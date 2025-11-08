Današnja cena Meta xStock

Današnja cena kriptovalute Meta xStock (METAX) v živo je $ 625.95, s spremembo 3.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz METAX v USD je $ 625.95 na METAX.

Kriptovaluta Meta xStock je trenutno na #1536. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.76M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.00K METAX. V zadnjih 24 urah se je METAX trgovalo med $ 600.71 (najnižje) in $ 629.66 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,543.8216023323089, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 603.4385636686472.

V kratkoročni uspešnosti se je METAX premaknil -0.54% v zadnji uri in -3.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 65.22K.

Tržne informacije Meta xStock (METAX)

Uvrstitev No.1536 Tržna kapitalizacija $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Volumen (24H) $ 65.22K$ 65.22K $ 65.22K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Zaloga v obtoku 6.00K 6.00K 6.00K Največja ponudba ---- -- Skupna ponudba 5,999.91168424 5,999.91168424 5,999.91168424 Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Meta xStock je $ 3.76M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 65.22K. Obstoječa ponudba METAX je 6.00K, skupna ponudba pa znaša 5999.91168424. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.76M.