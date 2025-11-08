Današnja cena Mastercard

Današnja cena kriptovalute Mastercard (MAON) v živo je $ 555.02, s spremembo 0.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAON v USD je $ 555.02 na MAON.

Kriptovaluta Mastercard je trenutno na #2073. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.12M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.03K MAON. V zadnjih 24 urah se je MAON trgovalo med $ 547.86 (najnižje) in $ 558.57 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 604.8777949802613, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 541.1678571329096.

V kratkoročni uspešnosti se je MAON premaknil -0.06% v zadnji uri in +0.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.07K.

Tržne informacije Mastercard (MAON)

Uvrstitev No.2073 Tržna kapitalizacija $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volumen (24H) $ 57.07K$ 57.07K $ 57.07K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Zaloga v obtoku 2.03K 2.03K 2.03K Skupna ponudba 2,025.82135796 2,025.82135796 2,025.82135796 Javna veriga blokov ETH

