Na podlagi vaše napovedi bi lahko Overlay Protocol zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.06205.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Overlay Protocol zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.065152.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena OVL za leto 2027 $ 0.068410 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena OVL za leto 2028 $ 0.071830 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OVL v letu 2029 $ 0.075422 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OVL v letu 2030 $ 0.079193 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Overlay Protocol lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.128997.

Leta 2050 bi se cena Overlay Protocol lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.210123.