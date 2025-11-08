Današnja cena kriptovalute McDonalds v živo je 299.8 USD. Tržna kapitalizacija MCDON je 2,621,099.93995958 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MCDON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute McDonalds v živo je 299.8 USD. Tržna kapitalizacija MCDON je 2,621,099.93995958 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MCDON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute McDonalds (MCDON) v živo je $ 299.8, s spremembo 0.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MCDON v USD je $ 299.8 na MCDON.
Kriptovaluta McDonalds je trenutno na #1673. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.62M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.74K MCDON. V zadnjih 24 urah se je MCDON trgovalo med $ 299.51 (najnižje) in $ 303.8 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 323.00794651626467, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 290.77283731780426.
V kratkoročni uspešnosti se je MCDON premaknil -0.03% v zadnji uri in +0.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.03K.
Tržne informacije McDonalds (MCDON)
No.1673
$ 2.62M
$ 56.03K
$ 2.62M
8.74K
8,742.8283521
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija McDonalds je $ 2.62M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.03K. Obstoječa ponudba MCDON je 8.74K, skupna ponudba pa znaša 8742.8283521. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.62M.
Zgodovina cene McDonalds, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 299.51
24H Nizka
$ 303.8
24H Visoka
$ 299.51
$ 303.8
$ 323.00794651626467
$ 290.77283731780426
-0.03%
-0.75%
+0.20%
+0.20%
Zgodovina cen McDonalds (MCDON) v USD
Sledite spremembam cen McDonalds za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -2.2655
-0.75%
30 dni
$ +3.05
+1.02%
60 dni
$ -12.86
-4.12%
90 dni
$ +19.8
+7.07%
Današnja sprememba cene McDonalds
Danes je MCDON zabeležil spremembo $ -2.2655 (-0.75%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene McDonalds
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +3.05 (+1.02%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene McDonalds
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MCDON spremenil za $ -12.86 (-4.12%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene McDonalds
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +19.8 (+7.07%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen McDonalds (MCDON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto McDonalds
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute McDonalds, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute McDonalds?
McDonald's stock (MCD) prices are influenced by several key factors:
These factors combine to drive McDonald's stock price movements in financial markets.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute McDonalds?
People want to know MCDON price today because it's a cryptocurrency token that may offer investment opportunities or trading profits. Investors track its daily price movements to make buy/sell decisions, assess portfolio performance, or identify market trends. Like other crypto assets, MCDON's price volatility creates potential for short-term gains, making real-time pricing crucial for traders.
Napoved cene za kriptovaluto McDonalds
Napoved cene McDonalds (MCDON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MCDON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen McDonalds (MCDON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena McDonalds lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute McDonalds v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MCDON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute McDonalds.
O McDonalds
MCDON is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency market. Its primary function is to serve as a medium of exchange, facilitating transactions in a secure and decentralized manner. MCDON employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards, contributing to the overall security and efficiency of the network. It is commonly used in a variety of digital transactions, including but not limited to, online purchases, peer-to-peer payments, and as a form of investment. MCDON's supply model is designed to be deflationary, with a limited total supply, a feature that is intended to preserve its value over time.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto McDonalds
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto McDonalds? Nakup MCDON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute McDonalds. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute McDonalds (MCDON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 8.74K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in McDonalds bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto McDonalds
Z lastništvom kriptovalute McDonalds se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o McDonalds
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta McDonalds?
Če bi kriptovaluta McDonalds rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute McDonalds.
Koliko je kriptovaluta McDonalds vredna danes?
Današnja cena kriptovalute McDonalds je $ 299.8. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta McDonalds še vedno dobra naložba?
McDonalds ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MCDON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto McDonalds?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto McDonalds v vrednosti $ 56.03K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute McDonalds?
Cena kriptovalute MCDON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute McDonalds v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MCDON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute McDonalds?
Na ceno MCDON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,344.05
+1.53%
ETH
3,455.86
+4.80%
SOL
161.76
+4.08%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.111
+1.67%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MCDON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MCDON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute McDonalds gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute McDonalds letos rasla?
Cena kriptovalute McDonalds bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute McDonalds (MCDON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:20:26 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti McDonalds (MCDON)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.