Na podlagi vaše napovedi bi lahko Minutes Networ zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.152.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Minutes Networ zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.1596.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MNTX za leto 2027 $ 0.16758 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MNTX za leto 2028 $ 0.175959 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MNTX v letu 2029 $ 0.184756 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MNTX v letu 2030 $ 0.193994 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Minutes Networ lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.315997.

Leta 2050 bi se cena Minutes Networ lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.514725.