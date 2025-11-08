BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute ONI v živo je 0.02086 USD. Tržna kapitalizacija ONI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ONI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute ONI v živo je 0.02086 USD. Tržna kapitalizacija ONI je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz ONI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o ONI

Informacije o ceni ONI

Kaj je ONI

Bela knjiga ONI

Uradna spletna stran ONI

Tokenomika ONI

Napoved cen ONI

Zgodovina ONI

ONI Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute ONI v fiat

Spot ONI

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

ONI Logotip

Cena ONI(ONI)

Cena 1 ONI v USD v živo:

$0.02086
$0.02086$0.02086
+4.56%1D
USD
ONI (ONI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:28 (UTC+8)

Današnja cena ONI

Današnja cena kriptovalute ONI (ONI) v živo je $ 0.02086, s spremembo 4.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ONI v USD je $ 0.02086 na ONI.

Kriptovaluta ONI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ONI. V zadnjih 24 urah se je ONI trgovalo med $ 0.0197 (najnižje) in $ 0.02182 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ONI premaknil -0.81% v zadnji uri in -16.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.43K.

Tržne informacije ONI (ONI)

--
----

$ 5.43K
$ 5.43K$ 5.43K

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ONINO

Trenutna tržna kapitalizacija ONI je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.43K. Obstoječa ponudba ONI je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.09M.

Zgodovina cene ONI, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0197
$ 0.0197$ 0.0197
24H Nizka
$ 0.02182
$ 0.02182$ 0.02182
24H Visoka

$ 0.0197
$ 0.0197$ 0.0197

$ 0.02182
$ 0.02182$ 0.02182

--
----

--
----

-0.81%

+4.56%

-16.40%

-16.40%

Zgodovina cen ONI (ONI) v USD

Sledite spremembam cen ONI za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0009097+4.56%
30 dni$ -0.01123-35.00%
60 dni$ -0.02914-58.28%
90 dni$ -0.02914-58.28%
Današnja sprememba cene ONI

Danes je ONI zabeležil spremembo $ +0.0009097 (+4.56%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene ONI

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.01123 (-35.00%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene ONI

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ONI spremenil za $ -0.02914 (-58.28%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene ONI

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.02914 (-58.28%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen ONI (ONI) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen ONI.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto ONI

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute ONI, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute ONI?

ONI token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and Bitcoin performance influence ONI prices.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.

Regulatory News: Government policies on crypto affect all token prices.

Community Activity: Social media buzz and developer engagement impact market perception.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute ONI?

People want to know ONI price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities in the crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto ONI

Napoved cene ONI (ONI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ONI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ONI (ONI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ONI lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ONI v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ONI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ONI.

O ONI

ONI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and build decentralized applications (dApps). It is designed to offer a scalable and efficient solution to the challenges faced by traditional blockchains, such as slow transaction speeds and high fees. ONI uses a unique consensus algorithm to maintain network security and integrity, while its supply and issuance model is designed to incentivize network participation and reward users for their contributions. Typical uses of ONI include facilitating peer-to-peer transactions, powering dApps, and executing smart contracts in a secure and efficient manner.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto ONI

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto ONI? Nakup ONI je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute ONI. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute ONI (ONI).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in ONI bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu ONI (ONI)

Kaj lahko storite s kriptovaluto ONI

Z lastništvom kriptovalute ONI se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup ONI (ONI) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je ONI (ONI)

ONINO is a tokenization ecosystem consisting of the ONINO Tokenization Platform and the ONINO Blockchain, a purpose-built Layer‑1 designed for real‑world asset (RWA) tokenization, compliant operations, and enterprise-grade use cases. Unlike general‑purpose chains, ONINO focuses on bringing real‑world assets, data, and ownership securely on‑chain.

ONI Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje ONI razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna ONI spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o ONI

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ONI?
Če bi kriptovaluta ONI rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ONI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:24:28 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti ONI (ONI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti ONI

ONI USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na ONI z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami ONI USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte ONI (ONI) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute ONI v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
ONI/USDT
$0.02086
$0.02086$0.02086
+4.56%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.8660
$2.8660$2.8660

+5,632.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004295
$0.00004295$0.00004295

+759.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.24618
$0.24618$0.24618

+125.17%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.00886
$0.00886$0.00886

+61.09%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz ONI v USD

Znesek

ONI
ONI
USD
USD

1 ONI = 0.02086 USD