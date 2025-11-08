BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Mitosis v živo je 0.09037 USD. Tržna kapitalizacija MITO je 17,737,198.42034 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MITO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MITO

Informacije o ceni MITO

Kaj je MITO

Bela knjiga MITO

Uradna spletna stran MITO

Tokenomika MITO

Napoved cen MITO

Zgodovina MITO

MITO Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute MITO v fiat

Spot MITO

Terminske pogodbe MITO USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Mitosis Logotip

Cena Mitosis(MITO)

Cena 1 MITO v USD v živo:

+3.52%1D
USD
Mitosis (MITO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:11 (UTC+8)

Današnja cena Mitosis

Današnja cena kriptovalute Mitosis (MITO) v živo je $ 0.09037, s spremembo 3.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MITO v USD je $ 0.09037 na MITO.

Kriptovaluta Mitosis je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17.74M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 196.27M MITO. V zadnjih 24 urah se je MITO trgovalo med $ 0.08268 (najnižje) in $ 0.09782 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MITO premaknil -0.45% v zadnji uri in -9.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 123.72K.

Tržne informacije Mitosis (MITO)

19.62%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Mitosis je $ 17.74M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 123.72K. Obstoječa ponudba MITO je 196.27M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 90.37M.

Zgodovina cene Mitosis, USD

24-urni razpon sprememb cen:
Zgodovina cen Mitosis (MITO) v USD

Sledite spremembam cen Mitosis za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0030729+3.52%
30 dni$ -0.0703-43.76%
60 dni$ -0.13056-59.10%
90 dni$ +0.08037+803.70%
Današnja sprememba cene Mitosis

Danes je MITO zabeležil spremembo $ +0.0030729 (+3.52%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Mitosis

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0703 (-43.76%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Mitosis

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MITO spremenil za $ -0.13056 (-59.10%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Mitosis

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.08037 (+803.70%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Mitosis (MITO) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Mitosis.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Mitosis

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Mitosis, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Mitosis?

Several factors influence Mitosis (MITO) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MITO's value.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume affect price dynamics.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and ecosystem growth influence investor interest.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies can cause price volatility.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, MITO often follows Bitcoin's price movements.

Community Activity: Social media buzz, developer activity, and user adoption drive demand.

Exchange Listings: New exchange availability increases liquidity and accessibility.

These factors interact to create MITO's price movements in the volatile crypto market.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Mitosis?

People want to know Mitosis (MITO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time price data helps investors manage risk and timing.

Napoved cene za kriptovaluto Mitosis

Napoved cene Mitosis (MITO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MITO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Mitosis (MITO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Mitosis lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Mitosis v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MITO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Mitosis.

O Mitosis

MITO is a digital asset that powers the Mitochondria platform, a decentralized application (dApp) ecosystem focused on health and wellness. The primary role of MITO is to facilitate transactions and incentivize user engagement within the platform. As a utility token, MITO is used to access premium features, participate in community governance, and reward contributors to the ecosystem. The Mitochondria platform employs a proof-of-stake consensus mechanism, and the supply of MITO tokens is governed by a predefined issuance model. The platform aims to foster a community-driven approach to health and wellness, leveraging blockchain technology to ensure transparency and trust.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Mitosis

Kaj je Mitosis (MITO)

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Mitosis Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Mitosis razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Mitosis spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Mitosis

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Mitosis?
Če bi kriptovaluta Mitosis rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Mitosis.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:11 (UTC+8)

Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Mitosis

