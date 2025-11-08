Današnja cena kriptovalute Eli Lilly v živo je 919.56 USD. Tržna kapitalizacija LLYON je 3,676,545.5659520604 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LLYON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Eli Lilly v živo je 919.56 USD. Tržna kapitalizacija LLYON je 3,676,545.5659520604 USD. Spremljajte posodobitve cen iz LLYON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Kriptovaluta Eli Lilly je trenutno na #1544. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3.68M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 4.00K LLYON. V zadnjih 24 urah se je LLYON trgovalo med $ 903.12 (najnižje) in $ 939.01 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 954.2362000357816, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 712.8133541417105.
V kratkoročni uspešnosti se je LLYON premaknil +0.01% v zadnji uri in +7.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 58.80K.
Tržne informacije Eli Lilly (LLYON)
No.1544
$ 3.68M
$ 58.80K
$ 3.68M
4.00K
3,998.15734259
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Eli Lilly je $ 3.68M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 58.80K. Obstoječa ponudba LLYON je 4.00K, skupna ponudba pa znaša 3998.15734259. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.68M.
Zgodovina cene Eli Lilly, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 903.12
24H Nizka
$ 939.01
24H Visoka
$ 903.12
$ 939.01
$ 954.2362000357816
$ 712.8133541417105
+0.01%
+0.69%
+7.42%
+7.42%
Zgodovina cen Eli Lilly (LLYON) v USD
Sledite spremembam cen Eli Lilly za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +6.3014
+0.69%
30 dni
$ +69.27
+8.14%
60 dni
$ +177.53
+23.92%
90 dni
$ +239.56
+35.22%
Današnja sprememba cene Eli Lilly
Danes je LLYON zabeležil spremembo $ +6.3014 (+0.69%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Eli Lilly
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +69.27 (+8.14%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Eli Lilly
Če pogled razširimo na 60 dni, se je LLYON spremenil za $ +177.53 (+23.92%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Eli Lilly
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +239.56 (+35.22%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Eli Lilly (LLYON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Eli Lilly
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Eli Lilly, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Eli Lilly?
Eli Lilly (LLY) stock prices are influenced by several key factors:
Drug Pipeline: Success or failure of clinical trials, FDA approvals, and new drug launches significantly impact stock value.
Partnerships: Strategic alliances, licensing deals, and acquisitions can drive stock movements.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Eli Lilly?
People want to know Eli Lilly's stock price today because it's a major pharmaceutical company with significant market influence. Investors track daily prices to make trading decisions, monitor portfolio performance, and assess market sentiment. The company's developments in diabetes, cancer, and Alzheimer's treatments can cause price volatility, making real-time pricing crucial for investment strategies.
Napoved cene za kriptovaluto Eli Lilly
Napoved cene Eli Lilly (LLYON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LLYON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Eli Lilly (LLYON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Eli Lilly lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Eli Lilly v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LLYON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Eli Lilly.
O Eli Lilly
LLYON is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing users with the ability to execute smart contracts and develop decentralized applications (dApps). The primary purpose of LLYON is to facilitate and manage transactions within its network, acting as the native currency for its ecosystem. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. LLYON's supply and issuance model is designed to be deflationary, with a fixed total supply and a decreasing issuance rate. This crypto asset is typically used in the fields of decentralized finance (DeFi), gaming, and NFTs, where it provides a secure and efficient means of value transfer.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Eli Lilly
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Eli Lilly? Nakup LLYON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Eli Lilly. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Eli Lilly (LLYON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 4.00K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Eli Lilly bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Eli Lilly
Z lastništvom kriptovalute Eli Lilly se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Eli Lilly
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Eli Lilly?
Če bi kriptovaluta Eli Lilly rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Eli Lilly.
Koliko je kriptovaluta Eli Lilly vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Eli Lilly je $ 919.56. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Eli Lilly še vedno dobra naložba?
Eli Lilly ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v LLYON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Eli Lilly?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Eli Lilly v vrednosti $ 58.80K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Eli Lilly?
Cena kriptovalute LLYON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Eli Lilly v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena LLYON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Eli Lilly?
Na ceno LLYON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za LLYON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par LLYON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Eli Lilly gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Eli Lilly letos rasla?
Cena kriptovalute Eli Lilly bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Eli Lilly (LLYON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:00:05 (UTC+8)
