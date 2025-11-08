Današnja cena Oracle

Današnja cena kriptovalute Oracle (ORCLON) v živo je $ 238.39, s spremembo 1.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ORCLON v USD je $ 238.39 na ORCLON.

Kriptovaluta Oracle je trenutno na #2330. mestu s tržno kapitalizacijo $ 687.03K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.88K ORCLON. V zadnjih 24 urah se je ORCLON trgovalo med $ 232.03 (najnižje) in $ 246.02 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 344.869728008825, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 223.2148184410282.

V kratkoročni uspešnosti se je ORCLON premaknil -1.41% v zadnji uri in -9.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 92.07K.

Tržne informacije Oracle (ORCLON)

Uvrstitev No.2330 Tržna kapitalizacija $ 687.03K$ 687.03K $ 687.03K Volumen (24H) $ 92.07K$ 92.07K $ 92.07K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 687.03K$ 687.03K $ 687.03K Zaloga v obtoku 2.88K 2.88K 2.88K Skupna ponudba 2,881.97210217 2,881.97210217 2,881.97210217 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Oracle je $ 687.03K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 92.07K. Obstoječa ponudba ORCLON je 2.88K, skupna ponudba pa znaša 2881.97210217. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 687.03K.