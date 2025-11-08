Današnja cena kriptovalute Mindfak v živo je 0.001163 USD. Tržna kapitalizacija MINDFAK je 802,470 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MINDFAK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Mindfak v živo je 0.001163 USD. Tržna kapitalizacija MINDFAK je 802,470 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MINDFAK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Mindfak (MINDFAK) v živo je $ 0.001163, s spremembo 0.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MINDFAK v USD je $ 0.001163 na MINDFAK.
Kriptovaluta Mindfak je trenutno na #2211. mestu s tržno kapitalizacijo $ 802.47K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 690.00M MINDFAK. V zadnjih 24 urah se je MINDFAK trgovalo med $ 0.001041 (najnižje) in $ 0.00136 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.017928448987980853, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000043784948955273.
V kratkoročni uspešnosti se je MINDFAK premaknil -3.25% v zadnji uri in +44.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 75.87K.
Tržne informacije Mindfak (MINDFAK)
No.2211
$ 802.47K
$ 75.87K
$ 802.47K
690.00M
690,000,000
690,000,000
100.00%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Mindfak je $ 802.47K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 75.87K. Obstoječa ponudba MINDFAK je 690.00M, skupna ponudba pa znaša 690000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 802.47K.
Zgodovina cene Mindfak, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001041
24H Nizka
$ 0.00136
24H Visoka
$ 0.001041
$ 0.00136
$ 0.017928448987980853
$ 0.000043784948955273
-3.25%
-0.76%
+44.83%
+44.83%
Zgodovina cen Mindfak (MINDFAK) v USD
Sledite spremembam cen Mindfak za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.00000891
-0.76%
30 dni
$ -0.001954
-62.69%
60 dni
$ -0.008157
-87.53%
90 dni
$ -0.002837
-70.93%
Današnja sprememba cene Mindfak
Danes je MINDFAK zabeležil spremembo $ -0.00000891 (-0.76%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Mindfak
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001954 (-62.69%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Mindfak
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MINDFAK spremenil za $ -0.008157 (-87.53%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Mindfak
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.002837 (-70.93%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Mindfak (MINDFAK) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Mindfak
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Mindfak, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Mindfak?
Several factors influence Mindfak (MINDFAK) token prices:
Whale Activity: Large holder movements can create significant price volatility.
These factors interact dynamically to determine MINDFAK's market value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Mindfak?
People want to know Mindfak (MINDFAK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment timing. Real-time pricing helps traders capitalize on price movements.
Napoved cene za kriptovaluto Mindfak
Napoved cene Mindfak (MINDFAK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MINDFAK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Mindfak (MINDFAK) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Mindfak lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Mindfak v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MINDFAK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Mindfak.
O Mindfak
MINDFAK is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. The crypto asset employs a unique consensus model and chain design to ensure the integrity and safety of transactions. MINDFAK's primary role is to provide a secure and private medium of exchange for users in the digital space. It also promotes financial inclusivity by enabling transactions across borders without the need for traditional banking systems. The asset's issuance model is based on mining, which contributes to maintaining the network's decentralization. MINDFAK is widely used in various digital ecosystems, emphasizing its role in promoting secure and private transactions.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Mindfak
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Mindfak? Nakup MINDFAK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Mindfak. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Mindfak (MINDFAK).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 690.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Mindfak bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Mindfak
Z lastništvom kriptovalute Mindfak se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Mindfak?
Če bi kriptovaluta Mindfak rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Mindfak.
Koliko je kriptovaluta Mindfak vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Mindfak je $ 0.001163. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Mindfak še vedno dobra naložba?
Mindfak ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MINDFAK, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Mindfak?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Mindfak v vrednosti $ 75.87K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Mindfak?
Cena kriptovalute MINDFAK se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Mindfak v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MINDFAK.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Mindfak?
Na ceno MINDFAK vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,341.96
+1.52%
ETH
3,437.34
+4.24%
SOL
160.97
+3.57%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.0934
+0.06%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MINDFAK na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MINDFAK/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Mindfak gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Mindfak letos rasla?
Cena kriptovalute Mindfak bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Mindfak (MINDFAK).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:02:15 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Mindfak (MINDFAK)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.