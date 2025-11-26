Tokenomika Nomina (NOM)

Tokenomika Nomina (NOM)

Odkrijte ključne vpoglede v Nomina (NOM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:47:41 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Nomina (NOM)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Nomina (NOM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 34.97M
Skupna ponudba:
$ 7.50B
Razpoložljivi obtok:
$ 2.90B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 90.45M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.05699
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.006899363039322475
Trenutna cena:
$ 0.01206
Informacije o Nomina (NOM)

Nomina is the first unified trading platform for perpetual future DEXs. Our trading terminal enables users to outperform the market using pre-built advanced strategies — all found in one place.

Uradna spletna stran:
https://www.nomina.io
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x6e6F6d696e61decd6605bD4a57836c5DB6923340

Tokenomika Nomina (NOM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Nomina (NOM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NOM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NOM.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NOM, raziščite ceno žetona NOM v živo!

mc_how_why_title
