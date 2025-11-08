Današnja cena McDonalds

Današnja cena kriptovalute McDonalds (MCDON) v živo je $ 299.8, s spremembo 0.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MCDON v USD je $ 299.8 na MCDON.

Kriptovaluta McDonalds je trenutno na #1673. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2.62M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.74K MCDON. V zadnjih 24 urah se je MCDON trgovalo med $ 299.51 (najnižje) in $ 303.8 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 323.00794651626467, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 290.77283731780426.

V kratkoročni uspešnosti se je MCDON premaknil -0.03% v zadnji uri in +0.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.03K.

Tržne informacije McDonalds (MCDON)

Uvrstitev No.1673 Tržna kapitalizacija $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Volumen (24H) $ 56.03K$ 56.03K $ 56.03K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Zaloga v obtoku 8.74K 8.74K 8.74K Skupna ponudba 8,742.8283521 8,742.8283521 8,742.8283521 Javna veriga blokov ETH

