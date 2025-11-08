Današnja cena Micron Technology

Današnja cena kriptovalute Micron Technology (MUON) v živo je $ 245.47, s spremembo 6.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MUON v USD je $ 245.47 na MUON.

Kriptovaluta Micron Technology je trenutno na #1809. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.95M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.95K MUON. V zadnjih 24 urah se je MUON trgovalo med $ 227.05 (najnižje) in $ 257.39 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 244.94563345581554, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 117.45321659889592.

V kratkoročni uspešnosti se je MUON premaknil +0.79% v zadnji uri in +10.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 165.95K.

Tržne informacije Micron Technology (MUON)

Uvrstitev No.1809 Tržna kapitalizacija $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Volumen (24H) $ 165.95K$ 165.95K $ 165.95K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Zaloga v obtoku 7.95K 7.95K 7.95K Skupna ponudba 7,949.2690326 7,949.2690326 7,949.2690326 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Micron Technology je $ 1.95M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 165.95K. Obstoječa ponudba MUON je 7.95K, skupna ponudba pa znaša 7949.2690326. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.95M.