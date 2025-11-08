Današnja cena kriptovalute OpenxAI Network v živo je 0.3278 USD. Tržna kapitalizacija OPENX je 3,279,041.088573127174 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OPENX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute OpenxAI Network v živo je 0.3278 USD. Tržna kapitalizacija OPENX je 3,279,041.088573127174 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OPENX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute OpenxAI Network (OPENX) v živo je $ 0.3278, s spremembo 9.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OPENX v USD je $ 0.3278 na OPENX.
Kriptovaluta OpenxAI Network je trenutno na #1625. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.28M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00M OPENX. V zadnjih 24 urah se je OPENX trgovalo med $ 0.2675 (najnižje) in $ 0.332 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.0299262343053925, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0939673303769838.
V kratkoročni uspešnosti se je OPENX premaknil +5.03% v zadnji uri in -10.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 84.81K.
Tržne informacije OpenxAI Network (OPENX)
No.1625
$ 3.28M
$ 84.81K
$ 32.78M
10.00M
100,000,000
100,000,000
10.00%
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija OpenxAI Network je $ 3.28M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 84.81K. Obstoječa ponudba OPENX je 10.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 32.78M.
Zgodovina cene OpenxAI Network, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.2675
24H Nizka
$ 0.332
24H Visoka
$ 0.2675
$ 0.332
$ 2.0299262343053925
$ 0.0939673303769838
+5.03%
+9.91%
-10.71%
-10.71%
Zgodovina cen OpenxAI Network (OPENX) v USD
Sledite spremembam cen OpenxAI Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.029583
+9.91%
30 dni
$ -0.2259
-40.80%
60 dni
$ -0.1722
-34.44%
90 dni
$ -0.1722
-34.44%
Današnja sprememba cene OpenxAI Network
Danes je OPENX zabeležil spremembo $ +0.029583 (+9.91%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene OpenxAI Network
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.2259 (-40.80%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene OpenxAI Network
Če pogled razširimo na 60 dni, se je OPENX spremenil za $ -0.1722 (-34.44%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene OpenxAI Network
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.1722 (-34.44%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen OpenxAI Network (OPENX) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto OpenxAI Network
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute OpenxAI Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute OpenxAI Network?
Several key factors influence OpenxAI Network (OPENX) prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Development progress and technical updates 4. Partnership announcements and adoption rates 5. Regulatory news affecting AI-focused cryptocurrencies 6. Competition from other AI blockchain projects 7. Token utility and use cases within the ecosystem 8. Community engagement and social media buzz 9. Whale movements and large holder activities 10. General economic conditions and investor risk appetite
These factors interact to create price volatility typical of emerging cryptocurrency projects.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute OpenxAI Network?
People want to know OpenxAI Network (OPENX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto OpenxAI Network
Napoved cene OpenxAI Network (OPENX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OPENX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OpenxAI Network (OPENX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena OpenxAI Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute OpenxAI Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen OPENX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute OpenxAI Network.
O OpenxAI Network
OPENX is a cryptocurrency asset that operates within the broader digital asset ecosystem. It is designed to facilitate transactions and data exchanges across various platforms, providing a decentralized solution for interoperability. OPENX employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the security of its network, although specific details about its chain design or supply/issuance model are not widely known. The asset's primary use is to enable seamless interaction between different blockchain networks, thereby enhancing the overall efficiency and functionality of the crypto space. As such, OPENX plays a crucial role in the ongoing development and expansion of the digital asset landscape.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto OpenxAI Network
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto OpenxAI Network? Nakup OPENX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute OpenxAI Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute OpenxAI Network (OPENX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 10.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in OpenxAI Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto OpenxAI Network
Z lastništvom kriptovalute OpenxAI Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup OpenxAI Network (OPENX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o OpenxAI Network
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OpenxAI Network?
Če bi kriptovaluta OpenxAI Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OpenxAI Network.
Koliko je kriptovaluta OpenxAI Network vredna danes?
Današnja cena kriptovalute OpenxAI Network je $ 0.3278. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta OpenxAI Network še vedno dobra naložba?
OpenxAI Network ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v OPENX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto OpenxAI Network?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto OpenxAI Network v vrednosti $ 84.81K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute OpenxAI Network?
Cena kriptovalute OPENX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute OpenxAI Network v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena OPENX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute OpenxAI Network?
Na ceno OPENX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,478.95
+1.66%
ETH
3,457.17
+4.84%
SOL
161.7
+4.04%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.122
+2.68%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za OPENX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par OPENX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute OpenxAI Network gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute OpenxAI Network letos rasla?
Cena kriptovalute OpenxAI Network bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute OpenxAI Network (OPENX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:38 (UTC+8)
