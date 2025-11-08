Današnja cena Mindfak

Današnja cena kriptovalute Mindfak (MINDFAK) v živo je $ 0.001163, s spremembo 0.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MINDFAK v USD je $ 0.001163 na MINDFAK.

Kriptovaluta Mindfak je trenutno na #2211. mestu s tržno kapitalizacijo $ 802.47K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 690.00M MINDFAK. V zadnjih 24 urah se je MINDFAK trgovalo med $ 0.001041 (najnižje) in $ 0.00136 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.017928448987980853, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000043784948955273.

V kratkoročni uspešnosti se je MINDFAK premaknil -3.25% v zadnji uri in +44.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 75.87K.

Tržne informacije Mindfak (MINDFAK)

Uvrstitev No.2211 Tržna kapitalizacija $ 802.47K$ 802.47K $ 802.47K Volumen (24H) $ 75.87K$ 75.87K $ 75.87K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 802.47K$ 802.47K $ 802.47K Zaloga v obtoku 690.00M 690.00M 690.00M Največja ponudba 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Skupna ponudba 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Hitrost kroženja 100.00% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Mindfak je $ 802.47K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 75.87K. Obstoječa ponudba MINDFAK je 690.00M, skupna ponudba pa znaša 690000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 802.47K.