Današnja cena kriptovalute Minutes Networ v živo je 0.16 USD. Tržna kapitalizacija MNTX je 12,427,395.04 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MNTX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MNTX

Informacije o ceni MNTX

Kaj je MNTX

Bela knjiga MNTX

Uradna spletna stran MNTX

Tokenomika MNTX

Napoved cen MNTX

Zgodovina MNTX

MNTX Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute MNTX v fiat

Spot MNTX

Minutes Networ Logotip

Cena Minutes Networ(MNTX)

Cena 1 MNTX v USD v živo:

$0.16
$0.16
+31.14%1D
USD
Minutes Networ (MNTX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:46 (UTC+8)

Današnja cena Minutes Networ

Današnja cena kriptovalute Minutes Networ (MNTX) v živo je $ 0.16, s spremembo 31.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MNTX v USD je $ 0.16 na MNTX.

Kriptovaluta Minutes Networ je trenutno na #1072. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12.43M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 77.67M MNTX. V zadnjih 24 urah se je MNTX trgovalo med $ 0.1184 (najnižje) in $ 0.16 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.5035847309180984, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.12356632139260672.

V kratkoročni uspešnosti se je MNTX premaknil +5.26% v zadnji uri in -6.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 230.76.

Tržne informacije Minutes Networ (MNTX)

No.1072

$ 12.43M
$ 12.43M

$ 230.76
$ 230.76

$ 80.00M
$ 80.00M

77.67M
77.67M

500,000,000
500,000,000

79,789,637.52592564
79,789,637.52592564

15.53%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Minutes Networ je $ 12.43M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 230.76. Obstoječa ponudba MNTX je 77.67M, skupna ponudba pa znaša 79789637.52592564. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 80.00M.

Zgodovina cene Minutes Networ, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.1184
$ 0.1184
24H Nizka
$ 0.16
$ 0.16
24H Visoka

$ 0.1184
$ 0.1184

$ 0.16
$ 0.16

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984

$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672

+5.26%

+31.14%

-6.00%

-6.00%

Zgodovina cen Minutes Networ (MNTX) v USD

Sledite spremembam cen Minutes Networ za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.037993+31.14%
30 dni$ -0.0289-15.30%
60 dni$ -0.1491-48.24%
90 dni$ -0.198-55.31%
Današnja sprememba cene Minutes Networ

Danes je MNTX zabeležil spremembo $ +0.037993 (+31.14%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Minutes Networ

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0289 (-15.30%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Minutes Networ

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MNTX spremenil za $ -0.1491 (-48.24%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Minutes Networ

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.198 (-55.31%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Minutes Networ (MNTX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Minutes Networ.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Minutes Networ

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Minutes Networ, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Minutes Networ?

MNTX prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact MNTX valuations.

Adoption & Utility: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand and price appreciation.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and circulating supply affect scarcity and value.

Technology Development: Network upgrades, security improvements, and feature releases influence investor perception.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact trading accessibility and institutional adoption.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings directly affect price stability and volatility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Minutes Networ?

People want to know Minutes Network (MNTX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate gains/losses, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Minutes Networ

Napoved cene Minutes Networ (MNTX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MNTX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Minutes Networ (MNTX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Minutes Networ lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Minutes Networ v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MNTX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Minutes Networ.

O Minutes Networ

MNTX is a cryptocurrency asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions over the internet. The asset utilizes a consensus mechanism to validate transactions and add them to the blockchain, ensuring the integrity and security of the network. MNTX is typically used for online payments, remittances, and in various decentralized applications (dApps) within its ecosystem. Its supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions. MNTX aims to provide a decentralized, transparent, and efficient alternative to traditional financial systems.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Minutes Networ

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Minutes Networ? Nakup MNTX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Minutes Networ. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Minutes Networ (MNTX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 77.67M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Minutes Networ bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Minutes Networ (MNTX)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Minutes Networ

Z lastništvom kriptovalute Minutes Networ se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Minutes Networ (MNTX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Minutes Networ Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Minutes Networ razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Minutes Networ spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Minutes Networ

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Minutes Networ?
Če bi kriptovaluta Minutes Networ rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Minutes Networ.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:46 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Minutes Networ

MNTX USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na MNTX z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami MNTX USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Minutes Networ (MNTX) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Minutes Networ v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
MNTX/USDT
$0.16
$0.16
+31.14%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

