Na podlagi vaše napovedi bi lahko Eli Lilly zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 947.63.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Eli Lilly zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 995.0115.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LLYON za leto 2027 $ 1,044.7620 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LLYON za leto 2028 $ 1,097.0001 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LLYON v letu 2029 $ 1,151.8501 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LLYON v letu 2030 $ 1,209.4426 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Eli Lilly lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,970.0547.

Leta 2050 bi se cena Eli Lilly lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 3,209.0115.