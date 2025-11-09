Na podlagi vaše napovedi bi lahko MicroStrategy zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 241.38.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko MicroStrategy zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 253.449.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MSTRON za leto 2027 $ 266.1214 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MSTRON za leto 2028 $ 279.4275 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MSTRON v letu 2029 $ 293.3988 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MSTRON v letu 2030 $ 308.0688 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena MicroStrategy lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 501.8116.

Leta 2050 bi se cena MicroStrategy lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 817.3983.