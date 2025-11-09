Na podlagi vaše napovedi bi lahko Microsoft zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 497.94.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Microsoft zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 522.837.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MSFTON za leto 2027 $ 548.9788 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MSFTON za leto 2028 $ 576.4277 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MSFTON v letu 2029 $ 605.2491 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MSFTON v letu 2030 $ 635.5116 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Microsoft lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,035.1814.

Leta 2050 bi se cena Microsoft lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,686.2015.