Današnja cena kriptovalute OpenxAI Network v živo je 0.3278 USD. Tržna kapitalizacija OPENX je 3,279,041.088573127174 USD. Spremljajte posodobitve cen iz OPENX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

OpenxAI Network (OPENX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:38 (UTC+8)

Današnja cena OpenxAI Network

Današnja cena kriptovalute OpenxAI Network (OPENX) v živo je $ 0.3278, s spremembo 9.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz OPENX v USD je $ 0.3278 na OPENX.

Kriptovaluta OpenxAI Network je trenutno na #1625. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.28M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00M OPENX. V zadnjih 24 urah se je OPENX trgovalo med $ 0.2675 (najnižje) in $ 0.332 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.0299262343053925, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0939673303769838.

V kratkoročni uspešnosti se je OPENX premaknil +5.03% v zadnji uri in -10.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 84.81K.

Tržne informacije OpenxAI Network (OPENX)

No.1625

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

$ 84.81K
$ 84.81K$ 84.81K

$ 32.78M
$ 32.78M$ 32.78M

10.00M
10.00M 10.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija OpenxAI Network je $ 3.28M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 84.81K. Obstoječa ponudba OPENX je 10.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 32.78M.

Zgodovina cene OpenxAI Network, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.2675
$ 0.2675$ 0.2675
24H Nizka
$ 0.332
$ 0.332$ 0.332
24H Visoka

$ 0.2675
$ 0.2675$ 0.2675

$ 0.332
$ 0.332$ 0.332

$ 2.0299262343053925
$ 2.0299262343053925$ 2.0299262343053925

$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838

+5.03%

+9.91%

-10.71%

-10.71%

Zgodovina cen OpenxAI Network (OPENX) v USD

Sledite spremembam cen OpenxAI Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.029583+9.91%
30 dni$ -0.2259-40.80%
60 dni$ -0.1722-34.44%
90 dni$ -0.1722-34.44%
Današnja sprememba cene OpenxAI Network

Danes je OPENX zabeležil spremembo $ +0.029583 (+9.91%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene OpenxAI Network

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.2259 (-40.80%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene OpenxAI Network

Če pogled razširimo na 60 dni, se je OPENX spremenil za $ -0.1722 (-34.44%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene OpenxAI Network

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.1722 (-34.44%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen OpenxAI Network (OPENX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen OpenxAI Network.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto OpenxAI Network

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute OpenxAI Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute OpenxAI Network?

Several key factors influence OpenxAI Network (OPENX) prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Development progress and technical updates
4. Partnership announcements and adoption rates
5. Regulatory news affecting AI-focused cryptocurrencies
6. Competition from other AI blockchain projects
7. Token utility and use cases within the ecosystem
8. Community engagement and social media buzz
9. Whale movements and large holder activities
10. General economic conditions and investor risk appetite

These factors interact to create price volatility typical of emerging cryptocurrency projects.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute OpenxAI Network?

People want to know OpenxAI Network (OPENX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto OpenxAI Network

Napoved cene OpenxAI Network (OPENX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena OPENX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen OpenxAI Network (OPENX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena OpenxAI Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O OpenxAI Network

OPENX is a cryptocurrency asset that operates within the broader digital asset ecosystem. It is designed to facilitate transactions and data exchanges across various platforms, providing a decentralized solution for interoperability. OPENX employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the security of its network, although specific details about its chain design or supply/issuance model are not widely known. The asset's primary use is to enable seamless interaction between different blockchain networks, thereby enhancing the overall efficiency and functionality of the crypto space. As such, OPENX plays a crucial role in the ongoing development and expansion of the digital asset landscape.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto OpenxAI Network

Kaj je OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

OpenxAI Network Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje OpenxAI Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna OpenxAI Network spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o OpenxAI Network

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta OpenxAI Network?
Če bi kriptovaluta OpenxAI Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute OpenxAI Network.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:38 (UTC+8)

