Današnja cena kriptovalute Micron Technology v živo je 245.47 USD. Tržna kapitalizacija MUON je 1,951,307.069432322 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MUON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MUON

Informacije o ceni MUON

Kaj je MUON

Uradna spletna stran MUON

Tokenomika MUON

Napoved cen MUON

Zgodovina MUON

MUON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute MUON v fiat

Spot MUON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Micron Technology Logotip

Cena Micron Technology(MUON)

Cena 1 MUON v USD v živo:

$245.67
+6.65%1D
USD
Micron Technology (MUON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:22:49 (UTC+8)

Današnja cena Micron Technology

Današnja cena kriptovalute Micron Technology (MUON) v živo je $ 245.47, s spremembo 6.65 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MUON v USD je $ 245.47 na MUON.

Kriptovaluta Micron Technology je trenutno na #1809. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.95M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.95K MUON. V zadnjih 24 urah se je MUON trgovalo med $ 227.05 (najnižje) in $ 257.39 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 244.94563345581554, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 117.45321659889592.

V kratkoročni uspešnosti se je MUON premaknil +0.79% v zadnji uri in +10.18% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 165.95K.

Tržne informacije Micron Technology (MUON)

No.1809

$ 1.95M
$ 165.95K
$ 1.95M
7.95K
7,949.2690326
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Micron Technology je $ 1.95M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 165.95K. Obstoječa ponudba MUON je 7.95K, skupna ponudba pa znaša 7949.2690326. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.95M.

Zgodovina cene Micron Technology, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 227.05
24H Nizka
$ 257.39
24H Visoka

$ 227.05
$ 257.39
$ 244.94563345581554
$ 117.45321659889592
+0.79%

+6.65%

+10.18%

+10.18%

Zgodovina cen Micron Technology (MUON) v USD

Sledite spremembam cen Micron Technology za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +15.3184+6.65%
30 dni$ +50.62+25.97%
60 dni$ +145.47+145.47%
90 dni$ +145.47+145.47%
Današnja sprememba cene Micron Technology

Danes je MUON zabeležil spremembo $ +15.3184 (+6.65%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Micron Technology

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +50.62 (+25.97%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Micron Technology

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MUON spremenil za $ +145.47 (+145.47%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Micron Technology

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +145.47 (+145.47%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Micron Technology (MUON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Micron Technology.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Micron Technology

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Micron Technology, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Micron Technology?

Micron Technology (MU) stock prices are influenced by several key factors:

Memory demand cycles - DRAM and NAND flash memory demand from smartphones, PCs, data centers, and automotive sectors directly impacts revenue.

Supply-demand balance - Memory oversupply leads to price declines while shortages drive prices up.

Semiconductor industry trends - AI, cloud computing, and 5G adoption boost memory requirements.

Competition - Rivalry with Samsung and SK Hynix affects market share and pricing power.

Economic conditions - Global economic health impacts technology spending and consumer demand.

Inventory levels - Customer inventory adjustments create demand volatility.

Technology transitions - New memory standards and manufacturing processes affect competitiveness.

Geopolitical factors - Trade tensions and export restrictions impact operations and market access.

Note: There is no widely traded cryptocurrency ticker "MUON" - you may be referring to Micron Technology stock (MU).

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Micron Technology?

People want to know Micron Technology (MU) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance against benchmarks, and evaluate semiconductor sector trends affecting memory chip demand and supply cycles.

Napoved cene za kriptovaluto Micron Technology

Napoved cene Micron Technology (MUON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MUON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Micron Technology (MUON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Micron Technology lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Micron Technology v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MUON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Micron Technology.

O Micron Technology

MUON is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be a utility token for the Neutrino protocol, a cross-chain infrastructure that enables the creation of algorithmic stablecoins. MUON is primarily used for governance within the Neutrino system, allowing holders to vote on key protocol decisions such as system upgrades and parameter changes. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism and its supply is algorithmically managed by the Neutrino protocol. As a part of the broader DeFi ecosystem, MUON plays a critical role in maintaining the stability and functionality of Neutrino's stablecoin offerings.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Micron Technology

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Micron Technology? Nakup MUON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Micron Technology. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Micron Technology (MUON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 7.95K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Micron Technology bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Micron Technology (MUON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Micron Technology

Z lastništvom kriptovalute Micron Technology se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Micron Technology (MUON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Micron Technology (MUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Micron Technology Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Micron Technology razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Micron Technology spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Micron Technology

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Micron Technology?
Če bi kriptovaluta Micron Technology rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Micron Technology.
Pomembne panožne novosti Micron Technology (MUON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Micron Technology

MUON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na MUON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami MUON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Micron Technology (MUON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Micron Technology v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
MUON/USDT
$245.67
+6.48%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

