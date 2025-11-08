BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Meta xStock v živo je 625.95 USD. Tržna kapitalizacija METAX je 3,755,644.718750028 USD. Spremljajte posodobitve cen iz METAX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o METAX

Informacije o ceni METAX

Kaj je METAX

Uradna spletna stran METAX

Tokenomika METAX

Napoved cen METAX

Zgodovina METAX

METAX Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute METAX v fiat

Spot METAX

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Meta xStock Logotip

Cena Meta xStock(METAX)

Cena 1 METAX v USD v živo:

$625.98
$625.98$625.98
+3.33%1D
USD
Meta xStock (METAX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:10 (UTC+8)

Današnja cena Meta xStock

Današnja cena kriptovalute Meta xStock (METAX) v živo je $ 625.95, s spremembo 3.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz METAX v USD je $ 625.95 na METAX.

Kriptovaluta Meta xStock je trenutno na #1536. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.76M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.00K METAX. V zadnjih 24 urah se je METAX trgovalo med $ 600.71 (najnižje) in $ 629.66 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,543.8216023323089, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 603.4385636686472.

V kratkoročni uspešnosti se je METAX premaknil -0.54% v zadnji uri in -3.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 65.22K.

Tržne informacije Meta xStock (METAX)

No.1536

$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M

$ 65.22K
$ 65.22K$ 65.22K

$ 3.76M
$ 3.76M$ 3.76M

6.00K
6.00K 6.00K

--
----

5,999.91168424
5,999.91168424 5,999.91168424

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Meta xStock je $ 3.76M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 65.22K. Obstoječa ponudba METAX je 6.00K, skupna ponudba pa znaša 5999.91168424. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.76M.

Zgodovina cene Meta xStock, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 600.71
$ 600.71$ 600.71
24H Nizka
$ 629.66
$ 629.66$ 629.66
24H Visoka

$ 600.71
$ 600.71$ 600.71

$ 629.66
$ 629.66$ 629.66

$ 1,543.8216023323089
$ 1,543.8216023323089$ 1,543.8216023323089

$ 603.4385636686472
$ 603.4385636686472$ 603.4385636686472

-0.54%

+3.33%

-3.37%

-3.37%

Zgodovina cen Meta xStock (METAX) v USD

Sledite spremembam cen Meta xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +20.1734+3.33%
30 dni$ -92.74-12.91%
60 dni$ -129.32-17.13%
90 dni$ -144.57-18.77%
Današnja sprememba cene Meta xStock

Danes je METAX zabeležil spremembo $ +20.1734 (+3.33%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Meta xStock

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -92.74 (-12.91%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Meta xStock

Če pogled razširimo na 60 dni, se je METAX spremenil za $ -129.32 (-17.13%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Meta xStock

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -144.57 (-18.77%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Meta xStock (METAX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Meta xStock.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Meta xStock

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Meta xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Meta xStock?

Several factors influence Meta xStock (METAX) prices:

1. Market sentiment and investor confidence in metaverse projects
2. Meta/Facebook's business performance and strategic announcements
3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin correlation
4. Regulatory developments affecting digital assets
5. Trading volume and liquidity levels
6. Partnership announcements and platform adoption rates
7. Competition from other metaverse tokens
8. General economic conditions and risk appetite
9. Technical analysis patterns and support/resistance levels
10. Social media buzz and community engagement

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Meta xStock?

People want to know Meta xStock (METAX) price today for several key reasons:

Trading Decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio Tracking: Existing holders monitor their investment value and performance.

Market Analysis: Traders analyze price movements, trends, and volatility patterns.

Investment Timing: Determining optimal entry or exit points based on current market conditions.

Risk Management: Assessing potential losses or gains for better financial planning.

FOMO/Opportunity: Fear of missing profitable opportunities or catching price dips.

News Impact: Checking how recent developments affect token value in real-time.

Napoved cene za kriptovaluto Meta xStock

Napoved cene Meta xStock (METAX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena METAX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Meta xStock (METAX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Meta xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Meta xStock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen METAX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Meta xStock.

O Meta xStock

METAX is a blockchain-based digital asset designed to facilitate the creation, buying, selling, and trading of unique digital items, known as non-fungible tokens (NFTs). The platform employs a proof-of-stake consensus mechanism and utilizes smart contracts to ensure the secure and efficient execution of transactions. METAX aims to democratize access to digital assets and foster a decentralized marketplace for NFTs, which can include anything from digital art and music to virtual real estate and digital goods. The token's supply and issuance model is designed to incentivize participation and reward users for contributing to the platform's growth and development.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Meta xStock

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Meta xStock? Nakup METAX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Meta xStock. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Meta xStock (METAX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 6.00K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Meta xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Meta xStock (METAX)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Meta xStock

Z lastništvom kriptovalute Meta xStock se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Kaj je Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Meta xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Meta xStock spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Meta xStock

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Meta xStock?
Če bi kriptovaluta Meta xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Meta xStock.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:10 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Meta xStock (METAX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Meta xStock

METAX USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na METAX z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami METAX USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Meta xStock (METAX) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Meta xStock v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
METAX/USDT
$625.98
$625.98$625.98
+3.34%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

