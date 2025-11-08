BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute MicroStrategy v živo je 241.36 USD. Tržna kapitalizacija MSTRON je 354,373.7324842624 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MSTRON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$241.36
MicroStrategy (MSTRON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:04:10 (UTC+8)

Današnja cena MicroStrategy

Današnja cena kriptovalute MicroStrategy (MSTRON) v živo je $ 241.36, s spremembo 5.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MSTRON v USD je $ 241.36 na MSTRON.

Kriptovaluta MicroStrategy je trenutno na #2636. mestu s tržno kapitalizacijo $ 354.37K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.47K MSTRON. V zadnjih 24 urah se je MSTRON trgovalo med $ 220.42 (najnižje) in $ 276.79 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 363.23027862767054, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 220.73947660226378.

V kratkoročni uspešnosti se je MSTRON premaknil -0.07% v zadnji uri in -9.45% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 105.65K.

Tržne informacije MicroStrategy (MSTRON)

$ 354.37K
$ 105.65K
$ 354.37K
1.47K
1,468.23720784
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija MicroStrategy je $ 354.37K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 105.65K. Obstoječa ponudba MSTRON je 1.47K, skupna ponudba pa znaša 1468.23720784. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 354.37K.

Zgodovina cene MicroStrategy, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 220.42
24H Nizka
$ 276.79
24H Visoka

$ 220.42
$ 276.79
$ 363.23027862767054
$ 220.73947660226378
-0.07%

+5.98%

-9.45%

-9.45%

Zgodovina cen MicroStrategy (MSTRON) v USD

Sledite spremembam cen MicroStrategy za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +13.6189+5.98%
30 dni$ -84.69-25.98%
60 dni$ -38.64-13.80%
90 dni$ -38.64-13.80%
Današnja sprememba cene MicroStrategy

Danes je MSTRON zabeležil spremembo $ +13.6189 (+5.98%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene MicroStrategy

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -84.69 (-25.98%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene MicroStrategy

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MSTRON spremenil za $ -38.64 (-13.80%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene MicroStrategy

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -38.64 (-13.80%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MicroStrategy (MSTRON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen MicroStrategy.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto MicroStrategy

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MicroStrategy, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MicroStrategy?

MicroStrategy (MSTR) stock price is influenced by several key factors:

1. Bitcoin price movements - MSTR holds significant Bitcoin reserves, making it highly correlated with crypto markets
2. Company's Bitcoin acquisition strategy and announcements
3. Overall cryptocurrency market sentiment and regulatory news
4. Traditional business performance and software revenue
5. Institutional investor interest in Bitcoin exposure through equities
6. Market volatility and risk appetite
7. CEO Michael Saylor's public statements about Bitcoin strategy

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MicroStrategy?

People want to know MicroStrategy's price today because it's heavily tied to Bitcoin's performance. As one of the largest corporate Bitcoin holders, MSTR stock moves significantly with crypto markets. Investors track it for Bitcoin exposure, volatility trading opportunities, and portfolio decisions.

Napoved cene za kriptovaluto MicroStrategy

Napoved cene MicroStrategy (MSTRON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MSTRON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MicroStrategy (MSTRON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena MicroStrategy lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MicroStrategy v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MSTRON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MicroStrategy.

O MicroStrategy

MSTRON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on decentralization, scalability, and security. MSTRON uses a unique consensus mechanism and chain design to ensure the integrity of transactions and reduce the risk of double-spending. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new coins being introduced into the ecosystem through a process known as mining. MSTRON is typically used for online transactions, digital asset management, and as a medium of exchange within its ecosystem. It is part of a broader movement towards decentralized finance and digital currencies.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MicroStrategy

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MicroStrategy? Nakup MSTRON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MicroStrategy. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute MicroStrategy (MSTRON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 1.47K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in MicroStrategy bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu MicroStrategy (MSTRON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto MicroStrategy

Z lastništvom kriptovalute MicroStrategy se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup MicroStrategy (MSTRON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

--
--
--
--
Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je MicroStrategy (MSTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MicroStrategy Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje MicroStrategy razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna MicroStrategy spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MicroStrategy

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MicroStrategy?
Če bi kriptovaluta MicroStrategy rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MicroStrategy.
Pomembne panožne novosti MicroStrategy (MSTRON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

$241.36
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$1.1807
$0.000028000
$0.22640
$1.546
$0.1823
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

