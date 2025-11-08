Današnja cena Microsoft

Današnja cena kriptovalute Microsoft (MSFTON) v živo je $ 497.9, s spremembo 0.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MSFTON v USD je $ 497.9 na MSFTON.

Kriptovaluta Microsoft je trenutno na #1698. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.45M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.93K MSFTON. V zadnjih 24 urah se je MSFTON trgovalo med $ 494.08 (najnižje) in $ 508.22 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 554.1140723930895, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 492.8458515171225.

V kratkoročni uspešnosti se je MSFTON premaknil -0.02% v zadnji uri in -3.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.89K.

Tržne informacije Microsoft (MSFTON)

Uvrstitev No.1698 Tržna kapitalizacija $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volumen (24H) $ 62.89K$ 62.89K $ 62.89K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Zaloga v obtoku 4.93K 4.93K 4.93K Skupna ponudba 4,926.82474263 4,926.82474263 4,926.82474263 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Microsoft je $ 2.45M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.89K. Obstoječa ponudba MSFTON je 4.93K, skupna ponudba pa znaša 4926.82474263. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.45M.