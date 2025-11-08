Današnja cena kriptovalute Mitosis v živo je 0.09037 USD. Tržna kapitalizacija MITO je 17,737,198.42034 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MITO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Mitosis v živo je 0.09037 USD. Tržna kapitalizacija MITO je 17,737,198.42034 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MITO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Mitosis (MITO) v živo je $ 0.09037, s spremembo 3.52 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MITO v USD je $ 0.09037 na MITO.
Kriptovaluta Mitosis je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 17.74M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 196.27M MITO. V zadnjih 24 urah se je MITO trgovalo med $ 0.08268 (najnižje) in $ 0.09782 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je MITO premaknil -0.45% v zadnji uri in -9.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 123.72K.
Tržne informacije Mitosis (MITO)
$ 17.74M
$ 17.74M
$ 123.72K
$ 123.72K
$ 90.37M
$ 90.37M
196.27M
196.27M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
19.62%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Mitosis je $ 17.74M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 123.72K. Obstoječa ponudba MITO je 196.27M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 90.37M.
Zgodovina cene Mitosis, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.08268
$ 0.08268
24H Nizka
$ 0.09782
$ 0.09782
24H Visoka
$ 0.08268
$ 0.08268
$ 0.09782
$ 0.09782
--
--
--
--
-0.45%
+3.52%
-9.38%
-9.38%
Zgodovina cen Mitosis (MITO) v USD
Sledite spremembam cen Mitosis za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0030729
+3.52%
30 dni
$ -0.0703
-43.76%
60 dni
$ -0.13056
-59.10%
90 dni
$ +0.08037
+803.70%
Današnja sprememba cene Mitosis
Danes je MITO zabeležil spremembo $ +0.0030729 (+3.52%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Mitosis
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0703 (-43.76%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Mitosis
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MITO spremenil za $ -0.13056 (-59.10%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Mitosis
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.08037 (+803.70%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Mitosis (MITO) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Mitosis
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Mitosis, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Mitosis?
Several factors influence Mitosis (MITO) cryptocurrency prices:
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies can cause price volatility.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, MITO often follows Bitcoin's price movements.
Community Activity: Social media buzz, developer activity, and user adoption drive demand.
Exchange Listings: New exchange availability increases liquidity and accessibility.
These factors interact to create MITO's price movements in the volatile crypto market.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Mitosis?
People want to know Mitosis (MITO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking their portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing potential profits or losses. Real-time price data helps investors manage risk and timing.
Napoved cene za kriptovaluto Mitosis
Napoved cene Mitosis (MITO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MITO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Mitosis (MITO) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Mitosis lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Mitosis v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MITO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Mitosis.
O Mitosis
MITO is a digital asset that powers the Mitochondria platform, a decentralized application (dApp) ecosystem focused on health and wellness. The primary role of MITO is to facilitate transactions and incentivize user engagement within the platform. As a utility token, MITO is used to access premium features, participate in community governance, and reward contributors to the ecosystem. The Mitochondria platform employs a proof-of-stake consensus mechanism, and the supply of MITO tokens is governed by a predefined issuance model. The platform aims to foster a community-driven approach to health and wellness, leveraging blockchain technology to ensure transparency and trust.
MITO is a digital asset that powers the Mitochondria platform, a decentralized application (dApp) ecosystem focused on health and wellness. The primary role of MITO is to facilitate transactions and incentivize user engagement within the platform. As a utility token, MITO is used to access premium features, participate in community governance, and reward contributors to the ecosystem. The Mitochondria platform employs a proof-of-stake consensus mechanism, and the supply of MITO tokens is governed by a predefined issuance model. The platform aims to foster a community-driven approach to health and wellness, leveraging blockchain technology to ensure transparency and trust.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Mitosis
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Mitosis? Nakup MITO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Mitosis. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Mitosis (MITO).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 196.27M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Mitosis bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Mitosis
Z lastništvom kriptovalute Mitosis se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.
Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.
Mitosis Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Mitosis razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Mitosis?
Če bi kriptovaluta Mitosis rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Mitosis.
Koliko je kriptovaluta Mitosis vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Mitosis je $ 0.09037. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Mitosis še vedno dobra naložba?
Mitosis ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MITO, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Mitosis?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Mitosis v vrednosti $ 123.72K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Mitosis?
Cena kriptovalute MITO se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Mitosis v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MITO.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Mitosis?
Na ceno MITO vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,405.35
+1.59%
ETH
3,459.09
+4.90%
SOL
161.91
+4.18%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.108
+1.40%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MITO na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MITO/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Mitosis gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Mitosis letos rasla?
Cena kriptovalute Mitosis bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Mitosis (MITO).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:11 (UTC+8)
