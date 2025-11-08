BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Eli Lilly v živo je 919.56 USD. Tržna kapitalizacija LLYON je 3,676,545.5659520604 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LLYON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Eli Lilly (LLYON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:00:05 (UTC+8)

Današnja cena Eli Lilly

Današnja cena kriptovalute Eli Lilly (LLYON) v živo je $ 919.56, s spremembo 0.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LLYON v USD je $ 919.56 na LLYON.

Kriptovaluta Eli Lilly je trenutno na #1544. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.68M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.00K LLYON. V zadnjih 24 urah se je LLYON trgovalo med $ 903.12 (najnižje) in $ 939.01 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 954.2362000357816, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 712.8133541417105.

V kratkoročni uspešnosti se je LLYON premaknil +0.01% v zadnji uri in +7.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.80K.

Tržne informacije Eli Lilly (LLYON)

$ 3.68M
$ 58.80K
$ 3.68M
4.00K
3,998.15734259
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Eli Lilly je $ 3.68M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.80K. Obstoječa ponudba LLYON je 4.00K, skupna ponudba pa znaša 3998.15734259. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.68M.

Zgodovina cene Eli Lilly, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 903.12
24H Nizka
$ 939.01
24H Visoka

$ 903.12
$ 939.01
$ 954.2362000357816
$ 712.8133541417105
+0.01%

+0.69%

+7.42%

+7.42%

Zgodovina cen Eli Lilly (LLYON) v USD

Sledite spremembam cen Eli Lilly za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +6.3014+0.69%
30 dni$ +69.27+8.14%
60 dni$ +177.53+23.92%
90 dni$ +239.56+35.22%
Današnja sprememba cene Eli Lilly

Danes je LLYON zabeležil spremembo $ +6.3014 (+0.69%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Eli Lilly

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +69.27 (+8.14%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Eli Lilly

Če pogled razširimo na 60 dni, se je LLYON spremenil za $ +177.53 (+23.92%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Eli Lilly

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +239.56 (+35.22%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Eli Lilly (LLYON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Eli Lilly.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Eli Lilly

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Eli Lilly, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Eli Lilly?

Eli Lilly (LLY) stock prices are influenced by several key factors:

Drug Pipeline: Success or failure of clinical trials, FDA approvals, and new drug launches significantly impact stock value.

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and guidance affect investor sentiment.

Patent Expirations: Loss of patent protection on blockbuster drugs can reduce future revenue streams.

Regulatory Environment: FDA decisions, healthcare policy changes, and drug pricing regulations impact valuations.

Competition: Rival pharmaceutical companies' products and market share battles influence stock performance.

Market Conditions: Overall stock market trends, sector rotation, and investor risk appetite affect pharmaceutical stocks.

Partnerships: Strategic alliances, licensing deals, and acquisitions can drive stock movements.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Eli Lilly?

People want to know Eli Lilly's stock price today because it's a major pharmaceutical company with significant market influence. Investors track daily prices to make trading decisions, monitor portfolio performance, and assess market sentiment. The company's developments in diabetes, cancer, and Alzheimer's treatments can cause price volatility, making real-time pricing crucial for investment strategies.

Napoved cene za kriptovaluto Eli Lilly

Napoved cene Eli Lilly (LLYON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LLYON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Eli Lilly (LLYON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Eli Lilly lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Eli Lilly v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LLYON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Eli Lilly.

O Eli Lilly

LLYON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and develop decentralized applications (dApps). The primary purpose of LLYON is to facilitate and manage transactions within its network, acting as the native currency for its ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. LLYON's supply and issuance model is designed to be deflationary, with a fixed total supply and a decreasing issuance rate. This crypto asset is typically used in the fields of decentralized finance (DeFi), gaming, and NFTs, where it provides a secure and efficient means of value transfer.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Eli Lilly

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Eli Lilly? Nakup LLYON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Eli Lilly. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Eli Lilly (LLYON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 4.00K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Eli Lilly bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Eli Lilly (LLYON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Eli Lilly

Z lastništvom kriptovalute Eli Lilly se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Eli Lilly (LLYON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Eli Lilly (LLYON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Eli Lilly Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Eli Lilly razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Eli Lilly spletna stran
Raziskovalec blokov

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

