Na podlagi vaše napovedi bi lahko McDonalds zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 300.02.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko McDonalds zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 315.021.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MCDON za leto 2027 $ 330.7720 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MCDON za leto 2028 $ 347.3106 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MCDON v letu 2029 $ 364.6761 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MCDON v letu 2030 $ 382.9099 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena McDonalds lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 623.7200.

Leta 2050 bi se cena McDonalds lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,015.9742.