BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Oracle v živo je 238.39 USD. Tržna kapitalizacija ORCLON je 687,033.3294363063 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ORCLON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Oracle v živo je 238.39 USD. Tržna kapitalizacija ORCLON je 687,033.3294363063 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ORCLON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ORCLON

Informacije o ceni ORCLON

Kaj je ORCLON

Uradna spletna stran ORCLON

Tokenomika ORCLON

Napoved cen ORCLON

Zgodovina ORCLON

ORCLON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute ORCLON v fiat

Spot ORCLON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Oracle Logotip

Cena Oracle(ORCLON)

Cena 1 ORCLON v USD v živo:

$238.43
$238.43$238.43
+1.58%1D
USD
Oracle (ORCLON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:50 (UTC+8)

Današnja cena Oracle

Današnja cena kriptovalute Oracle (ORCLON) v živo je $ 238.39, s spremembo 1.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ORCLON v USD je $ 238.39 na ORCLON.

Kriptovaluta Oracle je trenutno na #2330. mestu s tržno kapitalizacijo $ 687.03K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.88K ORCLON. V zadnjih 24 urah se je ORCLON trgovalo med $ 232.03 (najnižje) in $ 246.02 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 344.869728008825, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 223.2148184410282.

V kratkoročni uspešnosti se je ORCLON premaknil -1.41% v zadnji uri in -9.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 92.07K.

Tržne informacije Oracle (ORCLON)

No.2330

$ 687.03K
$ 687.03K$ 687.03K

$ 92.07K
$ 92.07K$ 92.07K

$ 687.03K
$ 687.03K$ 687.03K

2.88K
2.88K 2.88K

2,881.97210217
2,881.97210217 2,881.97210217

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Oracle je $ 687.03K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 92.07K. Obstoječa ponudba ORCLON je 2.88K, skupna ponudba pa znaša 2881.97210217. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 687.03K.

Zgodovina cene Oracle, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 232.03
$ 232.03$ 232.03
24H Nizka
$ 246.02
$ 246.02$ 246.02
24H Visoka

$ 232.03
$ 232.03$ 232.03

$ 246.02
$ 246.02$ 246.02

$ 344.869728008825
$ 344.869728008825$ 344.869728008825

$ 223.2148184410282
$ 223.2148184410282$ 223.2148184410282

-1.41%

+1.58%

-9.27%

-9.27%

Zgodovina cen Oracle (ORCLON) v USD

Sledite spremembam cen Oracle za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +3.7086+1.58%
30 dni$ -50.74-17.55%
60 dni$ -11.61-4.65%
90 dni$ -11.61-4.65%
Današnja sprememba cene Oracle

Danes je ORCLON zabeležil spremembo $ +3.7086 (+1.58%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Oracle

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -50.74 (-17.55%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Oracle

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ORCLON spremenil za $ -11.61 (-4.65%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Oracle

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -11.61 (-4.65%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Oracle (ORCLON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Oracle.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Oracle

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Oracle, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Oracle?

Oracle (ORCL) token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Market sentiment and trading volume directly impact price movements.

Utility and Adoption: Real-world use cases and integration with DeFi protocols drive demand.

Data Quality: Accuracy and reliability of oracle services affect investor confidence.

Competition: Performance relative to other oracle networks like Chainlink influences market position.

Partnerships: Strategic alliances with blockchain projects and enterprises boost credibility.

Market Conditions: Overall crypto market trends and Bitcoin movements affect all altcoins.

Technical Developments: Updates, improvements, and new features impact long-term value.

Regulatory Environment: Government policies on crypto and DeFi affect adoption rates.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Oracle?

People want to know Oracle (ORCLON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Oracle

Napoved cene Oracle (ORCLON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ORCLON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Oracle (ORCLON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Oracle lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Oracle v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ORCLON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Oracle.

O Oracle

ORCLON is a digital asset that operates on a blockchain network. It is designed to facilitate smart contracts and decentralized applications (dApps) with a focus on providing a secure and scalable infrastructure for developers. The asset uses a consensus mechanism that is widely accepted in the crypto community, ensuring the network's security and stability. ORCLON's primary role is to act as the native utility token within its ecosystem, used for transaction fees and computational services. Its issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, contributing to the overall health of the ecosystem. The asset's typical uses include facilitating transactions within the network, participating in network governance, and incentivizing user participation.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Oracle

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Oracle? Nakup ORCLON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Oracle. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Oracle (ORCLON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 2.88K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Oracle bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Oracle (ORCLON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Oracle

Z lastništvom kriptovalute Oracle se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Oracle (ORCLON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Oracle (ORCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oracle Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Oracle razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Oracle spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Oracle

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Oracle?
Če bi kriptovaluta Oracle rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Oracle.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:50 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Oracle (ORCLON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Oracle

ORCLON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ORCLON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ORCLON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Oracle (ORCLON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Oracle v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ORCLON/USDT
$238.43
$238.43$238.43
+1.60%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.8721
$2.8721$2.8721

+5,644.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004274
$0.00004274$0.00004274

+754.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.24359
$0.24359$0.24359

+122.80%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00815
$0.00815$0.00815

+48.18%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz ORCLON v USD

Znesek

ORCLON
ORCLON
USD
USD

1 ORCLON = 238.39 USD