. Price movements help identify market trends and potential entry/exit points.
Napoved cene za kriptovaluto Overlay Protocol
Napoved cene Overlay Protocol (OVL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OVL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Overlay Protocol (OVL) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Overlay Protocol lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Overlay Protocol v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OVL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Overlay Protocol.
O Overlay Protocol
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Overlay Protocol
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Overlay Protocol? Nakup OVL je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Overlay Protocol. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Overlay Protocol (OVL).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 10.91M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Overlay Protocol bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Overlay Protocol
Z lastništvom kriptovalute Overlay Protocol se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Overlay Protocol (OVL) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.
Overlay Protocol Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Overlay Protocol razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Overlay Protocol
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Overlay Protocol?
Če bi kriptovaluta Overlay Protocol rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Overlay Protocol.
Koliko je kriptovaluta Overlay Protocol vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Overlay Protocol je $ 0.06329. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Overlay Protocol še vedno dobra naložba?
Overlay Protocol ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v OVL, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Overlay Protocol?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Overlay Protocol v vrednosti $ 68.90K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Overlay Protocol?
Cena kriptovalute OVL se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Overlay Protocol v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena OVL.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Overlay Protocol?
Na ceno OVL vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,478.54
+1.66%
ETH
3,458.51
+4.88%
SOL
161.89
+4.16%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1094
+1.52%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za OVL na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par OVL/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Overlay Protocol gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Overlay Protocol letos rasla?
Cena kriptovalute Overlay Protocol bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Overlay Protocol (OVL).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:25:04 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Overlay Protocol (OVL)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.