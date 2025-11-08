Današnja cena Mitosis

Današnja cena kriptovalute Mitosis (MITO) v živo je $ 0.09037, s spremembo 3.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MITO v USD je $ 0.09037 na MITO.

Kriptovaluta Mitosis je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17.74M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 196.27M MITO. V zadnjih 24 urah se je MITO trgovalo med $ 0.08268 (najnižje) in $ 0.09782 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MITO premaknil -0.45% v zadnji uri in -9.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 123.72K.

Tržne informacije Mitosis (MITO)

Tržna kapitalizacija $ 17.74M$ 17.74M $ 17.74M Volumen (24H) $ 123.72K$ 123.72K $ 123.72K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 90.37M$ 90.37M $ 90.37M Zaloga v obtoku 196.27M 196.27M 196.27M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 19.62% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Mitosis je $ 17.74M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 123.72K. Obstoječa ponudba MITO je 196.27M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 90.37M.