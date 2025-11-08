Današnja cena kriptovalute Minutes Networ v živo je 0.16 USD. Tržna kapitalizacija MNTX je 12,427,395.04 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MNTX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Minutes Networ v živo je 0.16 USD. Tržna kapitalizacija MNTX je 12,427,395.04 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MNTX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Minutes Networ (MNTX) v živo je $ 0.16, s spremembo 31.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MNTX v USD je $ 0.16 na MNTX.
Kriptovaluta Minutes Networ je trenutno na #1072. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12.43M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 77.67M MNTX. V zadnjih 24 urah se je MNTX trgovalo med $ 0.1184 (najnižje) in $ 0.16 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.5035847309180984, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.12356632139260672.
V kratkoročni uspešnosti se je MNTX premaknil +5.26% v zadnji uri in -6.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 230.76.
Tržne informacije Minutes Networ (MNTX)
No.1072
$ 12.43M
$ 12.43M
$ 230.76
$ 230.76
$ 80.00M
$ 80.00M
77.67M
77.67M
500,000,000
500,000,000
79,789,637.52592564
79,789,637.52592564
15.53%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Minutes Networ je $ 12.43M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 230.76. Obstoječa ponudba MNTX je 77.67M, skupna ponudba pa znaša 79789637.52592564. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 80.00M.
Zgodovina cene Minutes Networ, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1184
$ 0.1184
24H Nizka
$ 0.16
$ 0.16
24H Visoka
$ 0.1184
$ 0.1184
$ 0.16
$ 0.16
$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984
$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672
+5.26%
+31.14%
-6.00%
-6.00%
Zgodovina cen Minutes Networ (MNTX) v USD
Sledite spremembam cen Minutes Networ za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.037993
+31.14%
30 dni
$ -0.0289
-15.30%
60 dni
$ -0.1491
-48.24%
90 dni
$ -0.198
-55.31%
Današnja sprememba cene Minutes Networ
Danes je MNTX zabeležil spremembo $ +0.037993 (+31.14%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Minutes Networ
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0289 (-15.30%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Minutes Networ
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MNTX spremenil za $ -0.1491 (-48.24%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Minutes Networ
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.198 (-55.31%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Minutes Networ (MNTX) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Minutes Networ
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Minutes Networ, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Minutes Networ?
MNTX prices are influenced by several key factors:
Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact trading accessibility and institutional adoption.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings directly affect price stability and volatility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Minutes Networ?
People want to know Minutes Network (MNTX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate gains/losses, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Minutes Networ
Napoved cene Minutes Networ (MNTX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MNTX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Minutes Networ (MNTX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Minutes Networ lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Minutes Networ v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MNTX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Minutes Networ.
O Minutes Networ
MNTX is a cryptocurrency asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions over the internet. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and add them to the blockchain, ensuring the integrity and security of the network. MNTX is typically used for online payments, remittances, and in various decentralized applications (dApps) within its ecosystem. Its supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions. MNTX aims to provide a decentralized, transparent, and efficient alternative to traditional financial systems.
MNTX is a cryptocurrency asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions over the internet. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and add them to the blockchain, ensuring the integrity and security of the network. MNTX is typically used for online payments, remittances, and in various decentralized applications (dApps) within its ecosystem. Its supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions. MNTX aims to provide a decentralized, transparent, and efficient alternative to traditional financial systems.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Minutes Networ
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Minutes Networ? Nakup MNTX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Minutes Networ. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Minutes Networ (MNTX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 77.67M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Minutes Networ bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Minutes Networ
Z lastništvom kriptovalute Minutes Networ se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Minutes Networ (MNTX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Minutes Networ
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Minutes Networ?
Če bi kriptovaluta Minutes Networ rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Minutes Networ.
Koliko je kriptovaluta Minutes Networ vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Minutes Networ je $ 0.16. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Minutes Networ še vedno dobra naložba?
Minutes Networ ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MNTX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Minutes Networ?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Minutes Networ v vrednosti $ 230.76.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Minutes Networ?
Cena kriptovalute MNTX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Minutes Networ v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MNTX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Minutes Networ?
Na ceno MNTX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,416.7
+1.60%
ETH
3,458.07
+4.86%
SOL
161.82
+4.12%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1086
+1.45%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MNTX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MNTX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Minutes Networ gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Minutes Networ letos rasla?
Cena kriptovalute Minutes Networ bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Minutes Networ (MNTX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:46 (UTC+8)
