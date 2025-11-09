Na podlagi vaše napovedi bi lahko Meta xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 658.42.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Meta xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 691.341.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena METAX za leto 2027 $ 725.9080 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena METAX za leto 2028 $ 762.2034 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena METAX v letu 2029 $ 800.3136 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena METAX v letu 2030 $ 840.3293 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Meta xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,368.8078.

Leta 2050 bi se cena Meta xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 2,229.6438.