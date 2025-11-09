Napoved cene Eli Lilly (LLYON) (USD)

Pridobite napovedi cen kriptovalute Eli Lilly za leta 2026, 2027, 2028, 2030 in več. Napovejte, koliko se bo LLYON povečal v naslednjih petih letih ali več. Na podlagi tržnih trendov in razpoloženja takoj napovejte prihodnje cenovne scenarije.

Vnesite število med –100 in 1,000, da predvidite ceno kriptovaluteEli Lilly
%

* Izjava o omejitvi odgovornosti: Vse napovedi cen temeljijo na vnosih uporabnikov.

Eli Lilly Napoved cene
$947.63
$947.63
-0.18%
USD
Dejansko
Napoved
Napoved cen Eli Lilly za obdobje 2025–2050 (USD)

Napoved cene Eli Lilly (LLYON) za leto 2025 (to leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Eli Lilly zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 947.63.

Napoved cene Eli Lilly (LLYON) za leto 2026 (naslednje leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Eli Lilly zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 995.0115.

Napoved cene Eli Lilly (LLYON) za leto 2027 (čez 2 leti)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LLYON za leto 2027 $ 1,044.7620 s stopnjo rasti 10.25%.

Napoved cene Eli Lilly (LLYON) za leto 2028 (čez tri leta)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LLYON za leto 2028 $ 1,097.0001 s stopnjo rasti 15.76%.

Napoved cene Eli Lilly (LLYON) za leto 2029 (čez 4 leta)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LLYON v letu 2029 $ 1,151.8501 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Napoved cene Eli Lilly (LLYON) za leto 2030 (čez pet let)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LLYON v letu 2030 $ 1,209.4426 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Napoved cen Eli Lilly (LLYON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Eli Lilly lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,970.0547.

Napoved cen Eli Lilly (LLYON) za leto 2050 (čez 25 let)

Leta 2050 bi se cena Eli Lilly lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 3,209.0115.

Leto
Cena
Rast
  • 2025
    $ 947.63
    0.00%
  • 2026
    $ 995.0115
    5.00%
  • 2027
    $ 1,044.7620
    10.25%
  • 2028
    $ 1,097.0001
    15.76%
  • 2029
    $ 1,151.8501
    21.55%
  • 2030
    $ 1,209.4426
    27.63%
  • 2031
    $ 1,269.9148
    34.01%
  • 2032
    $ 1,333.4105
    40.71%
Leto
Cena
Rast
  • 2033
    $ 1,400.0811
    47.75%
  • 2034
    $ 1,470.0851
    55.13%
  • 2035
    $ 1,543.5894
    62.89%
  • 2036
    $ 1,620.7688
    71.03%
  • 2037
    $ 1,701.8073
    79.59%
  • 2038
    $ 1,786.8976
    88.56%
  • 2039
    $ 1,876.2425
    97.99%
  • 2040
    $ 1,970.0547
    107.89%
Pokaži več

Kratkoročna napoved cen Eli Lilly za danes, jutri, ta teden in 30 dni

Datum
Napoved cene
Rast
  • November 9, 2025(Danes)
    $ 947.63
    0.00%
  • November 10, 2025(jutri)
    $ 947.7598
    0.01%
  • November 16, 2025(Ta teden)
    $ 948.5386
    0.10%
  • December 9, 2025(30 dni)
    $ 951.5243
    0.41%
Napoved današnje cene Eli Lilly (LLYON)

Predvidena cena za LLYON na dan November 9, 2025(Danes) je $947.63. Ta projekcija odraža izračunan rezultat zagotovljenega odstotka rasti, kar uporabnikom omogoča posnetek potencialnega gibanja cen za danes.

Napoved cene Eli Lilly (LLYON) za jutri

Napoved cene LLYON za November 10, 2025(jutri), pri čemer se uporabi vhodni podatek o letni rasti v višini 5 %, je $947.7598. Ti rezultati omogočajo oceno napovedi vrednosti žetona na podlagi izbranih parametrov.

Napoved cene Eli Lilly za ta teden (LLYON)

Do November 16, 2025(Ta teden), ko je bila napovedana cena LLYON, z uporabo 5 % letne stopnje rasti, znaša $948.5386. Napoved tega tedna se izračuna na podlagi enakega odstotka rasti, da se zagotovi predstava o možnih gibanjih cen v prihodnjih dneh.

Napoved cene Eli Lilly (LLYON) 30 dni

Če pogledamo 30 dni vnaprej, je predvidena cena za LLYON $951.5243. Ta napoved je izpeljana z uporabo vhodnega podatka o letni rasti 5 %, da se oceni, kakšna bi lahko bila vrednost žetona po enem mesecu.

Trenutna statistika cen Eli Lilly

$ 947.63
$ 947.63

-0.18%

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

4.00K
4.00K 4.00K

$ 62.24K
$ 62.24K$ 62.24K

--

Najnovejša cena LLYON je $ 947.63. Njegova 24-urna sprememba znaša -0.18%, 24-urni volumen trgovanja pa je $ 62.24K.
Poleg tega LLYON ima v razpoložljivi obtok 4.00K in skupno tržno kapitalizacijo v višini $ 3.79M.

Kako kupiti Eli Lilly (LLYON)

Poskušate kupiti LLYON? Zdaj lahko LLYON kupujete s kreditno kartico, bančnim nakazilom, P2P in številnimi drugimi načini plačila. Naučite se, kako kupiti Eli Lilly in začeti na MEXC!

Naučite se, kako kupiti LLYON zdaj

Zgodovina cen Eli Lilly

Glede na najnovejše podatke o Eli Lilly, zbrane na strani s cenami v živo, je trenutna cena Eli Lilly 947.67 USD. Razpoložljivi obtok Eli Lilly (LLYON) je 0.00 LLYON, kar pomeni, da je njegova tržna kapitalizacija  $3.79M.

Pika
Sprememba(%)
Sprememba(USD)
Najvišja
Najnižja
  • 24 ur
    0.04%
    $ 34.3700
    $ 966.33
    $ 913.3
  • 7 dni
    0.11%
    $ 91.8600
    $ 966.33
    $ 850.3
  • 30 dni
    0.11%
    $ 94.2899
    $ 966.33
    $ 774.83
24-urna uspešnost

V zadnjih 24 urah se je cena Eli Lilly spremenila za $34.3700, kar odraža spremembo vrednosti v višini 0.04%.

7-dnevna uspešnost

V zadnjih 7 dneh se je Eli Lilly trgoval z najvišjo vrednostjo $966.33 in najnižjo vrednostjo $850.3. Cena se je spremenila za 0.11%. Ta nedavni trend kaže, da je na trgu potencial za nadaljnje gibanje LLYON.

30-dnevna uspešnost

V zadnjem mesecu se je vrednost Eli Lilly spremenila za 0.11%, kar pomeni približno  USD94.2899 na njegovo vrednost. To pomeni, da bi lahko v bližnji prihodnosti pri LLYON prišlo do nadaljnjih sprememb cen.

Preverite celotno zgodovino cen Eli Lilly za podrobne trende na MEXC

Poglejte celotno zgodovino cen LLYON

Kako deluje modul za napovedovanje cen Eli Lilly (LLYON)?

Modul za napovedovanje cen Eli Lilly je uporabniku prijazno orodje, ki vam pomaga oceniti morebitne prihodnje cene na podlagi lastnih predpostavk o rasti LLYON. Ne glede na to, ali ste izkušen trgovec ali radoveden vlagatelj, ta modul ponuja preprost in interaktiven način za napovedovanje prihodnje vrednosti žetona.

1. Vnesite svojo napoved rasti

Najprej vnesite želeni odstotek rasti, ki je lahko pozitiven ali negativen, odvisno od vaših tržnih napovedi. To lahko odraža vaša pričakovanja za Eli Lilly za naslednje leto, pet let ali celo desetletja v prihodnosti.

2. Izračunajte prihodnjo ceno

Ko vnesete stopnjo rasti, kliknite gumb »Izračunaj«. Modul bo takoj izračunal predvideno prihodnjo ceno žetona LLYON, kar vam bo omogočilo jasno predstavo, kako vaša napoved vpliva na vrednost žetona skozi čas.

3. Raziščite različne scenarije

Eksperimentirate lahko z različnimi stopnjami rasti, da preverite, kako lahko različni tržni pogoji vplivajo na ceno Eli Lilly. Ta prilagodljivost vam omogoča, da analizirate tako optimistične kot konservativne napovedi in tako sprejemate bolj utemeljene odločitve.

4. Sentiment uporabnikov in vpogledi v skupnost

Modul združuje tudi podatke o razpoloženju uporabnikov, tako da lahko svoje napovedi primerjate z napovedmi drugih uporabnikov. Ta skupni prispevek ponuja dragocen vpogled v to, kako skupnost dojema prihodnost LLYON.

Tehnični kazalniki za napovedovanje cen

Za povečanje natančnosti napovedi modul uporablja različne tehnične kazalnike in tržne podatke. Ti vključujejo:

Eksponentne drseče povprečne vrednosti (EMA): Pomaga slediti gibanju cene žetona, tako da izravnava nihanja in omogoča vpogled v morebitne obrate trenda.

Bollingerjevi pasovi: Meri nestanovitnost trga in prepozna potencialne pogoje prekupljenosti ali preprodanosti.

Indeks relativne moči (RSI): Ocenjuje dinamiko gibanja LLYON, da ugotovi, ali je v bikovski ali medvedji fazi.

Konvergenca in divergenca drsečih sredin (MACD): Ocenjuje moč in smer gibanja cen, da prepozna potencialne vstopne in izstopne točke. S kombiniranjem teh kazalnikov s tržnimi podatki v realnem času modul zagotavlja dinamično napovedovanje cen, kar vam pomaga pridobiti globlji vpogled v prihodnji potencial Eli Lilly.

Zakaj je napovedovanje cen LLYON pomembno?

LLYON Napovedi cen so ključne iz več razlogov, vlagatelji pa jih uporabljajo za različne namene:

Razvoj naložbene strategije: Napovedi pomagajo vlagateljem oblikovati strategije. Z ocenjevanjem prihodnjih cen se lahko odločijo, kdaj bodo kriptovaluto kupili, prodali ali jo zadržali.

Ocena tveganja: Razumevanje potencialnih gibanj cen omogoča vlagateljem, da ocenijo tveganje, povezano z določenim kripto sredstvom. To je bistveno pri obvladovanju in zmanjševanju morebitnih izgub.

Analiza trga: Napovedi pogosto vključujejo analizo tržnih trendov, novic in zgodovinskih podatkov. Ta celovita analiza vlagateljem pomaga pri razumevanju tržne dinamike in dejavnikov, ki vplivajo na spremembe cen.

Razpršitev portfelja: Z napovedjo, katere kriptovalute bi lahko bile uspešne, lahko vlagatelji ustrezno razpršijo svoje portfelje in tveganje porazdelijo na različna sredstva.

Dolgoročno načrtovanje: Vlagatelji, ki iščejo dolgoročne dobičke, se pri prepoznavanju kriptovalut s potencialom za prihodnjo rast zanašajo na napovedi.

Psihološka pripravljenost: Poznavanje možnih cenovnih scenarijev vlagatelje čustveno in finančno pripravi na nestanovitnost trga.

Vključevanje skupnosti: Napovedi cen kriptovalut pogosto sprožijo razprave v skupnosti vlagateljev, kar vodi do širšega razumevanja in kolektivne modrosti o tržnih trendih.

Pogosta vprašanja (FAQ) :

Je vredno v LLYON vlagati zdaj?
Glede na vaše napovedi bo LLYON dosegel ceno -- na undefined, zaradi česar je žeton vreden razmisleka.
Kakšna je napoved cene LLYON za naslednji mesec?
Glede na orodje za napovedovanje cen Eli Lilly (LLYON) bo napovedana cena LLYON dosegla -- na undefined.
Koliko bo leta 2026 stal 1 LLYON?
Današnja cena 1 Eli Lilly (LLYON) je $947.63. V skladu z zgornjim modulom napovedi se bo LLYON leta 2026 povečal za 0.00% in dosegel ceno --.
Kakšna je napovedana cena LLYON v letu 2027?
Eli Lilly (LLYON) se bo po napovedih letno povečevala za 0.00% in do leta 2027 dosegel ceno -- za 1LLYON.
Kakšna je ocenjena ciljna cena LLYON v letu 2028?
Glede na vašo napoved cene bo Eli Lilly (LLYON) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2028 pa je ocenjena na --.
Kakšna je ocenjena ciljna cena LLYON v letu 2029?
Glede na vašo napoved cen bo Eli Lilly (LLYON) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2029 pa je ocenjena na --.
Koliko bo leta 2030 stal 1 LLYON?
Današnja cena 1 Eli Lilly (LLYON) je $947.63. V skladu z zgornjim modulom napovedi bo LLYON leta 2030 zrasel za 0.00% in bo dosegel ceno --.
Kakšna je napoved cen LLYON za leto 2040?
Eli Lilly (LLYON) se bo po napovedih vsako leto povečeval za 0.00% in do leta 2040 dosegel ceno -- za 1LLYON.
Zavrnitev odgovornosti

Vsebina, objavljena na naših straneh s napovedmi cen kripto, temelji na informacijah in povratnih informacijah, ki so nam jih posredovali uporabniki MEXC in/ali drugi tretji viri. Predstavljeno vam je tako, »kot je«, samo v informativne in ilustrativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Pomembno je upoštevati, da predstavljene napovedi cen morda niso točne in jih ne bi smeli obravnavati kot take. Prihodnje cene se lahko bistveno razlikujejo od predstavljenih napovedi, zato se nanje ne bi smeli zanašati pri naložbenih odločitvah.

Poleg tega se ta vsebina ne sme razlagati kot finančni nasvet, niti ni namenjena priporočanju nakupa katerega koli določenega produkta ali storitve. MEXC vam na noben način ne odgovarja za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli zaradi sklicevanja, uporabe in/ali zanašanja na katero koli vsebino, objavljeno na naših straneh z napovedmi cen kriptovalut. Bistveno se je zavedati, da so cene digitalnih sredstev izpostavljene visokemu tržnemu tveganju in nestanovitnosti cen. Vrednost vaše naložbe se lahko zmanjša ali poveča in ni nobenega zagotovila, da si boste povrnili prvotno vloženi znesek. Konec koncev ste sami odgovorni za svoje naložbene odločitve in MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv napovednik prihodnje uspešnosti. Vlagajte samo v produkte, ki jih poznate in razumete povezana tveganja. Skrbno pretehtajte svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetujte z neodvisnim finančnim svetovalcem pred kakršnokoli naložbeno odločitvijo.