BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Orecast v živo je 0.0000002934 USD. Tržna kapitalizacija ORECAST je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ORECAST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Orecast v živo je 0.0000002934 USD. Tržna kapitalizacija ORECAST je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ORECAST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ORECAST

Informacije o ceni ORECAST

Kaj je ORECAST

Bela knjiga ORECAST

Uradna spletna stran ORECAST

Tokenomika ORECAST

Napoved cen ORECAST

Zgodovina ORECAST

ORECAST Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute ORECAST v fiat

Spot ORECAST

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Orecast Logotip

Cena Orecast(ORECAST)

Cena 1 ORECAST v USD v živo:

$0.0000002936
$0.0000002936$0.0000002936
-12.61%1D
USD
Orecast (ORECAST) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:57 (UTC+8)

Današnja cena Orecast

Današnja cena kriptovalute Orecast (ORECAST) v živo je $ 0.0000002934, s spremembo 12.61 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ORECAST v USD je $ 0.0000002934 na ORECAST.

Kriptovaluta Orecast je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ORECAST. V zadnjih 24 urah se je ORECAST trgovalo med $ 0.0000002747 (najnižje) in $ 0.0000003925 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ORECAST premaknil +1.31% v zadnji uri in -61.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 338.57K.

Tržne informacije Orecast (ORECAST)

--
----

$ 338.57K
$ 338.57K$ 338.57K

$ 14.67K
$ 14.67K$ 14.67K

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Orecast je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 338.57K. Obstoječa ponudba ORECAST je --, skupna ponudba pa znaša 50000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.67K.

Zgodovina cene Orecast, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000002747
$ 0.0000002747$ 0.0000002747
24H Nizka
$ 0.0000003925
$ 0.0000003925$ 0.0000003925
24H Visoka

$ 0.0000002747
$ 0.0000002747$ 0.0000002747

$ 0.0000003925
$ 0.0000003925$ 0.0000003925

--
----

--
----

+1.31%

-12.61%

-61.65%

-61.65%

Zgodovina cen Orecast (ORECAST) v USD

Sledite spremembam cen Orecast za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000000042365-12.61%
30 dni$ -0.0000042066-93.48%
60 dni$ -0.0190797066-100.00%
90 dni$ -0.0049997066-100.00%
Današnja sprememba cene Orecast

Danes je ORECAST zabeležil spremembo $ -0.000000042365 (-12.61%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Orecast

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000042066 (-93.48%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Orecast

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ORECAST spremenil za $ -0.0190797066 (-100.00%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Orecast

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0049997066 (-100.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Orecast (ORECAST) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Orecast.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Orecast

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Orecast, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Orecast?

ORECAST price factors include market sentiment, trading volume, supply and demand dynamics, overall crypto market trends, Bitcoin correlation, regulatory news, project development updates, partnerships, community adoption, exchange listings, whale movements, and macroeconomic conditions affecting risk assets.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Orecast?

People want to know Orecast (ORECAST) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss calculations.

FOMO prevention - Staying updated prevents missing significant price movements or opportunities.

Research purposes - Analysts use real-time data for technical analysis and market predictions.

Tax planning - Accurate pricing helps calculate gains, losses, and tax obligations.

The volatile nature of cryptocurrency markets makes real-time price information crucial for making informed financial decisions and managing risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Orecast

Napoved cene Orecast (ORECAST) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ORECAST v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Orecast (ORECAST) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Orecast lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Orecast v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ORECAST za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Orecast.

O Orecast

ORECAST is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate and streamline the prediction market, allowing users to make predictions on a wide range of topics and events. The primary role of ORECAST is to provide a decentralized and transparent platform for prediction markets, reducing the need for intermediaries and offering users the ability to earn rewards for accurate predictions. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, promoting energy efficiency and security within its network. ORECAST's issuance model is determined by the outcomes of the prediction markets, creating a dynamic and responsive supply model.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Orecast

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Orecast? Nakup ORECAST je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Orecast. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Orecast (ORECAST).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Orecast bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Orecast (ORECAST)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Orecast

Z lastništvom kriptovalute Orecast se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Orecast (ORECAST) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Orecast (ORECAST)

AI-driven infrastructure providing minute-by-minute metals pricing for global minerals and metals markets.

Orecast Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Orecast razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Orecast spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Orecast

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Orecast?
Če bi kriptovaluta Orecast rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Orecast.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:57 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Orecast (ORECAST)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Orecast

ORECAST USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ORECAST z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ORECAST USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Orecast (ORECAST) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Orecast v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ORECAST/USDT
$0.0000002936
$0.0000002936$0.0000002936
-12.55%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.8721
$2.8721$2.8721

+5,644.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004274
$0.00004274$0.00004274

+754.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.24359
$0.24359$0.24359

+122.80%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00815
$0.00815$0.00815

+48.18%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz ORECAST v USD

Znesek

ORECAST
ORECAST
USD
USD

1 ORECAST = 0.000000 USD