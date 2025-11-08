Današnja cena OpenxAI Network

Današnja cena kriptovalute OpenxAI Network (OPENX) v živo je $ 0.3278, s spremembo 9.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OPENX v USD je $ 0.3278 na OPENX.

Kriptovaluta OpenxAI Network je trenutno na #1625. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.28M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00M OPENX. V zadnjih 24 urah se je OPENX trgovalo med $ 0.2675 (najnižje) in $ 0.332 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.0299262343053925, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0939673303769838.

V kratkoročni uspešnosti se je OPENX premaknil +5.03% v zadnji uri in -10.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 84.81K.

Tržne informacije OpenxAI Network (OPENX)

Uvrstitev No.1625 Tržna kapitalizacija $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M Volumen (24H) $ 84.81K$ 84.81K $ 84.81K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 32.78M$ 32.78M $ 32.78M Zaloga v obtoku 10.00M 10.00M 10.00M Največja ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Hitrost kroženja 10.00% Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija OpenxAI Network je $ 3.28M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 84.81K. Obstoječa ponudba OPENX je 10.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 32.78M.