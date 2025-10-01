Tokenomika Mystery (MYSTERY)

Odkrijte ključne vpoglede v Mystery (MYSTERY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Mystery (MYSTERY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Mystery (MYSTERY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 516.19K
$ 516.19K
Skupna ponudba:
$ 420.69T
$ 420.69T
Razpoložljivi obtok:
$ 420.69T
$ 420.69T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 516.19K
$ 516.19K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00000007767
$ 0.00000007767
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000000835682667
$ 0.000000000835682667
Trenutna cena:
$ 0.000000001227
$ 0.000000001227

Informacije o Mystery (MYSTERY)

Matt Furie's first publication, The Night Riders, features four unique characters: a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like creature. This wordless, dreamlike narrative follows these characters through a fantastical landscape. Due to the lack of any text in the book, there has been much speculation about the names of the characters. After extensive research, it has been revealed that the true name of the frog character is "Mystery," and the names of the other three main characters have also come to light. This discovery adds more fascinating details to the fantastical world of The Night Riders.

Uradna spletna stran:
https://furies-mystery.com/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x64c5cbA9A1BfBD2A5faf601D91Beff2dCac2c974

Tokenomika Mystery (MYSTERY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Mystery (MYSTERY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MYSTERY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MYSTERY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MYSTERY, raziščite ceno žetona MYSTERY v živo!

