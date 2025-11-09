Na podlagi vaše napovedi bi lahko Micron Technology zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 237.74.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Micron Technology zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 249.627.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MUON za leto 2027 $ 262.1083 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MUON za leto 2028 $ 275.2137 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MUON v letu 2029 $ 288.9744 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MUON v letu 2030 $ 303.4231 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Micron Technology lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 494.2443.

Leta 2050 bi se cena Micron Technology lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 805.0720.