Današnja cena kriptovalute Oracle (ORCLON) v živo je $ 238.39, s spremembo 1.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ORCLON v USD je $ 238.39 na ORCLON.
Kriptovaluta Oracle je trenutno na #2330. mestu s tržno kapitalizacijo $ 687.03K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.88K ORCLON. V zadnjih 24 urah se je ORCLON trgovalo med $ 232.03 (najnižje) in $ 246.02 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 344.869728008825, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 223.2148184410282.
V kratkoročni uspešnosti se je ORCLON premaknil -1.41% v zadnji uri in -9.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 92.07K.
Tržne informacije Oracle (ORCLON)
No.2330
$ 687.03K
$ 92.07K
$ 687.03K
2.88K
2,881.97210217
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Oracle je $ 687.03K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 92.07K. Obstoječa ponudba ORCLON je 2.88K, skupna ponudba pa znaša 2881.97210217. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 687.03K.
Zgodovina cene Oracle, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 232.03
24H Nizka
$ 246.02
24H Visoka
$ 232.03
$ 246.02
$ 344.869728008825
$ 223.2148184410282
-1.41%
+1.58%
-9.27%
-9.27%
Zgodovina cen Oracle (ORCLON) v USD
Sledite spremembam cen Oracle za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +3.7086
+1.58%
30 dni
$ -50.74
-17.55%
60 dni
$ -11.61
-4.65%
90 dni
$ -11.61
-4.65%
Današnja sprememba cene Oracle
Danes je ORCLON zabeležil spremembo $ +3.7086 (+1.58%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Oracle
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -50.74 (-17.55%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Oracle
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ORCLON spremenil za $ -11.61 (-4.65%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Oracle
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -11.61 (-4.65%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Oracle (ORCLON) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Oracle, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Oracle?
Oracle (ORCL) token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Market sentiment and trading volume directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases and integration with DeFi protocols drive demand.
Data Quality: Accuracy and reliability of oracle services affect investor confidence.
Competition: Performance relative to other oracle networks like Chainlink influences market position.
Partnerships: Strategic alliances with blockchain projects and enterprises boost credibility.
Market Conditions: Overall crypto market trends and Bitcoin movements affect all altcoins.
Technical Developments: Updates, improvements, and new features impact long-term value.
Regulatory Environment: Government policies on crypto and DeFi affect adoption rates.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Oracle?
People want to know Oracle (ORCLON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Oracle
Napoved cene Oracle (ORCLON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ORCLON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Oracle (ORCLON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Oracle lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Oracle v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ORCLON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Oracle.
O Oracle
ORCLON is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate smart contracts and decentralized applications (dApps) with a focus on providing a secure and scalable infrastructure for developers. The asset uses a consensus mechanism that is widely accepted in the crypto community, ensuring the network's security and stability. ORCLON's primary role is to act as the native utility token within its ecosystem, used for transaction fees and computational services. Its issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, contributing to the overall health of the ecosystem. The asset's typical uses include facilitating transactions within the network, participating in network governance, and incentivizing user participation.
ORCLON is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate smart contracts and decentralized applications (dApps) with a focus on providing a secure and scalable infrastructure for developers. The asset uses a consensus mechanism that is widely accepted in the crypto community, ensuring the network's security and stability. ORCLON's primary role is to act as the native utility token within its ecosystem, used for transaction fees and computational services. Its issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, contributing to the overall health of the ecosystem. The asset's typical uses include facilitating transactions within the network, participating in network governance, and incentivizing user participation.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Oracle
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Oracle? Nakup ORCLON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Oracle. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Oracle (ORCLON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 2.88K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Oracle bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Oracle
Z lastništvom kriptovalute Oracle se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Oracle rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Oracle.
Koliko je kriptovaluta Oracle vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Oracle je $ 238.39. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Oracle še vedno dobra naložba?
Oracle ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ORCLON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Oracle?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Oracle v vrednosti $ 92.07K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Oracle?
Cena kriptovalute ORCLON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Oracle v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ORCLON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Oracle?
Na ceno ORCLON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ORCLON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ORCLON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Oracle gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Oracle letos rasla?
Cena kriptovalute Oracle bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Oracle (ORCLON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:50 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.