Današnja cena kriptovalute Meta xStock v živo je 625.95 USD. Tržna kapitalizacija METAX je 3,755,644.718750028 USD. Spremljajte posodobitve cen iz METAX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Meta xStock v živo je 625.95 USD. Tržna kapitalizacija METAX je 3,755,644.718750028 USD. Spremljajte posodobitve cen iz METAX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Kriptovaluta Meta xStock je trenutno na #1536. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.76M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 6.00K METAX. V zadnjih 24 urah se je METAX trgovalo med $ 600.71 (najnižje) in $ 629.66 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1,543.8216023323089, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 603.4385636686472.
V kratkoročni uspešnosti se je METAX premaknil -0.54% v zadnji uri in -3.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 65.22K.
Tržne informacije Meta xStock (METAX)
No.1536
$ 3.76M
$ 65.22K
$ 3.76M
6.00K
--
5,999.91168424
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Meta xStock je $ 3.76M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 65.22K. Obstoječa ponudba METAX je 6.00K, skupna ponudba pa znaša 5999.91168424. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.76M.
Zgodovina cene Meta xStock, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 600.71
24H Nizka
$ 629.66
24H Visoka
$ 600.71
$ 629.66
$ 1,543.8216023323089
$ 603.4385636686472
-0.54%
+3.33%
-3.37%
-3.37%
Zgodovina cen Meta xStock (METAX) v USD
Sledite spremembam cen Meta xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +20.1734
+3.33%
30 dni
$ -92.74
-12.91%
60 dni
$ -129.32
-17.13%
90 dni
$ -144.57
-18.77%
Današnja sprememba cene Meta xStock
Danes je METAX zabeležil spremembo $ +20.1734 (+3.33%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Meta xStock
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -92.74 (-12.91%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Meta xStock
Če pogled razširimo na 60 dni, se je METAX spremenil za $ -129.32 (-17.13%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Meta xStock
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -144.57 (-18.77%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Meta xStock (METAX) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Meta xStock
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Meta xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Meta xStock?
Several factors influence Meta xStock (METAX) prices:
1. Market sentiment and investor confidence in metaverse projects 2. Meta/Facebook's business performance and strategic announcements 3. Overall cryptocurrency market trends and Bitcoin correlation 4. Regulatory developments affecting digital assets 5. Trading volume and liquidity levels 6. Partnership announcements and platform adoption rates 7. Competition from other metaverse tokens 8. General economic conditions and risk appetite 9. Technical analysis patterns and support/resistance levels 10. Social media buzz and community engagement
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Meta xStock?
People want to know Meta xStock (METAX) price today for several key reasons:
Trading Decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio Tracking: Existing holders monitor their investment value and performance.
Market Analysis: Traders analyze price movements, trends, and volatility patterns.
Investment Timing: Determining optimal entry or exit points based on current market conditions.
Risk Management: Assessing potential losses or gains for better financial planning.
FOMO/Opportunity: Fear of missing profitable opportunities or catching price dips.
News Impact: Checking how recent developments affect token value in real-time.
Napoved cene za kriptovaluto Meta xStock
Napoved cene Meta xStock (METAX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena METAX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Meta xStock (METAX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Meta xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Meta xStock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen METAX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Meta xStock.
O Meta xStock
METAX is a blockchain-based digital asset designed to facilitate the creation, buying, selling, and trading of unique digital items, known as non-fungible tokens (NFTs). The platform employs a proof-of-stake consensus mechanism and utilizes smart contracts to ensure the secure and efficient execution of transactions. METAX aims to democratize access to digital assets and foster a decentralized marketplace for NFTs, which can include anything from digital art and music to virtual real estate and digital goods. The token's supply and issuance model is designed to incentivize participation and reward users for contributing to the platform's growth and development.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Meta xStock
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Meta xStock? Nakup METAX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Meta xStock. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Meta xStock (METAX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 6.00K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Meta xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Meta xStock
Z lastništvom kriptovalute Meta xStock se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Meta xStock Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Meta xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Meta xStock
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Meta xStock?
Če bi kriptovaluta Meta xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Meta xStock.
Koliko je kriptovaluta Meta xStock vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Meta xStock je $ 625.95. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Meta xStock še vedno dobra naložba?
Meta xStock ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v METAX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Meta xStock?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Meta xStock v vrednosti $ 65.22K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Meta xStock?
Cena kriptovalute METAX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Meta xStock v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena METAX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Meta xStock?
Na ceno METAX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,503.32
+1.68%
ETH
3,457.34
+4.84%
SOL
161.67
+4.02%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.122
+2.68%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za METAX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par METAX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Meta xStock gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Meta xStock letos rasla?
Cena kriptovalute Meta xStock bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Meta xStock (METAX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:57:10 (UTC+8)
