Današnja cena Eli Lilly

Današnja cena kriptovalute Eli Lilly (LLYON) v živo je $ 919.56, s spremembo 0.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LLYON v USD je $ 919.56 na LLYON.

Kriptovaluta Eli Lilly je trenutno na #1544. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.68M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.00K LLYON. V zadnjih 24 urah se je LLYON trgovalo med $ 903.12 (najnižje) in $ 939.01 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 954.2362000357816, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 712.8133541417105.

V kratkoročni uspešnosti se je LLYON premaknil +0.01% v zadnji uri in +7.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.80K.

Tržne informacije Eli Lilly (LLYON)

Uvrstitev No.1544 Tržna kapitalizacija $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Volumen (24H) $ 58.80K$ 58.80K $ 58.80K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M Zaloga v obtoku 4.00K 4.00K 4.00K Skupna ponudba 3,998.15734259 3,998.15734259 3,998.15734259 Javna veriga blokov ETH

