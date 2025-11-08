BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Mastercard v živo je 555.02 USD. Tržna kapitalizacija MAON je 1,124,371.3700949592 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MAON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Mastercard(MAON)

Cena 1 MAON v USD v živo:

$555.02
-0.48%1D
USD
Mastercard (MAON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:20:05 (UTC+8)

Današnja cena Mastercard

Današnja cena kriptovalute Mastercard (MAON) v živo je $ 555.02, s spremembo 0.48 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAON v USD je $ 555.02 na MAON.

Kriptovaluta Mastercard je trenutno na #2073. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.12M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.03K MAON. V zadnjih 24 urah se je MAON trgovalo med $ 547.86 (najnižje) in $ 558.57 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 604.8777949802613, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 541.1678571329096.

V kratkoročni uspešnosti se je MAON premaknil -0.06% v zadnji uri in +0.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 57.07K.

Tržne informacije Mastercard (MAON)

No.2073

$ 1.12M
$ 57.07K
$ 1.12M
2.03K
2,025.82135796
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Mastercard je $ 1.12M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 57.07K. Obstoječa ponudba MAON je 2.03K, skupna ponudba pa znaša 2025.82135796. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.12M.

Zgodovina cene Mastercard, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 547.86
24H Nizka
$ 558.57
24H Visoka

$ 547.86
$ 558.57
$ 604.8777949802613
$ 541.1678571329096
-0.06%

-0.48%

+0.24%

+0.24%

Zgodovina cen Mastercard (MAON) v USD

Sledite spremembam cen Mastercard za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -2.6769-0.48%
30 dni$ -23.83-4.12%
60 dni$ -33.47-5.69%
90 dni$ +5.02+0.91%
Današnja sprememba cene Mastercard

Danes je MAON zabeležil spremembo $ -2.6769 (-0.48%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Mastercard

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -23.83 (-4.12%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Mastercard

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MAON spremenil za $ -33.47 (-5.69%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Mastercard

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +5.02 (+0.91%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Mastercard (MAON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Mastercard.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Mastercard

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Mastercard, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Mastercard?

Several key factors influence Mastercard (MA) stock prices:

1. Transaction volume growth - Higher payment volumes drive revenue increases
2. Digital payment adoption - Shift from cash to electronic payments boosts business
3. Cross-border transaction trends - International travel and commerce impact fees
4. Interest rate environment - Affects consumer spending and credit usage
5. Economic conditions - GDP growth, employment levels influence payment activity
6. Competition from fintech companies and digital wallets
7. Regulatory changes in payment processing
8. Currency exchange rate fluctuations for international operations
9. Consumer confidence and spending patterns
10. Quarterly earnings performance and guidance

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Mastercard?

People want to know Mastercard (MA) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance, and evaluate market trends. Day traders need real-time pricing for short-term strategies.

Napoved cene za kriptovaluto Mastercard

Napoved cene Mastercard (MAON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MAON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Mastercard (MAON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Mastercard lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Mastercard v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MAON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Mastercard.

O Mastercard

MAON is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure, efficient, and cost-effective manner. MAON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The asset's supply and issuance model is based on a fixed supply, which helps to maintain its value and prevent inflation. MAON is typically used within its own ecosystem for various transactions and services, highlighting its utility and versatility within the digital economy. Its decentralized nature ensures that it is not controlled by any central authority, promoting transparency and fairness within the network.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Mastercard

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Mastercard? Nakup MAON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Mastercard. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Mastercard (MAON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 2.03K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Mastercard bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Mastercard (MAON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Mastercard

Z lastništvom kriptovalute Mastercard se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Mastercard (MAON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Mastercard (MAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Mastercard Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Mastercard razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Mastercard spletna stran
Raziskovalec blokov

$555.02
