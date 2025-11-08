Današnja cena Minutes Networ

Današnja cena kriptovalute Minutes Networ (MNTX) v živo je $ 0.16, s spremembo 31.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MNTX v USD je $ 0.16 na MNTX.

Kriptovaluta Minutes Networ je trenutno na #1072. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12.43M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 77.67M MNTX. V zadnjih 24 urah se je MNTX trgovalo med $ 0.1184 (najnižje) in $ 0.16 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.5035847309180984, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.12356632139260672.

V kratkoročni uspešnosti se je MNTX premaknil +5.26% v zadnji uri in -6.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 230.76.

Tržne informacije Minutes Networ (MNTX)

Uvrstitev No.1072 Tržna kapitalizacija $ 12.43M$ 12.43M $ 12.43M Volumen (24H) $ 230.76$ 230.76 $ 230.76 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 80.00M$ 80.00M $ 80.00M Zaloga v obtoku 77.67M 77.67M 77.67M Največja ponudba 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Skupna ponudba 79,789,637.52592564 79,789,637.52592564 79,789,637.52592564 Hitrost kroženja 15.53% Javna veriga blokov ETH

