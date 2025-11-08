Današnja cena ONI

Današnja cena kriptovalute ONI (ONI) v živo je $ 0.02086, s spremembo 4.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ONI v USD je $ 0.02086 na ONI.

Kriptovaluta ONI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ONI. V zadnjih 24 urah se je ONI trgovalo med $ 0.0197 (najnižje) in $ 0.02182 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ONI premaknil -0.81% v zadnji uri in -16.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.43K.

Tržne informacije ONI (ONI)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 5.43K$ 5.43K $ 5.43K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javna veriga blokov ONINO

