Današnja cena kriptovalute McDonalds v živo je 299.8 USD. Tržna kapitalizacija MCDON je 2,621,099.93995958 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MCDON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute McDonalds v živo je 299.8 USD. Tržna kapitalizacija MCDON je 2,621,099.93995958 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MCDON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

McDonalds Logotip

Cena McDonalds(MCDON)

Cena 1 MCDON v USD v živo:

$299.8
-0.75%1D
USD
McDonalds (MCDON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:20:26 (UTC+8)

Današnja cena McDonalds

Današnja cena kriptovalute McDonalds (MCDON) v živo je $ 299.8, s spremembo 0.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MCDON v USD je $ 299.8 na MCDON.

Kriptovaluta McDonalds je trenutno na #1673. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.62M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.74K MCDON. V zadnjih 24 urah se je MCDON trgovalo med $ 299.51 (najnižje) in $ 303.8 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 323.00794651626467, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 290.77283731780426.

V kratkoročni uspešnosti se je MCDON premaknil -0.03% v zadnji uri in +0.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.03K.

Tržne informacije McDonalds (MCDON)

No.1673

$ 2.62M
$ 56.03K
$ 2.62M
8.74K
8,742.8283521
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija McDonalds je $ 2.62M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.03K. Obstoječa ponudba MCDON je 8.74K, skupna ponudba pa znaša 8742.8283521. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.62M.

Zgodovina cene McDonalds, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 299.51
24H Nizka
$ 303.8
24H Visoka

$ 299.51
$ 303.8
$ 323.00794651626467
$ 290.77283731780426
-0.03%

-0.75%

+0.20%

+0.20%

Zgodovina cen McDonalds (MCDON) v USD

Sledite spremembam cen McDonalds za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -2.2655-0.75%
30 dni$ +3.05+1.02%
60 dni$ -12.86-4.12%
90 dni$ +19.8+7.07%
Današnja sprememba cene McDonalds

Danes je MCDON zabeležil spremembo $ -2.2655 (-0.75%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene McDonalds

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +3.05 (+1.02%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene McDonalds

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MCDON spremenil za $ -12.86 (-4.12%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene McDonalds

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +19.8 (+7.07%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen McDonalds (MCDON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen McDonalds.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto McDonalds

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute McDonalds, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute McDonalds?

McDonald's stock (MCD) prices are influenced by several key factors:

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and same-store sales growth directly impact stock valuation.

Consumer Trends: Shifts toward healthier eating, delivery demand, and dining preferences affect business outlook.

Economic Conditions: Inflation, labor costs, commodity prices (beef, wheat), and consumer spending power influence profitability.

Competition: Performance relative to other fast-food chains and restaurant industry trends.

Global Operations: International market performance, currency fluctuations, and geopolitical factors in key markets.

Management Decisions: Menu innovations, technology investments, store expansion plans, and franchise strategies.

Market Sentiment: Overall stock market conditions, investor confidence, and analyst recommendations.

These factors combine to drive McDonald's stock price movements in financial markets.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute McDonalds?

People want to know MCDON price today because it's a cryptocurrency token that may offer investment opportunities or trading profits. Investors track its daily price movements to make buy/sell decisions, assess portfolio performance, or identify market trends. Like other crypto assets, MCDON's price volatility creates potential for short-term gains, making real-time pricing crucial for traders.

Napoved cene za kriptovaluto McDonalds

Napoved cene McDonalds (MCDON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MCDON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen McDonalds (MCDON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena McDonalds lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute McDonalds v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MCDON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute McDonalds.

O McDonalds

MCDON is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency market. Its primary function is to serve as a medium of exchange, facilitating transactions in a secure and decentralized manner. MCDON employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards, contributing to the overall security and efficiency of the network. It is commonly used in a variety of digital transactions, including but not limited to, online purchases, peer-to-peer payments, and as a form of investment. MCDON's supply model is designed to be deflationary, with a limited total supply, a feature that is intended to preserve its value over time.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto McDonalds

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto McDonalds? Nakup MCDON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute McDonalds. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute McDonalds (MCDON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 8.74K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in McDonalds bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu McDonalds (MCDON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto McDonalds

Z lastništvom kriptovalute McDonalds se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup McDonalds (MCDON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je McDonalds (MCDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

McDonalds Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje McDonalds razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna McDonalds spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o McDonalds

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta McDonalds?
Če bi kriptovaluta McDonalds rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute McDonalds.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:20:26 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti McDonalds (MCDON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti McDonalds

MCDON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na MCDON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami MCDON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte McDonalds (MCDON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute McDonalds v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
MCDON/USDT
$299.8
$299.8$299.8
-0.75%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

