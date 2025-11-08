Današnja cena kriptovalute Orecast v živo je 0.0000002934 USD. Tržna kapitalizacija ORECAST je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ORECAST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Orecast v živo je 0.0000002934 USD. Tržna kapitalizacija ORECAST je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ORECAST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Orecast (ORECAST) v živo je $ 0.0000002934, s spremembo 12.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ORECAST v USD je $ 0.0000002934 na ORECAST.
Kriptovaluta Orecast je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ORECAST. V zadnjih 24 urah se je ORECAST trgovalo med $ 0.0000002747 (najnižje) in $ 0.0000003925 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je ORECAST premaknil +1.31% v zadnji uri in -61.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 338.57K.
Tržne informacije Orecast (ORECAST)
$ 338.57K
$ 338.57K
$ 14.67K
$ 14.67K
50,000,000,000
50,000,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija Orecast je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 338.57K. Obstoječa ponudba ORECAST je --, skupna ponudba pa znaša 50000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.67K.
Zgodovina cene Orecast, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000002747
$ 0.0000002747
24H Nizka
$ 0.0000003925
$ 0.0000003925
24H Visoka
$ 0.0000002747
$ 0.0000002747
$ 0.0000003925
$ 0.0000003925
+1.31%
-12.61%
-61.65%
-61.65%
Zgodovina cen Orecast (ORECAST) v USD
Sledite spremembam cen Orecast za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.000000042365
-12.61%
30 dni
$ -0.0000042066
-93.48%
60 dni
$ -0.0190797066
-100.00%
90 dni
$ -0.0049997066
-100.00%
Današnja sprememba cene Orecast
Danes je ORECAST zabeležil spremembo $ -0.000000042365 (-12.61%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Orecast
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000042066 (-93.48%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Orecast
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ORECAST spremenil za $ -0.0190797066 (-100.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Orecast
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0049997066 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Orecast (ORECAST) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Orecast
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Orecast, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Orecast?
ORECAST price factors include market sentiment, trading volume, supply and demand dynamics, overall crypto market trends, Bitcoin correlation, regulatory news, project development updates, partnerships, community adoption, exchange listings, whale movements, and macroeconomic conditions affecting risk assets.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Orecast?
People want to know Orecast (ORECAST) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.
Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss calculations.
Research purposes - Analysts use real-time data for technical analysis and market predictions.
Tax planning - Accurate pricing helps calculate gains, losses, and tax obligations.
The volatile nature of cryptocurrency markets makes real-time price information crucial for making informed financial decisions and managing risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Orecast
Napoved cene Orecast (ORECAST) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ORECAST v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Orecast (ORECAST) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Orecast lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Orecast v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ORECAST za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Orecast.
O Orecast
ORECAST is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate and streamline the prediction market, allowing users to make predictions on a wide range of topics and events. The primary role of ORECAST is to provide a decentralized and transparent platform for prediction markets, reducing the need for intermediaries and offering users the ability to earn rewards for accurate predictions. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, promoting energy efficiency and security within its network. ORECAST's issuance model is determined by the outcomes of the prediction markets, creating a dynamic and responsive supply model.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Orecast
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Orecast? Nakup ORECAST je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Orecast. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Orecast (ORECAST).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Orecast bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Orecast
Z lastništvom kriptovalute Orecast se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Orecast?
Če bi kriptovaluta Orecast rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Orecast.
Koliko je kriptovaluta Orecast vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Orecast je $ 0.0000002934. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Orecast še vedno dobra naložba?
Orecast ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ORECAST, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Orecast?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Orecast v vrednosti $ 338.57K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Orecast?
Cena kriptovalute ORECAST se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Orecast v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ORECAST.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Orecast?
Na ceno ORECAST vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,475.99
+1.66%
ETH
3,458.66
+4.88%
SOL
161.89
+4.16%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1094
+1.52%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ORECAST na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ORECAST/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Orecast gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Orecast letos rasla?
Cena kriptovalute Orecast bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Orecast (ORECAST).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:57 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Orecast (ORECAST)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
