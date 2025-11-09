Na podlagi vaše napovedi bi lahko Mastercard zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 554.86.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Mastercard zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 582.6030.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MAON za leto 2027 $ 611.7331 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena MAON za leto 2028 $ 642.3198 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MAON v letu 2029 $ 674.4357 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MAON v letu 2030 $ 708.1575 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Mastercard lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,153.5140.

Leta 2050 bi se cena Mastercard lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,878.9529.