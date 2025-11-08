Današnja cena kriptovalute ONI v živo je 0.02086 USD. Tržna kapitalizacija ONI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ONI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute ONI v živo je 0.02086 USD. Tržna kapitalizacija ONI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ONI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute ONI (ONI) v živo je $ 0.02086, s spremembo 4.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ONI v USD je $ 0.02086 na ONI.
Kriptovaluta ONI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ONI. V zadnjih 24 urah se je ONI trgovalo med $ 0.0197 (najnižje) in $ 0.02182 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je ONI premaknil -0.81% v zadnji uri in -16.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.43K.
Tržne informacije ONI (ONI)
$ 5.43K
$ 2.09M
100,000,000
ONINO
Trenutna tržna kapitalizacija ONI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.43K. Obstoječa ponudba ONI je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.09M.
Zgodovina cene ONI, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0197
24H Nizka
$ 0.02182
24H Visoka
$ 0.0197
$ 0.02182
-0.81%
+4.56%
-16.40%
-16.40%
Zgodovina cen ONI (ONI) v USD
Sledite spremembam cen ONI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0009097
+4.56%
30 dni
$ -0.01123
-35.00%
60 dni
$ -0.02914
-58.28%
90 dni
$ -0.02914
-58.28%
Današnja sprememba cene ONI
Danes je ONI zabeležil spremembo $ +0.0009097 (+4.56%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene ONI
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01123 (-35.00%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene ONI
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ONI spremenil za $ -0.02914 (-58.28%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene ONI
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02914 (-58.28%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ONI (ONI) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ONI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ONI?
ONI token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.
Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor confidence.
Market Sentiment: Overall crypto market trends and Bitcoin performance influence ONI prices.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.
Regulatory News: Government policies on crypto affect all token prices.
Community Activity: Social media buzz and developer engagement impact market perception.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ONI?
People want to know ONI price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities in the crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto ONI
Napoved cene ONI (ONI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ONI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ONI (ONI) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena ONI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ONI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ONI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ONI.
O ONI
ONI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and build decentralized applications (dApps). It is designed to offer a scalable and efficient solution to the challenges faced by traditional blockchains, such as slow transaction speeds and high fees. ONI uses a unique consensus algorithm to maintain network security and integrity, while its supply and issuance model is designed to incentivize network participation and reward users for their contributions. Typical uses of ONI include facilitating peer-to-peer transactions, powering dApps, and executing smart contracts in a secure and efficient manner.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ONI
Kaj lahko storite s kriptovaluto ONI
Z lastništvom kriptovalute ONI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
ONINO is a tokenization ecosystem consisting of the ONINO Tokenization Platform and the ONINO Blockchain, a purpose-built Layer‑1 designed for real‑world asset (RWA) tokenization, compliant operations, and enterprise-grade use cases. Unlike general‑purpose chains, ONINO focuses on bringing real‑world assets, data, and ownership securely on‑chain.
ONI Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje ONI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta ONI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ONI.
Koliko je kriptovaluta ONI vredna danes?
Današnja cena kriptovalute ONI je $ 0.02086. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta ONI še vedno dobra naložba?
ONI ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ONI, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto ONI?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto ONI v vrednosti $ 5.43K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute ONI?
Cena kriptovalute ONI se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute ONI v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ONI.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute ONI?
Na ceno ONI vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,476
+1.66%
ETH
3,458.33
+4.87%
SOL
161.93
+4.19%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.108
+1.40%
Bo cena kriptovalute ONI letos rasla?
Cena kriptovalute ONI bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute ONI (ONI).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:28 (UTC+8)
