Na podlagi vaše napovedi bi lahko Oracle zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 245.87.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Oracle zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 258.1635.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ORCLON za leto 2027 $ 271.0716 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ORCLON za leto 2028 $ 284.6252 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ORCLON v letu 2029 $ 298.8565 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ORCLON v letu 2030 $ 313.7993 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Oracle lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 511.1460.

Leta 2050 bi se cena Oracle lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 832.6030.