Današnja cena Orecast

Današnja cena kriptovalute Orecast (ORECAST) v živo je $ 0.0000002934, s spremembo 12.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ORECAST v USD je $ 0.0000002934 na ORECAST.

Kriptovaluta Orecast je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ORECAST. V zadnjih 24 urah se je ORECAST trgovalo med $ 0.0000002747 (najnižje) in $ 0.0000003925 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ORECAST premaknil +1.31% v zadnji uri in -61.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 338.57K.

Tržne informacije Orecast (ORECAST)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 338.57K$ 338.57K $ 338.57K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.67K$ 14.67K $ 14.67K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Orecast je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 338.57K. Obstoječa ponudba ORECAST je --, skupna ponudba pa znaša 50000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.67K.