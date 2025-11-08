Današnja cena MicroStrategy

Današnja cena kriptovalute MicroStrategy (MSTRON) v živo je $ 241.36, s spremembo 5.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MSTRON v USD je $ 241.36 na MSTRON.

Kriptovaluta MicroStrategy je trenutno na #2636. mestu s tržno kapitalizacijo $ 354.37K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.47K MSTRON. V zadnjih 24 urah se je MSTRON trgovalo med $ 220.42 (najnižje) in $ 276.79 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 363.23027862767054, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 220.73947660226378.

V kratkoročni uspešnosti se je MSTRON premaknil -0.07% v zadnji uri in -9.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 105.65K.

Tržne informacije MicroStrategy (MSTRON)

Uvrstitev No.2636 Tržna kapitalizacija $ 354.37K$ 354.37K $ 354.37K Volumen (24H) $ 105.65K$ 105.65K $ 105.65K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 354.37K$ 354.37K $ 354.37K Zaloga v obtoku 1.47K 1.47K 1.47K Skupna ponudba 1,468.23720784 1,468.23720784 1,468.23720784 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija MicroStrategy je $ 354.37K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 105.65K. Obstoječa ponudba MSTRON je 1.47K, skupna ponudba pa znaša 1468.23720784. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 354.37K.