Tokenomika OmiseGo (OMG)

Odkrijte ključne vpoglede v OmiseGo (OMG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:02:52 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen OmiseGo (OMG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za OmiseGo (OMG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 21.43M
$ 21.43M
Skupna ponudba:
$ 140.25M
$ 140.25M
Razpoložljivi obtok:
$ 140.25M
$ 140.25M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 21.43M
$ 21.43M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 20.072
$ 20.072
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.14622727948991507
$ 0.14622727948991507
Trenutna cena:
$ 0.1528
$ 0.1528

Informacije o OmiseGo (OMG)

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

Uradna spletna stran:
https://omg.network/
Bela knjiga:
https://docs.omg.network/
Raziskovalec blokov:
https://omg.eco/blockexplorer

Tokenomika OmiseGo (OMG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike OmiseGo (OMG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov OMG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OMG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko OMG, raziščite ceno žetona OMG v živo!

Kako kupiti OMG

Želite v svoj portfelj dodati OmiseGo (OMG)? MEXC podpira različne načine nakupa OMG, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen OmiseGo (OMG)

Analiza zgodovine cen OMG pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene OMG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OMG? Naša stran za napovedovanje cen OMG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

