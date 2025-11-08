BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Microsoft v živo je 497.9 USD. Tržna kapitalizacija MSFTON je 2,453,066.039355477 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MSFTON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Microsoft Logotip

Cena Microsoft(MSFTON)

Cena 1 MSFTON v USD v živo:

Microsoft (MSFTON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:04:03 (UTC+8)

Današnja cena Microsoft

Današnja cena kriptovalute Microsoft (MSFTON) v živo je $ 497.9, s spremembo 0.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MSFTON v USD je $ 497.9 na MSFTON.

Kriptovaluta Microsoft je trenutno na #1698. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.45M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.93K MSFTON. V zadnjih 24 urah se je MSFTON trgovalo med $ 494.08 (najnižje) in $ 508.22 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 554.1140723930895, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 492.8458515171225.

V kratkoročni uspešnosti se je MSFTON premaknil -0.02% v zadnji uri in -3.73% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.89K.

Tržne informacije Microsoft (MSFTON)

No.1698

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Microsoft je $ 2.45M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 62.89K. Obstoječa ponudba MSFTON je 4.93K, skupna ponudba pa znaša 4926.82474263. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.45M.

Zgodovina cene Microsoft, USD

24-urni razpon sprememb cen:
Zgodovina cen Microsoft (MSFTON) v USD

Sledite spremembam cen Microsoft za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +2.6742+0.54%
30 dni$ -26.3-5.02%
60 dni$ -1.28-0.26%
90 dni$ +47.9+10.64%
Današnja sprememba cene Microsoft

Danes je MSFTON zabeležil spremembo $ +2.6742 (+0.54%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Microsoft

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -26.3 (-5.02%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Microsoft

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MSFTON spremenil za $ -1.28 (-0.26%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Microsoft

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +47.9 (+10.64%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Microsoft (MSFTON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Microsoft.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Microsoft

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Microsoft, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Microsoft?

Microsoft stock (MSFT) prices are influenced by several key factors:

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and cash flow directly impact stock price.

Cloud Business: Azure growth is crucial as cloud computing drives significant revenue.

Product Cycles: Windows, Office 365, and Surface product launches affect investor sentiment.

Market Conditions: Overall tech sector performance and economic indicators influence MSFT.

Competition: Rivalry with Amazon AWS, Google Cloud, and Apple affects market position.

AI Integration: Investments in artificial intelligence and ChatGPT partnerships impact valuation.

Regulatory Environment: Antitrust concerns and government policies can affect stock performance.

Note: MSFTON appears to be a typo - Microsoft trades under ticker MSFT, not as a cryptocurrency.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Microsoft?

People want to know Microsoft (MSFT) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and timing trades. Current price helps assess buying/selling opportunities, monitor performance, and make informed financial choices. However, MSFTON appears to be a cryptocurrency token, not Microsoft stock.

Napoved cene za kriptovaluto Microsoft

Napoved cene Microsoft (MSFTON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MSFTON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Microsoft (MSFTON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Microsoft lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Microsoft

MSFTON is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. Its primary role is to facilitate secure, peer-to-peer transactions and smart contracts, enabling users to interact directly without the need for intermediaries. The MSFTON token uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely accepted as an energy-efficient alternative to the proof-of-work model. With its focus on decentralization and security, MSFTON is typically used in applications that require trustless transactions and programmable contracts, such as decentralized finance (DeFi) and other blockchain-based solutions. Its supply and issuance model is designed to maintain a balance between scarcity and accessibility, contributing to its utility within the broader cryptocurrency ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Microsoft

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Microsoft? Nakup MSFTON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Microsoft. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Microsoft (MSFTON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 4.93K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Microsoft bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Microsoft (MSFTON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Microsoft

Z lastništvom kriptovalute Microsoft se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Kaj je Microsoft (MSFTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Microsoft Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Microsoft razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Microsoft spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Microsoft

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Microsoft?
Če bi kriptovaluta Microsoft rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Microsoft.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:04:03 (UTC+8)

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

