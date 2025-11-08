BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Mindfak v živo je 0.001163 USD. Tržna kapitalizacija MINDFAK je 802,470 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MINDFAK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Mindfak(MINDFAK)

Cena 1 MINDFAK v USD v živo:

$0.001163
-0.76%1D
USD
Mindfak (MINDFAK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:02:15 (UTC+8)

Današnja cena Mindfak

Današnja cena kriptovalute Mindfak (MINDFAK) v živo je $ 0.001163, s spremembo 0.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MINDFAK v USD je $ 0.001163 na MINDFAK.

Kriptovaluta Mindfak je trenutno na #2211. mestu s tržno kapitalizacijo $ 802.47K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 690.00M MINDFAK. V zadnjih 24 urah se je MINDFAK trgovalo med $ 0.001041 (najnižje) in $ 0.00136 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.017928448987980853, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000043784948955273.

V kratkoročni uspešnosti se je MINDFAK premaknil -3.25% v zadnji uri in +44.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 75.87K.

Tržne informacije Mindfak (MINDFAK)

No.2211

$ 802.47K
$ 75.87K
$ 802.47K
690.00M
690,000,000
690,000,000
100.00%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Mindfak je $ 802.47K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 75.87K. Obstoječa ponudba MINDFAK je 690.00M, skupna ponudba pa znaša 690000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 802.47K.

Zgodovina cene Mindfak, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.001041
24H Nizka
$ 0.00136
24H Visoka

$ 0.001041
$ 0.00136
$ 0.017928448987980853
$ 0.000043784948955273
-3.25%

-0.76%

+44.83%

+44.83%

Zgodovina cen Mindfak (MINDFAK) v USD

Sledite spremembam cen Mindfak za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.00000891-0.76%
30 dni$ -0.001954-62.69%
60 dni$ -0.008157-87.53%
90 dni$ -0.002837-70.93%
Današnja sprememba cene Mindfak

Danes je MINDFAK zabeležil spremembo $ -0.00000891 (-0.76%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Mindfak

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.001954 (-62.69%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Mindfak

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MINDFAK spremenil za $ -0.008157 (-87.53%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Mindfak

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.002837 (-70.93%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Mindfak (MINDFAK) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Mindfak.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Mindfak

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Mindfak, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Mindfak?

Several factors influence Mindfak (MINDFAK) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact price movements.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume directly affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive fundamental value.

Community Growth: Active community engagement, social media presence, and developer activity influence investor interest.

Partnerships: Strategic collaborations and exchange listings can boost visibility and accessibility.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations affect market perception and trading activity.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and trading indicators guide investor decisions.

Whale Activity: Large holder movements can create significant price volatility.

These factors interact dynamically to determine MINDFAK's market value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Mindfak?

People want to know Mindfak (MINDFAK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment timing. Real-time pricing helps traders capitalize on price movements.

Napoved cene za kriptovaluto Mindfak

Napoved cene Mindfak (MINDFAK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MINDFAK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Mindfak (MINDFAK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Mindfak lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Mindfak v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MINDFAK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Mindfak.

O Mindfak

MINDFAK is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. The crypto asset employs a unique consensus model and chain design to ensure the integrity and safety of transactions. MINDFAK's primary role is to provide a secure and private medium of exchange for users in the digital space. It also promotes financial inclusivity by enabling transactions across borders without the need for traditional banking systems. The asset's issuance model is based on mining, which contributes to maintaining the network's decentralization. MINDFAK is widely used in various digital ecosystems, emphasizing its role in promoting secure and private transactions.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Mindfak

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Mindfak? Nakup MINDFAK je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Mindfak. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Mindfak (MINDFAK).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 690.00M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Mindfak bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Mindfak (MINDFAK)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Mindfak

Z lastništvom kriptovalute Mindfak se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Mindfak (MINDFAK) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Mindfak (MINDFAK)

Mindfak will fak your favourite memecoins and rebuild the trust in Crypto. He doesn't just talk, he walks the walk.

Mindfak Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Mindfak razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Mindfak spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Mindfak

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Mindfak?
Če bi kriptovaluta Mindfak rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Mindfak.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:02:15 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Mindfak (MINDFAK)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Mindfak

MINDFAK USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na MINDFAK z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami MINDFAK USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Mindfak (MINDFAK) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Mindfak v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
MINDFAK/USDT
$0.001163
-0.76%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

